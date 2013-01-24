餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4917/00 可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。 查看各種好處
烹調時的最大輸出功率高達 2000 瓦
預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）
只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調
與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。
蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫、燜炖。使用者可於所選定的烹調程式調節火力和烹調時間。
7 段火力調控備有由第1段至第7段等級，易於調控。預設火力為第4段(1400瓦)，只需按 + 或 - 即可調節火力。
當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。
即使小孩子在旁邊，煮食時也安心
電磁爐板面選用微晶玻璃，煮食時能保持低溫不燙手
一般規格
技術規格
設計規格