餐餐添營養，生命真滋味

營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4922/00 可縮短 40% 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐採用進階的面板設計，讓您可烹飪各種美味，輕鬆享受健康美食。