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  • 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂 米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    Advance 快思邏輯電飯煲

    HD3067/52

    米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    Philips 電飯煲外觀精美，備有 4 款數碼顯示、溫度控制和極尖端耐用的五層黃金內鍋，能夠在傳統的中式大鍋裡均勻傳熱煮食。

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    Advance 快思邏輯電飯煲

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    米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

    透過傳統大鍋的方式烹調

    • 5 公升
    • 10 量杯
    保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時

    保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時

    使用保溫功能為米飯或菜餚保溫長達 12 小時，同時保持食物的營養及味道。完成烹調程序後，電飯煲將會自動切換至保溫模式。

    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚

    24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚

    亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。

    兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意

    兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意

    按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。

    9 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚

    9 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚

    9 種精選烹調程式，包括快煮、極速快煮、少米量、翻熱、煲粥/煲湯、焗蛋糕和煲仔飯。智能烹調程式助您輕鬆烹調美味香軟的米飯。

    觸感式設計，容易控制，耐用防水面板

    觸感式設計，容易控制，耐用防水面板

    控制系統採用高科技的嶄新觸感式設計，有助防止出現傳統按鈕操作可能遇到的按鈕機械受損情況。還有防水功能，易於清洗，時刻保持精確敏銳的輕觸感。

    2.0 毫米厚的內鍋超薄不黏底，易於清洗。

    2.0 毫米厚的內鍋超薄不黏底，易於清洗。

    內鍋經過特別設計，傳熱效果更理想，為您呈現傳統「大鍋」的真味道。五層黃金內鍋創新超薄，特厚達2.0 毫米，能有效地均勻加熱。1. 超堅固水晶塗層防刮不黏底，易於清洗，持久耐用；2. 玫瑰金色底座在烹調期間有效加熱；3. 特厚合金鍋均勻傳熱；4. 樹脂塗層保護合金，令鍋更堅固耐用；5. 黑色外層有助保留熱力，保持米飯溫室新鮮。

    智能加熱和溫度控制，達致最佳效果

    智能加熱和溫度控制，達致最佳效果

    外觀以香檳色為主調，極具品味

    外觀以香檳色為主調，極具品味

    配件經過特別設計

    特別設計的飯匙和長柄杓極其方便。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      SUS430
      顏色
      香檳金色
      控制面板顏色
      香檳金色

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      湯勺
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      功率
      860  W
      頻率
      50  Hz
      容量
      5/10  Litres / cups

    • 一般規格

      4 種米飯烹調程式
      5 種烹調程式
      12 小時保溫
      擺動手柄方便攜帶
      防溢氣孔

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