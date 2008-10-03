餐餐添營養，生命真滋味
營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐 HD4922/00 可縮短 40% 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐採用進階的面板設計，讓您可烹飪各種美味，輕鬆享受健康美食。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,598.00
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2200瓦高功率，可快速烹調
使用高功率讓烹調更快速
快速烹調，有效鎖住食物營養
與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹飪時間縮短 40%。資料來自獨立測試實驗室 Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. 測試結果：如需調查測試結果，請來信索取。
8 款健康烹調程式，提供特定的加熱模式
大火蒸、小火蒸、燜燉、煎炒、煲湯/粥、煲水、保溫、火鍋
8 段火力調控切合不同的烹調需要
400瓦、800瓦、1000瓦、1200瓦、1400瓦、1600瓦、1800瓦、2200瓦
5 至 180 分鐘烹調時間設定
預設烹調時間，適用於不同的烹調程式（不適用於火鍋）
特大 LCD 清晰顯示烹調狀態
顯示烹調時間或預校時間功能
可顯示加熱狀態的紅色電源指示燈
開始煮食時紅色 LED 指示燈會亮起，使加熱期間可見
先進輕觸式感應按鈕，輕鬆控制烹調過程
相當簡單的版面設計，令烹調更簡易。調查結果由22 位獨立用戶測試所得。
輕觸「開始」按鈕，即可快速開始烹調
只須簡單按下開始按鈕，電磁爐即會按照預設火力開始烹調
自動斷電功能非常安全
當烹調完成後，電磁爐將自動關熄。
無火煮食提供安全烹調環境
即使小孩子在旁邊，煮食時也安心
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
塑膠- ABS
- 顏色
-
黑色/紅色
- 高度
-
60
mm
- 寬度
-
296
mm
- 產品重量
-
3
kg
- 深度
-
372
mm
- 重量 (含包裝)
-
3.7
kg
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8
m
- 電壓
-
220V（適用於中國）/220-240
V
- 頻率
-
50Hz（適用於中國）/60
Hz
- 瓦數
-
2200
W
-
一般規格
- 9 項安全保護功能
-
是
- 可用烹調時間設定
-
5 至 180 分鐘
- 符合 EMC/EN/IEC/GB
-
是
- 磁場介於 EMF 限制之下
-
是
- 24 小時時間設定
-
是
- 8 種健康烹調功能
-
有
- 背光燈液晶屏
-
有
- 紅色電源指示燈
-
有
- 自動斷電程式
-
是
- 不燙手外殼
-
是
- 電磁技術能即時加熱
-
是
- 無火煮食
-
是
- 無需安裝
-
是
- 自我診斷錯誤顯示
-
是
- 光滑設計，方便清洗
-
是
- 8 段火力調控
-
有
- 先進輕觸式感應操控
-
有
- 匯入式 Crystalite 鍍層
-
有
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