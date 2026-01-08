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  • 無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳 無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳 無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳

    5000 系列 電磁感應加熱電飯煲 4 公升無塗層

    HD5225/60

    無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳

    體驗健康烹飪，無需擔心塗層脫落並擁有更佳不黏底效能。每餐都能享用鎖水口感恰到好處的新鮮鬆軟米飯。

    查看各種好處

    5000 系列 電磁感應加熱電飯煲 4 公升無塗層

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    • 不黏水膜保護層
    • FreshDefense 技術
    • 智能穀米感應技術
    專用水膜保護層，不黏效果更佳

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    數千微弧水膜保護層，全面覆蓋內鍋烹調表面。配合氣冷系統，內鍋在烹調過程中形成均勻分佈的水膜保護層，輕柔承托每粒米飯，確保完美不黏效果

    新鮮軟綿的米飯，口感全新升級

    新鮮軟綿的米飯，口感全新升級

    自訂水膜烹調曲線，包裹每粒穀物，確保米飯深層濕潤，不再乾硬，只有軟糯滋味。專利 FreshDefense 技術採用專門設計的雙通道蒸汽閥，透過精確控制溫度和空氣循環來鎖住更多水分，達至完美的水分含量，使米飯長時間保持新鮮鬆軟

    無塗層內鍋，烹調更健康

    無塗層內鍋，烹調更健康

    內蓋和鍋採用無塗層食品級 SUS304，不用擔心塗層脫落，烹調安全又健康。

    解放雙手，輕鬆愉悅

    解放雙手，輕鬆愉悅

    無論是用手或洗碗碟機清洗，都毫不費力。您也可以體驗更多方便之處：不黏鍋，可完美上菜、可完全拆卸的零件，易於徹底清潔。

    11 種烹調程式，多種選擇，用戶介面簡潔

    11 種烹調程式，多種選擇，用戶介面簡潔

    共有 11 個精心挑選的烹調程式，提供多種美味菜單選擇，包括烹調多種飯和穀物，以及燉煮和煲仔飯以供選擇。使用者亦可選擇 3 種口味質地來燴飯和穀物。

    精確控制水分，確保米飯始終鬆軟、香氣四溢

    配備進口感應器，透過烹調曲線智能偵測米量，並動態調整烹調演算法，無需再擔心測量米水比例，每次都能煮出完美的米飯。

    技術規格

    • 一般規格

      顏色
      香檳金色
      技術
      3D 立體電磁感應加熱
      保用
      全球 2 年保養

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      334 x 287 x 255  mm

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺
      粥勺

    • 技術規格

      電壓
      220  V
      電源
      1200  W
      頻率
      50  Hz
      內鍋
      2 毫米厚度，無塗層鋼 Al 複合材料內鍋

    • 持續性

      包裝
      90% 可回收物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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