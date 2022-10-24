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  • 自訂口味令烹調米飯煥然一新 自訂口味令烹調米飯煥然一新 自訂口味令烹調米飯煥然一新

    Philips 電飯煲 5000系列 口感智選IH電飯煲

    HD4539/62

    1 獎項

    自訂口味令烹調米飯煥然一新

    從蓬鬆到酥脆，透過我們卓越的無縫 5 級口味選項來定制您最喜愛的米飯食譜的口味和質地。從 5 種不同的米飯質地中選擇，每次都能煮出完美口感。

    查看各種好處

    Philips 電飯煲 5000系列 口感智選IH電飯煲

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    自訂口味令烹調米飯煥然一新

    Taste Select 技術帶來完美口感

    • 3D 立體IH電磁感應加熱技術
    • 添加麥飯石塗層內鍋
    • 1.5公升，黑色
    • 自訂米飯食譜
    • 4 公升，黑色
    智能烹調曲線，確保完美烹調效果

    智能烹調曲線，確保完美烹調效果

    在烹調過程中輕鬆控制溫度和時間。智能烹調曲線管理和優化熱能，為您選擇的米類和質地提供完美的香氣、風味和口感。

    雙層無毒陶瓷塗層

    雙層無毒陶瓷塗層

    雙層陶瓷塗層加強保護內鍋免受刮擦，其無毒成分確保無憂烹飪。

    多種米類選擇

    多種米類選擇

    備有多種米類選擇，每次都能煮出口味和質地一致的米飯，讓您安心。

    Taste Select 技術可自訂口感

    Taste Select 技術可自訂口感

    Taste Select 技術管理和優化烹調曲線和加熱系統，確保每種米類和口感的最佳溫度和烹調時間。

    3D 立體IH電磁感應加熱技術

    3D 立體IH電磁感應加熱技術

    電磁感應讓內鍋直接產生熱力來煮飯和在上菜前保溫。

    使用配件輕鬆烹調

    使用配件輕鬆烹調

    使用配件讓烹調更方便，包括飯勺、方便的量杯和蒸架，讓烹調體驗無憂無慮。

    8 層添加麥飯石塗層內鍋

    8 層添加麥飯石塗層內鍋

    8 層添加麥飯石塗層內鍋確保安全及性能，高達 6 倍以上的防刮性能*，讓更強力的熱循環能夠滲透每粒米飯**。

    iF 產品設計獎得主

    iF 產品設計獎得主

    這是世界享負盛名的設計獎項之一，iF 代表消費者和設計界的優秀設計。可識別的設計表達了 Philips 統一的家居設計語言，以適應用戶廚房的性能和堅固耐用。配備觸控按鈕控制的先進用戶介面，進一步簡化烹調過程。

    5 級口味選項，炮製您最喜歡的口感

    從製作壽司的鬆軟米飯到用於炒飯的較硬米粒，在煮飯時從 5 種米飯質地設定選擇其一。自訂設定可每次煮出您最喜歡的口感。

    1.5公升家庭容量

    Philips 口感智選IH電飯煲專為您的家人而設計。煮食容量為1.5公升，可以輕鬆烹調達 8 人份量，因此，無論是與家人或朋友聚餐，都能夠滿足所有人的需求，讓您放心。

    18 個優化程式，無縫用戶介面

    備有 18 種精密和優化的煮飯程式，包括米類和招牌豐富菜式，您可以使用簡單易用且無縫的用戶介面和選擇按鈕自訂米飯菜式。讓每粒米飯都合心意。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      • 量杯
      • 飯勺
      • 蒸架

    • 技術規格

      電源
      1250  W
      電壓
      220  V
      頻率
      50  Hz
      加熱系統
      3D 立體電磁感應加熱技術
      內鍋
      • 8 層添加麥飯石塗層內鍋
      • 麥飯石防刮塗層

    • 一般規格

      產品功能
      • - 18 種預設程式
      • - 5 級口味選項
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      • - 8 層麥飯石塗層精鐵內鍋

    • 設計和外表

      顏色
      啞黑色
      控制面板顏色
      黑色
      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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