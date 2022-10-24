iF 產品設計獎得主

這是世界享負盛名的設計獎項之一，iF 代表消費者和設計界的優秀設計。可識別的設計表達了 Philips 統一的家居設計語言，以適應用戶廚房的性能和堅固耐用。配備觸控按鈕控制的先進用戶介面，進一步簡化烹調過程。