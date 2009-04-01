每碗滿載更多生命力
營養是保持健康最重要的元素。Philips 全新高壓電飯煲透過提高烹調溫度來縮短烹調時間，保留每碗飯的營養精華與味道。 查看各種好處
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壓力提昇烹調溫度，縮短烹調時間
透過提高鍋中的壓力, 以每平方厘米1.8千克的壓力烹調. 壓力令水沸點提高溫度(高達 116°C），有效保存食物原有味道，更確保各種米類、食物，甚至是堅硬的豆類、厚片肉類能徹底煮熟。亦因烹調時間的縮短，得以有效鎖住食物營養。
2.8 毫米特厚內鍋，使熱力更均勻
特厚鑄鋁合金內鍋，再配合內塗層，確保産生高溫加熱並使內鍋均勻導熱
4 種米飯烹調程式
米類烹調功能包括白米、快煮白米、什錦米、八寶飯。
背光燈液晶屏清晰顯示烹調狀態
背光燈液晶屏以文字及圖案清晰顯示程式選擇和烹調狀態。它還可顯示烹調時間、時鐘和時間預校設定。
10 項安全裝置確保操作安全
10 項安全裝置可保確保安全烹調。包括壓力調節系統、自動釋放壓力系統 I、自動釋放壓力系統II、剩餘壓力釋放系統、鍋蓋開關感應器及指示燈、過熱保護裝置、過熱保險絲裝置、電力浪湧保護裝置、不正常操作保護裝置、恆溫感應器
自動清洗功能可輕鬆清洗壓力調節器
定期使用「自動清洗」功能以便確保蒸氣機和壓力調節器不會被食物殘渣阻塞。只需按一下自動清洗按鈕，即會安全地自動清洗各個部件。
5 款烹調程式，提供多元化健康美食
它提供多元化烹調程式，包括煲粥、煲湯、蒸煮、燜燉、焗蛋糕
米飯軟硬程度選擇適合不同米類的黏度及軟硬度
米飯軟硬控制功能可按個人口味喜好選擇不同米類的黏度和軟硬度，如軟硬、適中及較軟，而此功能只適用於米飯烹調
高級得耐雅 Tiffanion 內鍋塗層增強耐用性
Tiffanion 是一種黑色雙塗層，具有高的耐用性、抗腐蝕和抗磨損特點。其不黏底塗層易於清洗，亦適用於洗碗碟機清洗
技術規格
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
340 (長) x 256 (寬) x 271(高)
mm
- 機身材料
-
塑膠 - PP
- 顏色
-
白色外殼、棕色板面
- 產品重量
-
4.6 / 6 杯
kg
- 重量 (含包裝)
-
5.9 / 6 杯
kg
-
配件
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8
m
- 電壓
-
220V (中國)；220-230
V
- 功率
-
890W (中國)；930
W
- 頻率
-
50Hz (中國)；50/60
Hz
- 容量
-
1.0 / 5.5
Litres / cups
- 內鍋容量
-
3 公升
-
一般規格
- 壓力烹調
-
有
- 4 種米飯烹調程式
-
有
- 水位顯示
-
是
- 5 種烹調程式
-
是
- 12 小時保溫
-
是
- 2.8 毫米特厚內鍋
-
有
- 電源線捲筒方便儲藏
-
有
- 把手設計方便安全取出
-
有
- 特大背光燈液晶屏顯示
-
有
- 得耐雅 Tiffanion 不黏底內鍋
-
有
- 3 種米飯軟硬選擇
-
是
- 先進的上蓋與密封設計
-
有
- 壓力調節器自動清洗功能
-
有
- 斷電時記憶備份
-
是
- 時間掣容易操作
-
是
- 內鍋設有手挽
-
是
- 快煮白米
-
是
- 米飯再加熱功能
-
是
- 烹調小量米飯
-
是
- 10 層安全機制
-
有
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