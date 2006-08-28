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飛利浦電炸鍋能炮製美味的油炸食物，其體積細小，易於收藏，並設有分離式內鍋和可於洗碗機中清洗的部件，令清潔工作變得輕而易舉。附送的隔油壺方便隔油和收藏。 查看各種好處
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附送隔油壺，方便隔油及易於收藏
方便隔油及易於收藏的隔油壺。隔油過程可令食油更純正，對健康更有益 及保存更長時間。而隔油壺更可用於存放用過的食油。
雙層隔油煙可減少難聞的油煙氣味
能減少難聞的油煙氣味及可於洗碗碟機中清洗，無需更換配件。
技術規格
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
1600
W
- 電線長度
-
1.2
m
- 頻率
-
50/60
Hz
- 容量
-
800
g
- 油量
-
1.5
l
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
3.8
kg
- 產品尺寸（寬 x 高 x 深）
-
235x230x325
mm
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一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 防滑膠腳
-
是
- 可調節式恆溫器
-
是
- 溫度顯示燈
-
是
- 手柄
-
有
- 隔熱外殼
-
是
- 上蓋揭閤按鈕
-
有
- 透視玻璃窗
-
有
- 分離式易揭開蓋
-
有
- 摺疊式隔油籃
-
有
-
設計和外表
- 顏色
-
白色混粟米黃的攪拌盆
- 材料
-
塑膠 PP
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