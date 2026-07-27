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    電磁爐 3000 系列 Philips 電磁爐 3000 系列

    HD5830/90

    節省空間，適用於任何廚房空間

    從廚房到餐桌，使用 Philips 電磁爐 3000 系列隨心烹調。配備 8 段強勁火力高達 2000 W 及 4 個便捷預設程式，確保在任何空間都能輕鬆可靠地烹調。

    查看各種好處

    電磁爐 3000 系列 Philips 電磁爐 3000 系列

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    節省空間，適用於任何廚房空間

    輕鬆烹調，穩定表現，適合任何廚房

    • 強勁表現，火力高達 2000 W
    • 快速設定。簡易烹調。輕鬆清潔。
    • 隨心烹調：4 個預設程式，從湯品到炒菜
    • 烹調更安全，配備自動關機及兒童安全鎖
    即插即用

    即插即用

    只需插上電磁爐，即可開始烹調！

    8 段加熱檔位精準控制

    8 段加熱檔位精準控制

    8 段可調校火力及溫度設定，讓您按照個人需要調整日常烹調體驗。由慢火燉煮到快速煲滾，精準控制火力，煮出美味又有營養的餸菜。

    4 個煮食程式，滿足您的日常煮食需要。

    4 個煮食程式，滿足您的日常煮食需要。

    快速開始烹調，4 個預設煮食程式任您選擇：煲水、炒、煲湯及慢火。

    貼心設計：易於煮食，易於收納

    貼心設計：易於煮食，易於收納

    小巧設計，僅 53 毫米薄 — 任何廚房空間均可輕鬆烹調，可整齊收納於抽屜或櫥櫃

    陶瓷玻璃面板易於清潔且耐用

    陶瓷玻璃面板易於清潔且耐用

    光滑耐用的陶瓷玻璃面板，防污防刮 — 只需輕輕抹淨即可

    加熱增強功能快速加熱

    加熱增強功能快速加熱

    加熱增強功能可即時提供最大火力，加快煮沸及大火烹調速度，讓您花更少時間煮食，享受更多用餐時光。

    可調式定時功能:最長 3 小時

    可調式定時功能:最長 3 小時

    設定最長 3 小時定時功能,然後放鬆心情讓電磁爐為您完成所有工作。享受輕鬆無憂的烹調體驗,每次都能準時煮好完美餸菜。

    直觀觸控面板顯示屏,操作簡易

    直觀觸控面板顯示屏,操作簡易

    輕鬆掌控火力、預設功能及安全裝置

    兒童安全鎖功能提升安全性

    兒童安全鎖功能提升安全性

    兒童安全鎖可防止意外觸碰,提升安全性,讓您更安心。

    自動偵測煮食鍋具

    自動偵測煮食鍋具

    只適用於兼容*煮食鍋具,並只加熱正下方區域。不浪費能源,無需擔心。*兼容磁性煮食鍋具

    自動關機

    自動關機

    當烹調時間結束或移除煮食鍋具時,電磁爐會自動關閉,確保安全並防止過熱或燒焦。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      陶瓷玻璃表面
      次要物料
      塑膠
      顏色
      深黑色
      預設設定
      4 個烹調預設程式
      功能
      Boost (Turbo) 功能
      介面
      觸控式控制
      電線長度
      1.5 米
      計時器
      長達 3 小時
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      配件可於洗碗碟機清洗
      不含雙酚 A
      食譜
      網絡連接功能
      保用
      2 年
      加熱火力段數
      8 段
      適用煮食器皿形狀
      平底
      兼容煮食器皿材質
      鐵質/磁性不鏽鋼適用鍋具材質

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50/60 赫
      包裝數量
      1 件
      電池產品
      能源效率等級
      級別 2
      待機耗電量
      <0.8W
      烹調區直徑
      208 毫米
      自動偵測鍋具
      適用煮食器皿直徑
      12-24 厘米
      使用環境
      僅供安全室內操作使用

    • 安全

      安全認證
      自動斷電功能
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      281 毫米
      產品寬度
      351 毫米
      產品高度
      53 毫米
      產品重量
      2.257 公斤
      包裝長度
      350 毫米
      包裝寬度
      136 毫米
      包裝高度
      452 毫米
      包裝重量
      3.13 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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