早餐更上一層樓
每天早晨都按照您偏好的方式炮製多士。採用 100% 生物基塑膠*的可持續設計，生產過程減少二氧化碳足印 14%¹，為更環保的未來貢獻微薄之力。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
早餐更上一層樓
Philips 可持續系列多士爐
- 100% 生物基塑膠²
- 8 種褐變設定
- 雙槽輕巧設計
- 絲白色啞光塗層
每天早晨都按照您偏好的方式炮製多士
雙槽輕巧電烤箱具備 830 瓦功率，讓您每天早晨都可按照您偏好的方式炮製多士。
整合式麵包架，可烘熱麵包和糕點
有了整合式麵包架，您可以在烘烤多士之外享用您最喜歡的熱騰騰糕點、麵包捲和麵包。
8 種設定可達到您理想的烘焗效果
各種烘焗效果選項讓您可以烘烤不同類型的麵包，無需擔心會燒焦。根據您的喜好調整烘焗效果，確保每塊多士都能令您滿意。
麵包完美置中，以確保獲得均勻的烘焗效果
自動置中機制讓每片麵包完美放置於中央位置，無論麵包有多厚，都能使其兩面得到均勻的烘焗效果。
解凍及翻熱模式，一次享受更多選項
有了解凍及翻熱模式，您可以同時解凍和烘烤冷凍麵包，或在幾秒鐘內加熱先前烘烤過的麵包。
取消按鈕可即刻斷電
取消按鈕可隨時停止烘烤，讓您安全地準確操作。
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
麵包屑盛載盤可輕鬆拆卸，清潔電烤箱毫不費力。
採用不含 PVC 及 BFR 的安全物料製成
採用不含 PVC 及 BFR 的安全物料製成，配以安全密封技術，確保使用時安全防漏。
以安全性和可持續性為理念的設計
100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。電烤箱具備自動關機功能，加倍安全。
現代簡約風格
可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。
純粹簡單設計
以自然為靈感的設計，採用沉穩的顏色和天然材料，包括飾有時尚木紋圖案的可拆式防塵套，讓您的電烤箱在不使用時遠離碎屑。Philips 關注環保系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。
可持續設計創造更環保的未來
使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 14%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 產品類型
-
多士爐
- 防滑膠腳
-
是
- 電線長度
-
85 厘米（外露長度）
- 電線儲藏格
-
是
- 開關顯示燈
-
無
- 不含雙酚 A
-
是
- 保用
-
2 年
- 插槽數量
-
2
-
技術規格
- 電源
-
830 瓦
- 電壓
-
220-240V
- 頻率
-
50-60Hz
- 電池產品
-
無
-
強大兼容
- 隨附配件 1
-
防塵套
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
16.2 厘米
- 產品寬度
-
28.5 厘米
- 產品高度
-
19.9 厘米
- 產品重量
-
1270 克
- 包裝長度
-
19 厘米
- 包裝寬度
-
32.2 厘米
- 包裝高度
-
23.1 厘米
- 包裝重量
-
542 克
-
原產地
- 生產地
-
中國
- ¹基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算
- ²機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 94%）
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