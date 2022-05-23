X1 Smart 3D Rice Cooker X1智能3D電飯煲
為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式
「智能 3D 立體加熱系統」從頂部、側面及底部輸出高溫循環加熱氣流，平均煮熟鍋內米粒；還有長效耐用的麥飯石塗層內鍋為每一餐送上可口飯菜。 查看各種好處
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X1 Smart 3D Rice Cooker X1智能3D電飯煲
為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式
「智能 3D 立體加熱系統」和長效耐用的添加麥飯石塗層內鍋
- 添加麥飯石塗層內鍋
- 8 款為當代廚師設計的專用烹調程式
- 多功能
- 8 種菜單
- 1.8 公升
最先進的添加麥飯石塗層堅硬度提升 6 倍
添加麥飯石塗層無比經久耐用，堅硬度提升 6 倍。麥飯石是天然石材，含有礦物質和微量營養元素。
智能3D立體加熱系統
「智能 3D立體加熱系統」從頂部、側面及底部輸出高溫循環加熱氣流，平均煮熟鍋內米粒。
超大數碼顯示屏提供易於閱讀的烹調程式和時間
超大數碼顯示屏提供易於閱讀的烹調程式和時間，操作簡單。
8 款為當代廚師設計的專用烹調程式
8 款為當代廚師設計的專用烹調程式，具備煲飯 (白米、糙米、糯米)、煮粥、豆類、湯水、蒸煮、翻熱，帶來各式各樣的菜式。
可拆式內上蓋，清潔更簡單
可拆式內上蓋，清潔更簡單。
自動保溫功能
保溫功能在米飯煮熟後自動開啟，確保您的米飯保持長達 24 小時的熱度和蓬鬆度。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 介面
-
LCD
- 電線儲藏格
-
無
- 食譜
-
無
- 保用
-
2 年
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技術規格
- 電源
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790W~940W
- 電壓
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220-240 V
- 頻率
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50/60Hz
- 電池產品
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
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36.5 厘米
- 產品寬度
-
27.4 厘米
- 產品高度
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24.6 厘米
- 產品重量
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3.44 公斤
- 包裝長度
-
42.7 厘米
- 包裝寬度
-
34 厘米
- 包裝高度
-
29.8 厘米
- 包裝重量
-
4.93 公斤
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原產地
- 生產地
-
中國
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