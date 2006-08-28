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    電炸鍋

    HD6151/80

    享受美食，分享樂趣

    飛利浦電炸鍋能炮製美味的油炸食物，其體積細小，易於收藏，並設有分離式內鍋和可於洗碗機中清洗的部件，令清潔工作變得輕而易舉。附送的隔油壺方便隔油和收藏。

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    電炸鍋

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    機身迷你，效能出眾

    • 800 克
    • 分離式內鍋
    • 連定時器
    附送隔油壺，方便隔油及易於收藏

    附送隔油壺，方便隔油及易於收藏

    方便隔油及易於收藏的隔油壺。隔油過程可令食油更純正，對健康更有益 及保存更長時間。而隔油壺更可用於存放用過的食油。

    迷你機身，收藏方便

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    電子定時器可預設油炸時間

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    分離式內鍋，方便倒出食油和清洗

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    除外殼外，所有部件均可於洗碗碟機中清洗

    除外殼外，所有部件均可於洗碗碟機中清洗

    雙層隔油煙可減少難聞的油煙氣味

    能減少難聞的油煙氣味及可於洗碗碟機中清洗，無需更換配件。

    技術規格

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      1600  W
      電線長度
      1.2  m
      頻率
      50/60  Hz
      容量
      800  g
      油量
      1.5  l

    • 重量與尺寸

      產品重量
      3.8  kg
      產品尺寸（寬 x 高 x 深）
      235x230x325  mm

    • 一般規格

      電線儲藏格
      防滑膠腳
      可調節式恆溫器
      溫度顯示燈
      手柄
      隔熱外殼
      上蓋揭閤按鈕
      透視玻璃窗
      分離式易揭開蓋
      摺疊式隔油籃

    • 設計和外表

      顏色
      白色混粟米黃的攪拌盆
      材料
      塑膠 PP

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