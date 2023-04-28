純粹簡單設計

以自然為靈感的設計，採用沉穩的顏色和天然材料，包括飾有時尚木紋圖案的可拆式防塵套，讓您的電烤箱在不使用時遠離碎屑。Philips 關注環保系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。