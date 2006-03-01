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    電飯煲

    HD4750/03

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。全新 Philips 電飯煲具備智能全自動烹調程式，能更有效保留住每碗飯的新鮮及營養精華。

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    電飯煲

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    智能全自動人工智能烹調程式

    • 1.0 公升
    多元化的烹調功能選擇*

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    煲仔飯、蛋糕、粥、湯。

    操作簡單的時間掣可讓你設定烹調完成時間

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    耐用、特厚的不黏底內鍋

    耐用、特厚的不黏底內鍋

    Detachable and washable inner lid

    Detachable and washable inner lid

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    專為多種米飯類別而設的智能全自動烹調程式*

    中國的米飯：絲苗米、東北大米、香米、糯米、其他米飯；適用於亞洲地區的米飯：白米、壽司米、糙米、糯米、什錦米。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠 - PP
      顏色
      亮白色
      高度
      212  mm
      寬度
      231  mm
      產品重量
      3.5  kg
      深度
      246  mm
      重量 (含包裝)
      4.3  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺
      湯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      頻率
      50  Hz
      功率
      640  W
      容量
      1.0/5.5  Litres / cups

    • 一般規格

      翻熱功能
      即時烹調新鮮米飯
      擺動手柄方便攜帶
      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      先進的上蓋設計，使用簡易安全
      防溢氣孔
      記憶功能會在電源中斷時啟動
      內鍋適用於洗碗碟機
      人工智能控制
      定時模式確保
      於所需時候烹調好米飯
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
      特大液晶體顯示時間及預設烹調
      專為少米量煮食而設的烹調程式
      可拆式可清洗內上蓋
      多元化的烹調功能選擇*
      烹調多種米飯*

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