電飯煲
每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。全新 Philips 電飯煲具備智能全自動烹調程式，能更有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。 查看各種好處
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Detachable and washable inner lid
專為多種米飯類別而設的智能全自動烹調程式*
中國的米飯：絲苗米、東北大米、香米、糯米、其他米飯；適用於亞洲地區的米飯：白米、壽司米、糙米、糯米、什錦米。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑膠 - PP
- 顏色
-
亮白色
- 高度
-
212
mm
- 寬度
-
231
mm
- 產品重量
-
3.5
kg
- 深度
-
246
mm
- 重量 (含包裝)
-
4.3
kg
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 湯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220
V
- 頻率
-
50
Hz
- 功率
-
640
W
- 容量
-
1.0/5.5
Litres / cups
-
一般規格
- 翻熱功能
-
即時烹調新鮮米飯
- 擺動手柄方便攜帶
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 先進的上蓋設計，使用簡易安全
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 記憶功能會在電源中斷時啟動
-
是
- 內鍋適用於洗碗碟機
-
是
- 人工智能控制
-
是
- 定時模式確保
-
於所需時候烹調好米飯
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
- 特大液晶體顯示時間及預設烹調
-
是
- 專為少米量煮食而設的烹調程式
-
是
- 可拆式可清洗內上蓋
-
是
- 多元化的烹調功能選擇*
-
是
- 烹調多種米飯*
-
是
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