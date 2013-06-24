調節咖啡的濃度，可選溫和、中等或濃郁。
這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。
從 9 種研磨尺寸選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。
要享受新鮮磨製咖啡的美味口感，必須在沖調咖啡前即席研磨咖啡豆。這款咖啡機設有圓錐形磨盤式磨鑽頭，確保研磨的顆粒大小適中，以達至最佳的口感和味道。
您亦可使用即磨咖啡粉而無需使用咖啡豆，只需停用研磨功能並於咖啡濾格放入即磨咖啡粉即可。
從9種研磨度選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。
利用時間掣在早上享用自動沖調的咖啡。只需準備好咖啡機，設定時間，即可在您設定的時間享用新鮮沖調的咖啡。
便捷的沖調旋鈕讓您按喜好輕鬆選擇杯數和自訂咖啡濃度設定，打造專屬於您的咖啡風味。
咖啡豆雙容器設計讓您可存放兩種咖啡豆，並隨意選擇想沖泡的咖啡豆。您可以選擇其中一款，或者同時使用兩款，沖泡出屬於您的獨特口味。
咖啡壺內的智能噴嘴會均勻轉動壺內的咖啡，帶來始終如一的濃郁香氣。
選擇在沖調咖啡後的保溫時間。您可調整在 10 分鐘至 2 小時後自動關閉保溫功能。
透過水位標示可輕鬆準確地注滿水箱。
原產地
配件
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
外表
服務
持續性
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