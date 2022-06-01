輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手
5 層添加麥飯石塗層內鍋比普通塗層堅硬 6 倍，確保您的鍋更為持久耐用；智能3D 立體加熱系統輸出 360° 高溫循環加熱氣流，讓每一粒米都有完美的口感、蓬鬆度以及香味。 查看各種好處
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輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手
極致、耐用的添加麥飯石塗層內鍋
- 添加麥飯石塗層內鍋
- 智能 3D立體加熱系統
- 全自動保溫
- 2 公升大容量
- 金屬外殼
添加麥飯石塗層內鍋
麥飯石塗層比傳統電飯煲的不黏底塗層耐用高達 6 倍。
特大 2.0 公升容量
特大 2.0 公升容量，適合烹調最多 14 人份量。
智能 3D立體加熱系統均勻烹調米飯
智能 3D立體加熱系統可全方位烹調米飯，確保每顆米粒甘香可口
設有隔熱把手內鍋, 便於取放
烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。
技術規格
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0 米
m
- 攪拌容量
-
2.0 公升
l
-
技術規格
- 電壓
-
220-240V
V
- 電源
-
595-708W
W
- 頻率
-
50-60Hz
Hz
-
一般規格
- 自動保溫功能
-
是
- 清晰的水位顯示
-
是
-
設計和外表
- 機身物料
-
不鏽鋼
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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