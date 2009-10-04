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  • 不再是家常便飯 不再是家常便飯 不再是家常便飯

    電飯煲

    HD4777/00

    不再是家常便飯

    Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。

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    不再是家常便飯

    能烹調 30 種美食的電飯煲

    • Healthy Variety
    • 30 種烹調程式
    • 10 量杯
    超厚內鍋，使熱力更均勻

    超厚內鍋，使熱力更均勻

    特厚鑄鐵防锈內塗層，確保產生高溫加槷及使內鍋均勻導熱

    9 種米飯烹調程式，可保留米飯的營養精華與味道

    9 種米飯烹調程式，可保留米飯的營養精華與味道

    米飯選擇包括白米、快煮白米、小米量、壽司米、糙米、糯米、雜錦米、煲仔飯、泡飯。

    21 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

    21 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚

    具備 21 種多樣化烹調程式，包括稠粥、稀粥、綠豆粥、小米粥、雞粥、意大利粉、什菜湯、冬陰湯、老火湯、燕麥、乳酪、綠豆沙、芝麻醬、木瓜雪耳糖水、桂圓蓮子湯；蛋糕；墩、蒸、燉湯、雙皮蛋/雙皮牛奶蛋糕。

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

    導向式圖像和聲響指南

    導向式圖像和聲響指南

    在準備和烹調過程中，每種烹調程式都將採用導向式圖像和聲響指南。用戶只需按照屏幕上的說明進行操作即可。它提供了三種語言的文字指南設定選項。

    透過輕觸式導航的先進板面設計

    透過輕觸式導航的先進板面設計

    創新的輕觸式感應器控制能讓用戶輕鬆導航烹調程式。它包含帶有 LED 按鈕的輕觸式感應器板面，以及位於中心位置可以設定時間和瀏覽屏幕上程式的旋轉控件。

    彩色背光 LCD，可顯示文字和圖案

    彩色背光 LCD，可顯示文字和圖案

    彩色背光 LCD，可清楚指示不同的烹調狀態（準備顯示為白色；烹調/重新加熱顯示為紅色；保溫顯示為綠色）。它顯示文字和圖案，引導用戶使用所有烹調步驟。

    專用配件，可用於烹調乳酪、燉湯和甜點

    專用配件，可用於烹調乳酪、燉湯和甜點

    它配備了適合獨特烹調程式的專用配件，包括乳酪、豆腐花、燉湯和雙皮蛋/雙皮牛奶沙司。可以將分離式設計的蒸架單獨作為支架，以滿足各種不同的烹調需求。所有配件都可以堆疊，方便儲存。

    設有隔熱把手內鍋, 便於取放

    設有隔熱把手內鍋, 便於取放

    烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。

    人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食

    電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果

    可拆式可清洗內上蓋

    需要經常清洗內層上蓋，以避免產生氣味。只需簡易拆下內層上蓋，徹底清洗即可。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      PP
      顏色
      白色外殼，黑色板面
      高度
      289.7  mm
      寬度
      287  mm
      產品重量
      5.18  kg
      深度
      249.4  mm
      重量 (含包裝)
      7.5  kg

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺
      湯勺
      雙重燉鍋
      乳酪杯

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      頻率
      50  Hz
      功率
      825 (中國)  W
      容量
      1.8/10  Litres / cups
      內鍋容量
      5 公升

    • 一般規格

      水位顯示
      12 小時保溫
      擺動手柄方便攜帶
      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      防溢氣孔
      人工智能控制
      輕摸式感應器控制板面
      斷電時記憶備份
      時間掣容易操作
      內鍋設有手挽
      快煮白米
      米飯再加熱功能
      烹調小量米飯
      21 種烹調功能
      9 種米飯烹調程式
      先進蓋設計
      彩色背光 LCD 顯示屏
      專用烹調配件
      可拆式內上蓋
      易潔不黏內鍋
      導向式指南
      3 種語言設定選項

    Badge-D2C

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