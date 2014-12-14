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  • 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    Daily Collection 多士爐

    HD4825/00

    使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。

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    適合解凍並烘烤冷藏麵包

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    按個人喜好調校不同的烘烤程度

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    升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包

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    任何時候可停止烘烤

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    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

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    迷你設計為您節省儲存空間

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    電線儲藏格使存放更整齊

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    把多士翻熱

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    技術規格

    • 設計規格

      材料
      金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
      顏色
      白色/不鏽鋼

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      800  W
      頻率
      50/60  Hz

    • 重量與尺寸

      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      265x157x130  mm

    • 一般規格

      電線儲藏格
      自動斷電安全裝置
      取消按鈕
      升高麵包功能
      可調校烘焗程度

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