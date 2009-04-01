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    電飯煲

    HD4761

    每碗滿載更多生命力

    營養是保持健康最重要的元素。Philips 全新高壓電飯煲透過提高烹調溫度來縮短烹調時間，保留每碗飯的營養精華與味道。

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    電飯煲

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    每碗滿載更多生命力

    先進壓力烹調，提昇食物味道

    • 高壓蒸氣
    • 8 款烹調程式
    • 6 量杯
    壓力提昇烹調溫度，縮短烹調時間

    壓力提昇烹調溫度，縮短烹調時間

    透過提高鍋中的壓力, 以每平方厘米1.8千克的壓力烹調. 壓力令水沸點提高溫度(高達 116°C），有效保存食物原有味道，更確保各種米類、食物，甚至是堅硬的豆類、厚片肉類能徹底煮熟。亦因烹調時間的縮短，得以有效鎖住食物營養。

    2.8 毫米特厚內鍋，使熱力更均勻

    2.8 毫米特厚內鍋，使熱力更均勻

    特厚鑄鋁合金內鍋，再配合內塗層，確保産生高溫加熱並使內鍋均勻導熱

    4 種米飯烹調程式

    4 種米飯烹調程式

    米類烹調功能包括白米、快煮白米、什錦米、八寶飯。

    背光燈液晶屏清晰顯示烹調狀態

    背光燈液晶屏清晰顯示烹調狀態

    背光燈液晶屏以文字及圖案清晰顯示程式選擇和烹調狀態。它還可顯示烹調時間、時鐘和時間預校設定。

    10 項安全裝置確保操作安全

    10 項安全裝置確保操作安全

    10 項安全裝置可保確保安全烹調。包括壓力調節系統、自動釋放壓力系統 I、自動釋放壓力系統II、剩餘壓力釋放系統、鍋蓋開關感應器及指示燈、過熱保護裝置、過熱保險絲裝置、電力浪湧保護裝置、不正常操作保護裝置、恆溫感應器

    自動清洗功能可輕鬆清洗壓力調節器

    自動清洗功能可輕鬆清洗壓力調節器

    定期使用「自動清洗」功能以便確保蒸氣機和壓力調節器不會被食物殘渣阻塞。只需按一下自動清洗按鈕，即會安全地自動清洗各個部件。

    5 款烹調程式，提供多元化健康美食

    它提供多元化烹調程式，包括煲粥、煲湯、蒸煮、燜燉、焗蛋糕

    米飯軟硬程度選擇適合不同米類的黏度及軟硬度

    米飯軟硬控制功能可按個人口味喜好選擇不同米類的黏度和軟硬度，如軟硬、適中及較軟，而此功能只適用於米飯烹調

    高級得耐雅 Tiffanion 內鍋塗層增強耐用性

    Tiffanion 是一種黑色雙塗層，具有高的耐用性、抗腐蝕和抗磨損特點。其不黏底塗層易於清洗，亦適用於洗碗碟機清洗

    技術規格

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      340 (長) x 256 (寬) x 271(高)  mm
      機身材料
      塑膠 - PP
      顏色
      白色外殼、棕色板面
      產品重量
      4.6 / 6 杯  kg
      重量 (含包裝)
      5.9 / 6 杯  kg

    • 配件

      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  m
      電壓
      220V (中國)；220-230  V
      功率
      890W (中國)；930  W
      頻率
      50Hz (中國)；50/60  Hz
      容量
      1.0 / 5.5  Litres / cups
      內鍋容量
      3 公升

    • 一般規格

      壓力烹調
      4 種米飯烹調程式
      水位顯示
      5 種烹調程式
      12 小時保溫
      2.8 毫米特厚內鍋
      電源線捲筒方便儲藏
      把手設計方便安全取出
      特大背光燈液晶屏顯示
      得耐雅 Tiffanion 不黏底內鍋
      3 種米飯軟硬選擇
      先進的上蓋與密封設計
      壓力調節器自動清洗功能
      斷電時記憶備份
      時間掣容易操作
      內鍋設有手挽
      快煮白米
      米飯再加熱功能
      烹調小量米飯
      10 層安全機制

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