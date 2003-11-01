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八段火力設定，實現最佳烹調效果*
1-2 級保溫、3-4 級燉、5-6 級炒/炸、7-8 級烤/煮。
3 至 180 分鐘烹調時間設定
預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）
8 種健康煮食方式** 配合特定的加熱程式
**火鍋、小火蒸、大火蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫。
8 段火力調控適切合不同的烹調需要
#400 瓦、800 瓦、1000 瓦、1200 瓦、1400 瓦、1600 瓦、1800 瓦、2000 瓦。
技術規格
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一般規格
- 適用於各種類型的廚具
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是
- 電磁技術實現即時加熱
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是
- 內置手挽方便移動
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是
- 快速烹調，有效鎖住食物營養
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是
- 可即時快速加熱
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是
- LED 顯示燈方便設定不同火力
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是
- 鹵素技術提供準確火力調控
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是
- 12 小時預校時間設定
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有
- 容易清洗
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是
- 六段火力設定，實現最佳烹飪效果*
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是
- 自動斷電程式，烹煮更安心
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是
- 八段火力設定，實現最佳烹調效果*
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是
- 無火煮食更顯方便
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是
- 自動斷電程式，烹煮更安心
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是
- Cool-to-touch 爐面，讓煮食更安全
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是
- 液晶屏顯示火力及時間
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是
- 一鍵式最大火力按鈕
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是
- 9 項安全保護功能
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是
- 獨特的加熱方式帶來 7 種健康的烹調方法
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是
- 7 段火力調控切合不同烹調需要
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是
- 非常簡單板面，讓烹飪變得容易
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是
- 輕巧設計，在家中任何角落都可烹飪食物
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是
- 圓滑設計，方便清洗
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是
- 智能設計，能夠自我診斷錯誤顯示
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是
- 容易使用，無需安裝
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是
- 特大 4-位數字 LED 顯示
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是
- 耐用微晶玻璃板提高效能
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是
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