電磁爐 3000 系列 Philips 電磁爐 3000 系列
節省空間，適用於任何廚房空間
從廚房到餐桌，使用 Philips 電磁爐 3000 系列隨心烹調。配備 8 段強勁火力高達 2000 W 及 4 個便捷預設程式，確保在任何空間都能輕鬆可靠地烹調。 查看各種好處
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電磁爐 3000 系列 Philips 電磁爐 3000 系列
節省空間，適用於任何廚房空間
輕鬆烹調，穩定表現，適合任何廚房
- 強勁表現，火力高達 2000 W
- 快速設定。簡易烹調。輕鬆清潔。
- 隨心烹調：4 個預設程式，從湯品到炒菜
- 烹調更安全，配備自動關機及兒童安全鎖
8 段加熱檔位精準控制
8 段可調校火力及溫度設定，讓您按照個人需要調整日常烹調體驗。由慢火燉煮到快速煲滾，精準控制火力，煮出美味又有營養的餸菜。
4 個煮食程式，滿足您的日常煮食需要。
快速開始烹調，4 個預設煮食程式任您選擇：煲水、炒、煲湯及慢火。
貼心設計：易於煮食，易於收納
小巧設計，僅 53 毫米薄 — 任何廚房空間均可輕鬆烹調，可整齊收納於抽屜或櫥櫃
陶瓷玻璃面板易於清潔且耐用
光滑耐用的陶瓷玻璃面板，防污防刮 — 只需輕輕抹淨即可
加熱增強功能快速加熱
加熱增強功能可即時提供最大火力，加快煮沸及大火烹調速度，讓您花更少時間煮食，享受更多用餐時光。
可調式定時功能:最長 3 小時
設定最長 3 小時定時功能,然後放鬆心情讓電磁爐為您完成所有工作。享受輕鬆無憂的烹調體驗,每次都能準時煮好完美餸菜。
直觀觸控面板顯示屏,操作簡易
輕鬆掌控火力、預設功能及安全裝置
兒童安全鎖功能提升安全性
兒童安全鎖可防止意外觸碰,提升安全性,讓您更安心。
自動偵測煮食鍋具
只適用於兼容*煮食鍋具,並只加熱正下方區域。不浪費能源,無需擔心。*兼容磁性煮食鍋具
自動關機
當烹調時間結束或移除煮食鍋具時,電磁爐會自動關閉,確保安全並防止過熱或燒焦。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
陶瓷玻璃表面
- 次要物料
-
塑膠
- 顏色
-
深黑色
- 預設設定
-
4 個烹調預設程式
- 功能
-
Boost (Turbo) 功能
- 介面
-
觸控式控制
- 電線長度
-
1.5 米
- 計時器
-
長達 3 小時
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
無
- 不含雙酚 A
-
是
- 食譜
-
無
- 網絡連接功能
-
無
- 保用
-
2 年
- 加熱火力段數
-
8 段
- 適用煮食器皿形狀
-
平底
- 兼容煮食器皿材質
-
鐵質/磁性不鏽鋼適用鍋具材質
-
技術規格
- 電源
-
2000 瓦
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50/60 赫
- 包裝數量
-
1 件
- 電池產品
-
無
- 能源效率等級
-
級別 2
- 待機耗電量
-
<0.8W
- 烹調區直徑
-
208 毫米
- 自動偵測鍋具
-
是
- 適用煮食器皿直徑
-
12-24 厘米
- 使用環境
-
僅供安全室內操作使用
-
安全
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 兒童安全鎖
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
281 毫米
- 產品寬度
-
351 毫米
- 產品高度
-
53 毫米
- 產品重量
-
2.257 公斤
- 包裝長度
-
350 毫米
- 包裝寬度
-
136 毫米
- 包裝高度
-
452 毫米
- 包裝重量
-
3.13 公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
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