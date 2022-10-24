Philips 電飯煲 5000系列 口感智選IH電飯煲
自訂口味令烹調米飯煥然一新
從蓬鬆到酥脆，透過我們卓越的無縫 5 級口味選項來定制您最喜愛的米飯食譜的口味和質地。從 5 種不同的米飯質地中選擇，每次都能煮出完美口感。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips 電飯煲 5000系列 口感智選IH電飯煲
自訂口味令烹調米飯煥然一新
Taste Select 技術帶來完美口感
- 3D 立體IH電磁感應加熱技術
- 添加麥飯石塗層內鍋
- 1.5公升，黑色
- 自訂米飯食譜
- 4 公升，黑色
智能烹調曲線，確保完美烹調效果
在烹調過程中輕鬆控制溫度和時間。智能烹調曲線管理和優化熱能，為您選擇的米類和質地提供完美的香氣、風味和口感。
雙層無毒陶瓷塗層
雙層陶瓷塗層加強保護內鍋免受刮擦，其無毒成分確保無憂烹飪。
多種米類選擇
備有多種米類選擇，每次都能煮出口味和質地一致的米飯，讓您安心。
Taste Select 技術可自訂口感
Taste Select 技術管理和優化烹調曲線和加熱系統，確保每種米類和口感的最佳溫度和烹調時間。
3D 立體IH電磁感應加熱技術
電磁感應讓內鍋直接產生熱力來煮飯和在上菜前保溫。
使用配件輕鬆烹調
使用配件讓烹調更方便，包括飯勺、方便的量杯和蒸架，讓烹調體驗無憂無慮。
8 層添加麥飯石塗層內鍋
8 層添加麥飯石塗層內鍋確保安全及性能，高達 6 倍以上的防刮性能*，讓更強力的熱循環能夠滲透每粒米飯**。
iF 產品設計獎得主
這是世界享負盛名的設計獎項之一，iF 代表消費者和設計界的優秀設計。可識別的設計表達了 Philips 統一的家居設計語言，以適應用戶廚房的性能和堅固耐用。配備觸控按鈕控制的先進用戶介面，進一步簡化烹調過程。
5 級口味選項，炮製您最喜歡的口感
從製作壽司的鬆軟米飯到用於炒飯的較硬米粒，在煮飯時從 5 種米飯質地設定選擇其一。自訂設定可每次煮出您最喜歡的口感。
1.5公升家庭容量
Philips 口感智選IH電飯煲專為您的家人而設計。煮食容量為1.5公升，可以輕鬆烹調達 8 人份量，因此，無論是與家人或朋友聚餐，都能夠滿足所有人的需求，讓您放心。
18 個優化程式，無縫用戶介面
備有 18 種精密和優化的煮飯程式，包括米類和招牌豐富菜式，您可以使用簡單易用且無縫的用戶介面和選擇按鈕自訂米飯菜式。讓每粒米飯都合心意。
技術規格
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原產地
- 製造地：
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中國
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配件
- 隨附
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技術規格
- 電源
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1250
W
- 電壓
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220
V
- 頻率
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50
Hz
- 加熱系統
-
3D 立體電磁感應加熱技術
- 內鍋
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一般規格
- 產品功能
-
-
- 18 種預設程式
-
- 5 級口味選項
-
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-
- 8 層麥飯石塗層精鐵內鍋
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設計和外表
- 顏色
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啞黑色
- 控制面板顏色
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黑色
- 機身物料
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塑膠
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服務
- 全球 2 年保養
-
是
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持續性
- 包裝
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> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
- 與 Teflon 塗層比較的防刮性能測試，Philips 電飯煲，HD3115
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