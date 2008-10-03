搜尋字眼

ZH
EN
  • 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味 餐餐添營養，生命真滋味

    電磁爐

    HD4922

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4922/00 可縮短 40% 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐採用進階的面板設計，讓您可烹飪各種美味，輕鬆享受健康美食。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,598.00

    電磁爐

    類似產品

    See all 電磁爐

    餐餐添營養，生命真滋味

    體驗烹飪帶來的樂趣

    • 8 款烹調程式
    • 8 段輕觸式感應
    • 紅色
    2200瓦高功率，可快速烹調

    2200瓦高功率，可快速烹調

    使用高功率讓烹調更快速

    快速烹調，有效鎖住食物營養

    快速烹調，有效鎖住食物營養

    與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹飪時間縮短 40%。資料來自獨立測試實驗室 Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. 測試結果：如需調查測試結果，請來信索取。

    8 款健康烹調程式，提供特定的加熱模式

    8 款健康烹調程式，提供特定的加熱模式

    大火蒸、小火蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫、火鍋

    8 段火力調控切合不同的烹調需要

    8 段火力調控切合不同的烹調需要

    400瓦、800瓦、1000瓦、1200瓦、1400瓦、1600瓦、1800瓦、2200瓦

    5 至 180 分鐘烹調時間設定

    5 至 180 分鐘烹調時間設定

    預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）

    特大 LCD 清晰顯示烹調狀態

    特大 LCD 清晰顯示烹調狀態

    顯示烹調時間或預校時間功能

    可顯示加熱狀態的紅色電源指示燈

    開始煮食時紅色 LED 指示燈會亮起，使加熱期間可見

    先進輕觸式感應按鈕，輕鬆控制烹調過程

    相當簡單的版面設計，令烹調更簡易。調查結果由22 位獨立用戶測試所得。

    輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調

    只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調

    自動斷電功能非常安全

    當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。

    無火煮食提供安全烹調環境

    即使小孩子在旁邊，煮食時也安心

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      塑膠- ABS
      顏色
      黑色/紅色
      高度
      60  mm
      寬度
      296  mm
      產品重量
      3  kg
      深度
      372  mm
      重量 (含包裝)
      3.7  kg

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  m
      電壓
      220V（適用於中國）/220-240  V
      頻率
      50Hz（適用於中國）/60  Hz
      瓦數
      2200  W

    • 一般規格

      9 項安全保護功能
      可用烹調時間設定
      5 至 180 分鐘
      符合 EMC/EN/IEC/GB
      磁場介於 EMF 限制之下
      24 小時時間設定
      8 種健康烹調功能
      背光燈液晶屏
      紅色電源指示燈
      自動斷電程式
      不燙手外殼
      電磁技術能即時加熱
      無火煮食
      無需安裝
      自我診斷錯誤顯示
      光滑設計，方便清洗
      8 段火力調控
      先進輕觸式感應操控
      匯入式 Crystalite 鍍層

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。