要享受新鮮磨製咖啡的美味口感，必須在沖調咖啡前即席研磨咖啡豆。這款咖啡機設有圓錐形磨盤式磨鑽頭，確保研磨的顆粒大小適中，以達至最佳的口感和味道。
咖啡機設有兩個新鮮咖啡豆容器，讓您加入兩種不同的新鮮咖啡豆，以享受由各種咖啡豆沖調的咖啡口味。
調節咖啡的濃度，可選溫和、中等或濃郁。
配備液晶顯示器及獨有的沖調旋鈕，讓您輕鬆選取喜愛的咖啡口味設定，因應不同喜好調製杯數、咖啡濃度及時間掣。
您亦可使用現磨咖啡粉而無需使用咖啡豆，只需停用研磨功能並於咖啡濾格放入現磨的咖啡粉即可。
從 9 種研磨尺寸選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。
利用時間掣在早上享用自動沖調的咖啡。只需準備好咖啡機，設定時間，即可在您設定的時間享用新鮮沖調的咖啡。
水位顯示讓您更輕易更準確地加水。
這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。
從 3 種研磨選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。
選擇以喜歡的咖啡豆沖調咖啡，以享受 3 種咖啡混合出的不同口味咖啡。您可選擇從兩種咖啡豆中任選一款沖調，或以不同的咖啡豆混合出個人獨特口味。
只需將過濾杯旋轉到一旁即可打開，讓您輕鬆斟咖啡。可拆式過慮杯方便清洗。
配件
持續性
重量與尺寸
設計
技術規格
原產地
塗裝
一般規格
服務