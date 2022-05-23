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  • 為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式 為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式 為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式

    X1 Smart 3D Rice Cooker X1智能3D電飯煲

    HD4515/67

    為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式

    「智能 3D 立體加熱系統」從頂部、側面及底部輸出高溫循環加熱氣流，平均煮熟鍋內米粒；還有長效耐用的麥飯石塗層內鍋為每一餐送上可口飯菜。

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    X1 Smart 3D Rice Cooker X1智能3D電飯煲

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    為所有家庭帶來美味可口的米飯及菜式

    「智能 3D 立體加熱系統」和長效耐用的添加麥飯石塗層內鍋

    • 添加麥飯石塗層內鍋
    • 8 款為當代廚師設計的專用烹調程式
    • 多功能
    • 8 種菜單
    • 1.8 公升
    最先進的添加麥飯石塗層堅硬度提升 6 倍

    最先進的添加麥飯石塗層堅硬度提升 6 倍

    添加麥飯石塗層無比經久耐用，堅硬度提升 6 倍。麥飯石是天然石材，含有礦物質和微量營養元素。

    智能3D立體加熱系統

    智能3D立體加熱系統

    「智能 3D立體加熱系統」從頂部、側面及底部輸出高溫循環加熱氣流，平均煮熟鍋內米粒。

    超大數碼顯示屏提供易於閱讀的烹調程式和時間

    超大數碼顯示屏提供易於閱讀的烹調程式和時間

    超大數碼顯示屏提供易於閱讀的烹調程式和時間，操作簡單。

    8 款為當代廚師設計的專用烹調程式

    8 款為當代廚師設計的專用烹調程式

    8 款為當代廚師設計的專用烹調程式，具備煲飯 (白米、糙米、糯米)、煮粥、豆類、湯水、蒸煮、翻熱，帶來各式各樣的菜式。

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    可拆式內上蓋，清潔更簡單。

    自動保溫功能

    自動保溫功能

    保溫功能在米飯煮熟後自動開啟，確保您的米飯保持長達 24 小時的熱度和蓬鬆度。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      介面
      LCD
      電線儲藏格
      食譜
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      790W~940W
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50/60Hz
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      36.5 厘米
      產品寬度
      27.4 厘米
      產品高度
      24.6 厘米
      產品重量
      3.44 公斤
      包裝長度
      42.7 厘米
      包裝寬度
      34 厘米
      包裝高度
      29.8 厘米
      包裝重量
      4.93 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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