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    研磨及沖調 滴漏式即磨咖啡機

    HD7762/00

    最佳的咖啡源自新鮮的咖啡豆

    這款輕巧的滴漏式即磨咖啡機（附研磨器）具有新穎的設計和獨特的沖調控制旋鈕，助您輕鬆沖調喜愛的咖啡。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    研磨及沖調 滴漏式即磨咖啡機

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    最佳的咖啡源自新鮮的咖啡豆

    唯一配備兩個咖啡豆容器的研磨沖調咖啡機

    • 整合式咖啡研磨器
    • 雙咖啡豆容器
    • 計時器
    • 黑色及金屬色
    濃淡選擇可調節咖啡的濃度

    濃淡選擇可調節咖啡的濃度

    調節咖啡的濃度，可選溫和、中等或濃郁。

    防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

    防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

    這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。

    使用研磨選擇器旋鈕設定最愛咖啡口味

    使用研磨選擇器旋鈕設定最愛咖啡口味

    從 9 種研磨尺寸選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。

    整合式研磨器新鮮磨製咖啡豆

    整合式研磨器新鮮磨製咖啡豆

    要享受新鮮磨製咖啡的美味口感，必須在沖調咖啡前即席研磨咖啡豆。這款咖啡機設有圓錐形磨盤式磨鑽頭，確保研磨的顆粒大小適中，以達至最佳的口感和味道。

    亦適用於即磨咖啡

    亦適用於即磨咖啡

    您亦可使用即磨咖啡粉而無需使用咖啡豆，只需停用研磨功能並於咖啡濾格放入即磨咖啡粉即可。

    使用液晶顯示屏輕鬆選擇咖啡口味設定

    使用液晶顯示屏輕鬆選擇咖啡口味設定

    從9種研磨度選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。

    設定時間掣以在早上享用自動沖調的咖啡

    設定時間掣以在早上享用自動沖調的咖啡

    利用時間掣在早上享用自動沖調的咖啡。只需準備好咖啡機，設定時間，即可在您設定的時間享用新鮮沖調的咖啡。

    使用沖調旋鈕輕鬆選擇咖啡設定

    使用沖調旋鈕輕鬆選擇咖啡設定

    便捷的沖調旋鈕讓您按喜好輕鬆選擇杯數和自訂咖啡濃度設定，打造專屬於您的咖啡風味。

    咖啡豆雙容器可調製不同口味的咖啡

    咖啡豆雙容器可調製不同口味的咖啡

    咖啡豆雙容器設計讓您可存放兩種咖啡豆，並隨意選擇想沖泡的咖啡豆。您可以選擇其中一款，或者同時使用兩款，沖泡出屬於您的獨特口味。

    香氣旋渦設計會轉動咖啡，帶來更佳口感

    香氣旋渦設計會轉動咖啡，帶來更佳口感

    咖啡壺內的智能噴嘴會均勻轉動壺內的咖啡，帶來始終如一的濃郁香氣。

    保溫時間可供調節，由 10 分鐘至 2 小時

    保溫時間可供調節，由 10 分鐘至 2 小時

    選擇在沖調咖啡後的保溫時間。您可調整在 10 分鐘至 2 小時後自動關閉保溫功能。

    水位標示輕鬆注水

    水位標示輕鬆注水

    透過水位標示可輕鬆準確地注滿水箱。

    容器配備香氣封蓋，保持咖啡豆新鮮

    容器配備香氣封蓋，保持咖啡豆新鮮

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      玻璃壺

    • 技術規格

      電線長度
      0.85  m
      電壓
      220V - 240  V
      頻率
      50  Hz
      水箱容量
      1.2  l
      水箱容量
      8 - 12  cups
      咖啡溫度
      80 - 85  degree
      蒸氣箱
      0
      泵壓力
      無泵  bar
      泡製1 壺咖啡的時間
      10  minute(s)

    • 設計

      顏色
      • 黑色
      • 銀色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      4.6  kg
      重量（含包裝）
      6.2  kg
      產品尺寸 (寬x深x高)
      212 x 277 x 440  mm

    • 一般規格

      適合
      原粒咖啡豆、研磨的咖啡粉
      易於清潔和保養
      • 所有配件可於洗碗碟機清洗
      • 可拆式過濾網
      按喜好炮製每杯咖啡
      可調節咖啡濃度
      研磨設定
      3
      容易操作，使用舒適
      • 設有 2 個咖啡豆容器
      • 自動斷電功能
      • 顯示
      • 防漏水
      • 水位顯示
      顯示模式
      LCD
      咖啡飲品
      滴漏式咖啡

    • 外表

      機身物料
      塑膠與不锈鋼
      水箱物料
      塑膠

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      沖調功率
      1000  W

    Badge-D2C

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