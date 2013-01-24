餐餐添營養，生命真滋味

營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處