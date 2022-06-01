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  • 輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手 輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手 輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手

    Rice Cooker 智能3D電飯煲

    HD3138/62

    輕鬆煮出新鮮可口米飯，絕不失手

    5 層添加麥飯石塗層內鍋比普通塗層堅硬 6 倍，確保您的鍋更為持久耐用；智能3D 立體加熱系統輸出 360° 高溫循環加熱氣流，讓每一粒米都有完美的口感、蓬鬆度以及香味。

    查看各種好處

    Rice Cooker 智能3D電飯煲

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    極致、耐用的添加麥飯石塗層內鍋

    • 添加麥飯石塗層內鍋
    • 智能 3D立體加熱系統
    • 全自動保溫
    • 2 公升大容量
    • 金屬外殼
    添加麥飯石塗層內鍋

    添加麥飯石塗層內鍋

    麥飯石塗層比傳統電飯煲的不黏底塗層耐用高達 6 倍。

    特大 2.0 公升容量

    特大 2.0 公升容量

    特大 2.0 公升容量，適合烹調最多 14 人份量。

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    不銹鋼機身

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    耐用不銹鋼機身，性能持久

    智能 3D立體加熱系統均勻烹調米飯

    智能 3D立體加熱系統均勻烹調米飯

    智能 3D立體加熱系統可全方位烹調米飯，確保每顆米粒甘香可口

    設有隔熱把手內鍋, 便於取放

    設有隔熱把手內鍋, 便於取放

    烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。

    技術規格

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0 米  m
      攪拌容量
      2.0 公升  l

    • 技術規格

      電壓
      220-240V  V
      電源
      595-708W  W
      頻率
      50-60Hz  Hz

    • 一般規格

      自動保溫功能
      清晰的水位顯示

    • 設計和外表

      機身物料
      不鏽鋼

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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