Daily Collection 多士爐
使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處
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使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
輕巧金屬設計
按個人喜好調校不同的烘烤程度
按個人喜好調校不同的烘烤程度
升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包
升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包。
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。
迷你設計為您節省儲存空間
迷你設計為您節省儲存空間。
技術規格
-
設計規格
- 材料
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金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
- 顏色
-
白色/不鏽鋼
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技術規格
- 電壓
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220-240
V
- 電源
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800
W
- 頻率
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50/60
Hz
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重量與尺寸
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
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265x157x130
mm
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 取消按鈕
-
是
- 升高麵包功能
-
是
- 可調校烘焗程度
-
是
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