電飯煲
不再是家常便飯
Philips Healthy Variety 電飯煲 HD4777/00 可提供無與倫比的烹調功能，創新的 Smartouch 面板不但能指導您烹調和使用專用配件，而且還能每天為您的家人烹製出多樣化的健康美食。 查看各種好處
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不再是家常便飯
能烹調 30 種美食的電飯煲
- Healthy Variety
- 30 種烹調程式
- 10 量杯
超厚內鍋，使熱力更均勻
特厚鑄鐵防锈內塗層，確保產生高溫加槷及使內鍋均勻導熱
9 種米飯烹調程式，可保留米飯的營養精華與味道
米飯選擇包括白米、快煮白米、小米量、壽司米、糙米、糯米、雜錦米、煲仔飯、泡飯。
21 種烹調程式，能烹調多樣化健康菜餚
具備 21 種多樣化烹調程式，包括稠粥、稀粥、綠豆粥、小米粥、雞粥、意大利粉、什菜湯、冬陰湯、老火湯、燕麥、乳酪、綠豆沙、芝麻醬、木瓜雪耳糖水、桂圓蓮子湯；蛋糕；墩、蒸、燉湯、雙皮蛋/雙皮牛奶蛋糕。
營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式
導向式圖像和聲響指南
在準備和烹調過程中，每種烹調程式都將採用導向式圖像和聲響指南。用戶只需按照屏幕上的說明進行操作即可。它提供了三種語言的文字指南設定選項。
透過輕觸式導航的先進板面設計
創新的輕觸式感應器控制能讓用戶輕鬆導航烹調程式。它包含帶有 LED 按鈕的輕觸式感應器板面，以及位於中心位置可以設定時間和瀏覽屏幕上程式的旋轉控件。
彩色背光 LCD，可顯示文字和圖案
彩色背光 LCD，可清楚指示不同的烹調狀態（準備顯示為白色；烹調/重新加熱顯示為紅色；保溫顯示為綠色）。它顯示文字和圖案，引導用戶使用所有烹調步驟。
專用配件，可用於烹調乳酪、燉湯和甜點
它配備了適合獨特烹調程式的專用配件，包括乳酪、豆腐花、燉湯和雙皮蛋/雙皮牛奶沙司。可以將分離式設計的蒸架單獨作為支架，以滿足各種不同的烹調需求。所有配件都可以堆疊，方便儲存。
設有隔熱把手內鍋, 便於取放
烹調不同的美食時，可輕鬆拿取內鍋。
人工智能控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
電腦化的加熱軟件和溫度控制，讓您以不同的烹調程式實現最佳烹調效果
可拆式可清洗內上蓋
需要經常清洗內層上蓋，以避免產生氣味。只需簡易拆下內層上蓋，徹底清洗即可。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
PP
- 顏色
-
白色外殼，黑色板面
- 高度
-
289.7
mm
- 寬度
-
287
mm
- 產品重量
-
5.18
kg
- 深度
-
249.4
mm
- 重量 (含包裝)
-
7.5
kg
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 湯勺
-
是
- 雙重燉鍋
-
是
- 乳酪杯
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220
V
- 頻率
-
50
Hz
- 功率
-
825 (中國)
W
- 容量
-
1.8/10
Litres / cups
- 內鍋容量
-
5 公升
-
一般規格
- 水位顯示
-
是
- 12 小時保溫
-
是
- 擺動手柄方便攜帶
-
是
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 人工智能控制
-
是
- 輕摸式感應器控制板面
-
是
- 斷電時記憶備份
-
是
- 時間掣容易操作
-
是
- 內鍋設有手挽
-
是
- 快煮白米
-
是
- 米飯再加熱功能
-
是
- 烹調小量米飯
-
是
- 21 種烹調功能
-
是
- 9 種米飯烹調程式
-
是
- 先進蓋設計
-
是
- 彩色背光 LCD 顯示屏
-
是
- 專用烹調配件
-
是
- 可拆式內上蓋
-
是
- 易潔不黏內鍋
-
是
- 導向式指南
-
是
- 3 種語言設定選項
-
是
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