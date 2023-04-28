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    可持續系列 5000 系列多士爐

    HD2640/11

    4 獎項

    早餐更上一層樓

    每天早晨都按照您偏好的方式炮製多士。採用 100% 生物基塑膠*的可持續設計，生產過程減少二氧化碳足印 14%¹，為更環保的未來貢獻微薄之力。

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    可持續系列 5000 系列多士爐

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    早餐更上一層樓

    Philips 可持續系列多士爐

    • 100% 生物基塑膠²
    • 8 種褐變設定
    • 雙槽輕巧設計
    • 絲白色啞光塗層
    每天早晨都按照您偏好的方式炮製多士

    每天早晨都按照您偏好的方式炮製多士

    雙槽輕巧電烤箱具備 830 瓦功率，讓您每天早晨都可按照您偏好的方式炮製多士。

    整合式麵包架，可烘熱麵包和糕點

    整合式麵包架，可烘熱麵包和糕點

    有了整合式麵包架，您可以在烘烤多士之外享用您最喜歡的熱騰騰糕點、麵包捲和麵包。

    8 種設定可達到您理想的烘焗效果

    8 種設定可達到您理想的烘焗效果

    各種烘焗效果選項讓您可以烘烤不同類型的麵包，無需擔心會燒焦。根據您的喜好調整烘焗效果，確保每塊多士都能令您滿意。

    麵包完美置中，以確保獲得均勻的烘焗效果

    麵包完美置中，以確保獲得均勻的烘焗效果

    自動置中機制讓每片麵包完美放置於中央位置，無論麵包有多厚，都能使其兩面得到均勻的烘焗效果。

    解凍及翻熱模式，一次享受更多選項

    解凍及翻熱模式，一次享受更多選項

    有了解凍及翻熱模式，您可以同時解凍和烘烤冷凍麵包，或在幾秒鐘內加熱先前烘烤過的麵包。

    取消按鈕可即刻斷電

    取消按鈕可即刻斷電

    取消按鈕可隨時停止烘烤，讓您安全地準確操作。

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    麵包屑盛載盤可輕鬆拆卸，清潔電烤箱毫不費力。

    採用不含 PVC 及 BFR 的安全物料製成

    採用不含 PVC 及 BFR 的安全物料製成

    採用不含 PVC 及 BFR 的安全物料製成，配以安全密封技術，確保使用時安全防漏。

    以安全性和可持續性為理念的設計

    以安全性和可持續性為理念的設計

    100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。電烤箱具備自動關機功能，加倍安全。

    現代簡約風格

    現代簡約風格

    可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。

    純粹簡單設計

    純粹簡單設計

    以自然為靈感的設計，採用沉穩的顏色和天然材料，包括飾有時尚木紋圖案的可拆式防塵套，讓您的電烤箱在不使用時遠離碎屑。Philips 關注環保系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。

    可持續設計創造更環保的未來

    使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 14%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      產品類型
      多士爐
      防滑膠腳
      電線長度
      85 厘米（外露長度）
      電線儲藏格
      開關顯示燈
      不含雙酚 A
      保用
      2 年
      插槽數量
      2

    • 技術規格

      電源
      830 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50-60Hz
      電池產品

    • 強大兼容

      隨附配件 1
      防塵套

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      16.2 厘米
      產品寬度
      28.5 厘米
      產品高度
      19.9 厘米
      產品重量
      1270 克
      包裝長度
      19 厘米
      包裝寬度
      32.2 厘米
      包裝高度
      23.1 厘米
      包裝重量
      542 克

    • 原產地

      生產地
      中國

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    獎項

    • ¹基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算
    • ²機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 94%）

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