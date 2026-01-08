5000 系列 電磁感應加熱電飯煲 4 公升無塗層
無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳
體驗健康烹飪，無需擔心塗層脫落並擁有更佳不黏底效能。每餐都能享用鎖水口感恰到好處的新鮮鬆軟米飯。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
5000 系列 電磁感應加熱電飯煲 4 公升無塗層
無塗層鍋，不黏底效果更好，味道更佳
零塗層和不黏底體驗
- 不黏水膜保護層
- FreshDefense 技術
- 智能穀米感應技術
專用水膜保護層，不黏效果更佳
數千微弧水膜保護層，全面覆蓋內鍋烹調表面。配合氣冷系統，內鍋在烹調過程中形成均勻分佈的水膜保護層，輕柔承托每粒米飯，確保完美不黏效果
新鮮軟綿的米飯，口感全新升級
自訂水膜烹調曲線，包裹每粒穀物，確保米飯深層濕潤，不再乾硬，只有軟糯滋味。專利 FreshDefense 技術採用專門設計的雙通道蒸汽閥，透過精確控制溫度和空氣循環來鎖住更多水分，達至完美的水分含量，使米飯長時間保持新鮮鬆軟
無塗層內鍋，烹調更健康
內蓋和鍋採用無塗層食品級 SUS304，不用擔心塗層脫落，烹調安全又健康。
解放雙手，輕鬆愉悅
無論是用手或洗碗碟機清洗，都毫不費力。您也可以體驗更多方便之處：不黏鍋，可完美上菜、可完全拆卸的零件，易於徹底清潔。
11 種烹調程式，多種選擇，用戶介面簡潔
共有 11 個精心挑選的烹調程式，提供多種美味菜單選擇，包括烹調多種飯和穀物，以及燉煮和煲仔飯以供選擇。使用者亦可選擇 3 種口味質地來燴飯和穀物。
精確控制水分，確保米飯始終鬆軟、香氣四溢
配備進口感應器，透過烹調曲線智能偵測米量，並動態調整烹調演算法，無需再擔心測量米水比例，每次都能煮出完美的米飯。
技術規格
-
一般規格
- 顏色
-
香檳金色
- 技術
-
3D 立體電磁感應加熱
- 保用
-
全球 2 年保養
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
334 x 287 x 255
mm
-
原產地
- 生產地
-
中國
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
- 粥勺
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220
V
- 電源
-
1200
W
- 頻率
-
50
Hz
- 內鍋
-
2 毫米厚度，無塗層鋼 Al 複合材料內鍋
-
持續性
- 包裝
-
90% 可回收物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。