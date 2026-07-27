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    Philips超薄觸控式電磁爐5000系列 Philips超薄觸控式電磁爐5000系列

    HD5850/98

    超薄設計, 多功能烹調

    Philips 5000系列電磁爐以超薄型設計，容易收藏 。配備8種預設程式,適合多樣化烹調,並附送不銹鋼鍋,無論是於廚房烹調或打邊爐都非常適合。

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    Philips超薄觸控式電磁爐5000系列 Philips超薄觸控式電磁爐5000系列

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    超薄設計, 多功能烹調

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    • 強勁性能，火力高達 2000 瓦特
    • 快速設置。簡易烹調。輕鬆清潔。
    • 多樣化烹調：8 種預設程式，由慢煮到煎炒
    • 烹調更安全，配備自動關機及兒童安全鎖
    精緻超薄設計

    精緻超薄設計

    配備卓越效能及精緻超薄設計，厚度僅 41 毫米

    即插即用

    即插即用

    只需插上電磁爐，即可開始烹調！

    10 段火力精準控制，從慢煮到煎封

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    10 段火力調節帶來極致靈活性，從溫和加熱到大火煎封均完美勝任。

    8 個多功能預設程式，以您的方式烹調至愛餸菜

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    提供 8 個預設程式選擇：煲湯、蒸、煲、慢煮、煎、打邊爐、燉及炒。

    輕鬆烹調，整齊收納於廚房

    輕鬆烹調，整齊收納於廚房

    纖巧設計，任何廚房空間均可輕鬆烹調，可整齊收納於抽屜或櫥櫃內。

    陶瓷玻璃表面，易於清潔且耐用

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    順滑耐用的陶瓷玻璃表面，抗污抗刮，只需輕輕擦拭即可清潔。

    加熱功能，快速加熱

    加熱功能，快速加熱

    加熱功能提供即時最大火力，快速加熱，加快煮沸及大火烹調速度，讓您花更少時間烹調，享受更多用餐時光。

    可調式定時器：最長 3 小時

    可調式定時器：最長 3 小時

    設定最長 3 小時的定時器，然後放鬆心情，讓煮食爐為您完成所有工作。享受輕鬆無憂的烹調體驗，每次都能準時煮好餸菜。

    直觀觸控面板顯示屏，輕鬆操控

    直觀觸控面板顯示屏，輕鬆操控

    輕觸指尖即可控制熱力、預設功能及安全功能。

    兒童安全鎖功能，加強安全

    兒童安全鎖功能，加強安全

    兒童安全鎖防止意外觸碰，提供額外安全保障及安心使用。

    自動鍋具偵測

    自動鍋具偵測

    只能配合兼容*鍋具使用，並只加熱鍋具正下方的區域。不浪費能源，無需擔心。*兼容磁性廚具

    自動關機

    自動關機

    當烹調時間結束或移除廚具時，電磁爐會自動關閉，確保安全並防止過熱或燒焦。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      陶瓷玻璃表面
      次要物料
      塑膠
      顏色
      深黑色
      次要顏色
      灰色
      預設設定
      8 種烹調預設程式
      功能
      Boost（Turbo）功能
      介面
      觸控式控制
      電線長度
      1.5 米
      計時器
      長達 3 小時
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      配件可於洗碗碟機清洗
      可以，SUS304 不銹鋼鍋可用洗碗機清洗
      不含雙酚 A
      食譜
      網絡連接功能
      保用
      2 年
      適用煮食器皿形狀
      平底
      兼容煮食器皿材質
      鐵質/磁性不鏽鋼適用鍋具材質

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50/60 赫
      包裝數量
      1 件
      電池產品
      能源效率等級
      級別 2
      待機耗電量
      <0.8W
      烹調區直徑
      218 mm
      自動偵測鍋具
      適用煮食器皿直徑
      12-26 cm
      使用環境
      僅供安全室內操作

    • 兼容度

      隨附配件 1
      兼容煮食鍋（不鏽鋼 SUS304）

    • 安全

      安全認證
      自動斷電功能
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      296 mm
      產品寬度
      380 mm
      產品高度
      41 mm
      產品重量
      2.575 kg（主機）+ 0.892 kg（鍋）
      包裝長度
      366 毫米
      包裝寬度
      218 毫米
      包裝高度
      452 毫米
      包裝重量
      3.558 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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