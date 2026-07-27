Philips超薄觸控式電磁爐5000系列 Philips超薄觸控式電磁爐5000系列
超薄設計, 多功能烹調
Philips 5000系列電磁爐以超薄型設計，容易收藏 。配備8種預設程式,適合多樣化烹調,並附送不銹鋼鍋,無論是於廚房烹調或打邊爐都非常適合。 查看各種好處
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Philips超薄觸控式電磁爐5000系列 Philips超薄觸控式電磁爐5000系列
超薄設計, 多功能烹調
超薄設計, 多功能烹調
- 強勁性能，火力高達 2000 瓦特
- 快速設置。簡易烹調。輕鬆清潔。
- 多樣化烹調：8 種預設程式，由慢煮到煎炒
- 烹調更安全，配備自動關機及兒童安全鎖
精緻超薄設計
配備卓越效能及精緻超薄設計，厚度僅 41 毫米
10 段火力精準控制，從慢煮到煎封
10 段火力調節帶來極致靈活性，從溫和加熱到大火煎封均完美勝任。
8 個多功能預設程式，以您的方式烹調至愛餸菜
提供 8 個預設程式選擇：煲湯、蒸、煲、慢煮、煎、打邊爐、燉及炒。
輕鬆烹調，整齊收納於廚房
纖巧設計，任何廚房空間均可輕鬆烹調，可整齊收納於抽屜或櫥櫃內。
陶瓷玻璃表面，易於清潔且耐用
順滑耐用的陶瓷玻璃表面，抗污抗刮，只需輕輕擦拭即可清潔。
加熱功能，快速加熱
加熱功能提供即時最大火力，快速加熱，加快煮沸及大火烹調速度，讓您花更少時間烹調，享受更多用餐時光。
可調式定時器：最長 3 小時
設定最長 3 小時的定時器，然後放鬆心情，讓煮食爐為您完成所有工作。享受輕鬆無憂的烹調體驗，每次都能準時煮好餸菜。
直觀觸控面板顯示屏，輕鬆操控
輕觸指尖即可控制熱力、預設功能及安全功能。
兒童安全鎖功能，加強安全
兒童安全鎖防止意外觸碰，提供額外安全保障及安心使用。
自動鍋具偵測
只能配合兼容*鍋具使用，並只加熱鍋具正下方的區域。不浪費能源，無需擔心。*兼容磁性廚具
自動關機
當烹調時間結束或移除廚具時，電磁爐會自動關閉，確保安全並防止過熱或燒焦。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
陶瓷玻璃表面
- 次要物料
-
塑膠
- 顏色
-
深黑色
- 次要顏色
-
灰色
- 預設設定
-
8 種烹調預設程式
- 功能
-
Boost（Turbo）功能
- 介面
-
觸控式控制
- 電線長度
-
1.5 米
- 計時器
-
長達 3 小時
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
可以，SUS304 不銹鋼鍋可用洗碗機清洗
- 不含雙酚 A
-
是
- 食譜
-
無
- 網絡連接功能
-
無
- 保用
-
2 年
- 適用煮食器皿形狀
-
平底
- 兼容煮食器皿材質
-
鐵質/磁性不鏽鋼適用鍋具材質
-
技術規格
- 電源
-
2000 瓦
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50/60 赫
- 包裝數量
-
1 件
- 電池產品
-
無
- 能源效率等級
-
級別 2
- 待機耗電量
-
<0.8W
- 烹調區直徑
-
218 mm
- 自動偵測鍋具
-
是
- 適用煮食器皿直徑
-
12-26 cm
- 使用環境
-
僅供安全室內操作
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
兼容煮食鍋（不鏽鋼 SUS304）
-
安全
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 兒童安全鎖
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
296 mm
- 產品寬度
-
380 mm
- 產品高度
-
41 mm
- 產品重量
-
2.575 kg（主機）+ 0.892 kg（鍋）
- 包裝長度
-
366 毫米
- 包裝寬度
-
218 毫米
- 包裝高度
-
452 毫米
- 包裝重量
-
3.558 公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
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