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Daily Collection

多士爐

HD4825/00
1 獎項
  • 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士 使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士
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    Daily Collection 多士爐

    HD4825/00
    1 獎項

    使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Daily Collection 多士爐

    使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處

    使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處

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    Daily Collection 多士爐

    使用新鮮麵包或冷藏麵包，都能為您製作美味多士

    這款多士爐設計輕巧，無論放進新鮮或冷凍麵包也能做出可口多士。多士爐備有加長發熱板令烘烤熱力更均勻，適合解凍冷藏麵包，甚至按喜好調校不同的烘烤程度。 查看各種好處

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      適合解凍並烘烤冷藏麵包

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      按個人喜好調校不同的烘烤程度

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      升高麵包架可輕鬆提取細小的麵包

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      電線儲藏格使存放更整齊

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      把多士翻熱

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      技術規格

      • 一般規格

        自動斷電安全裝置
        電源
        800 W
        電線儲藏格
        產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
        265x157x130 mm
        材料
        金屬外殼、塑膠旋鈕／手柄 (PBT)
        可調校烘焗程度
        頻率
        50/60 Hz
        顏色
        白色/不鏽鋼
        升高麵包功能
        取消按鈕
        電壓
        220-240 V

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