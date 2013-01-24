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電磁爐

HD4917
1 獎項
  • 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味
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    電磁爐

    HD4917
    1 獎項

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    電磁爐

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$698.00

    電磁爐

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處

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      餐餐添營養，生命真滋味

      快速加熱鎖住營養

      • 7 款烹調程式
      • 7 種動力 LCD 時間預校
      • 白色
      2000 瓦高功率，可實現快速烹調

      2000 瓦高功率，可實現快速烹調

      烹調時的最大輸出功率高達 2000 瓦

      5 至 180 分鐘烹調時間設定

      5 至 180 分鐘烹調時間設定

      預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）

      輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調

      輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調

      只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調

      特大 4 位數字 LED 清晰顯示烹調狀態

      特大 4 位數字 LED 清晰顯示烹調狀態

      快速烹調，有效鎖住食物營養

      與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。

      7 款健康烹調功能表，提供特定的加熱程式

      蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫、燜炖。使用者可於所選定的烹調程式調節火力和烹調時間。

      7 段火力調控適合於不同的烹調需要

      7 段火力調控備有由第1段至第7段等級，易於調控。預設火力為第4段(1400瓦)，只需按 + 或 - 即可調節火力。

      自動斷電功能非常安全

      當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。

      無火煮食提供安全烹調環境

      即使小孩子在旁邊，煮食時也安心

      不燙手外殼，實現舒適烹調

      電磁爐板面選用微晶玻璃，煮食時能保持低溫不燙手

      技術規格

      • 一般規格

        電磁技術能即時加熱
        7 款健康烹調功能
        7 段火力調控
        可用烹調時間設定
        5 至 180 分鐘
        12 小時預校時間設定
        4 位數字 LED 顯示
        自動斷電程式
        無火煮食
        不燙手外殼
        9 項安全保護功能
        自我診斷錯誤顯示
        符合 EMC/EN/IEC/GB
        磁場介於 EMF 限制之下
        耐用Crystalite 鍍層
        光滑設計，方便清洗
        無需安裝

      • 技術規格

        電線長度
        1.5  米
        電壓
        220  伏
        頻率
        60  Hz
        功率
        2000  瓦

      • 設計規格

        機身材料
        塑膠 - ABS
        顏色
        白色
        深度
        369  毫米
        高度
        63  毫米
        重量 (含包裝)
        3.3  千克
        產品重量
        2.7  千克
        寬度
        335  毫米

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