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Grind & Brew

咖啡機

HD7762/00
1 獎項
  • 使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！ 使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！ 使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！
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    Grind & Brew 咖啡機

    HD7762/00
    1 獎項

    使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！

    這款輕巧的研磨和沖調咖啡機（附研磨器）具有新穎的設計和獨特的沖調控制旋鈕，助您輕鬆沖調喜愛的咖啡。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,698.00

    Grind & Brew 咖啡機

    使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！

    這款輕巧的研磨和沖調咖啡機（附研磨器）具有新穎的設計和獨特的沖調控制旋鈕，助您輕鬆沖調喜愛的咖啡。 查看各種好處

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    Grind & Brew 咖啡機

    使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！

    這款輕巧的研磨和沖調咖啡機（附研磨器）具有新穎的設計和獨特的沖調控制旋鈕，助您輕鬆沖調喜愛的咖啡。 查看各種好處

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      使用不同咖啡豆及混合咖啡豆以迎合您的口味！

      唯一配備兩個咖啡豆容器的研磨沖調咖啡機

      • 隨附玻璃壺
      • 整合式咖啡研磨機
      • 黑色及金屬色
      • 連定時器
      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      香氣旋渦設計能為咖啡帶來更佳口感

      咖啡壺內的智能噴嘴會轉動壺內的咖啡，令口感更一致、香味更濃郁。

      整合式研磨機新鮮磨製咖啡豆

      整合式研磨機新鮮磨製咖啡豆

      要享受新鮮磨製咖啡的美味口感，必須在沖調咖啡前即席研磨咖啡豆。這款咖啡機設有圓錐形磨盤式磨鑽頭，確保研磨的顆粒大小適中，以達至最佳的口感和味道。

      兩個新鮮咖啡豆容器調製不同口味的咖啡

      兩個新鮮咖啡豆容器調製不同口味的咖啡

      咖啡機設有兩個新鮮咖啡豆容器，讓您加入兩種不同的新鮮咖啡豆，以享受由各種咖啡豆沖調的咖啡口味。

      濃淡選擇可調節咖啡的濃度

      濃淡選擇可調節咖啡的濃度

      調節咖啡的濃度，可選溫和、中等或濃郁。

      使用液晶顯示器輕鬆選擇咖啡口味設定

      使用液晶顯示器輕鬆選擇咖啡口味設定

      配備液晶顯示器及獨有的沖調旋鈕，讓您輕鬆選取喜愛的咖啡口味設定，因應不同喜好調製杯數、咖啡濃度及時間掣。

      停用研磨功能以使用現磨咖啡粉沖調

      停用研磨功能以使用現磨咖啡粉沖調

      您亦可使用現磨咖啡粉而無需使用咖啡豆，只需停用研磨功能並於咖啡濾格放入現磨的咖啡粉即可。

      保溫時間可供調節，由 30 分鐘至 2 小時

      保溫時間可供調節，由 30 分鐘至 2 小時

      從 9 種研磨尺寸選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。

      設定時間掣以在早上享用自動沖調的咖啡

      設定時間掣以在早上享用自動沖調的咖啡

      利用時間掣在早上享用自動沖調的咖啡。只需準備好咖啡機，設定時間，即可在您設定的時間享用新鮮沖調的咖啡。

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示，讓您更輕鬆地斟咖啡

      水位顯示讓您更輕易更準確地加水。

      防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

      防滴漏裝置讓您隨時斟咖啡

      這個防滴漏裝置讓您在完全沖泡週期結束前及時斟咖啡。

      使用研磨選擇器旋鈕設定最愛咖啡口味

      使用研磨選擇器旋鈕設定最愛咖啡口味

      從 3 種研磨選項中選擇，以沖調出個人的咖啡口味。選取較細的研磨顆粒以沖調出較濃的咖啡口味，或選擇粗顆粒以調製較淡和幼滑的過濾咖啡。

      透過咖啡豆選擇功能，選擇 3 種不同類型咖啡的混合口味

      選擇以喜歡的咖啡豆沖調咖啡，以享受 3 種咖啡混合出的不同口味咖啡。您可選擇從兩種咖啡豆中任選一款沖調，或以不同的咖啡豆混合出個人獨特口味。

      迴旋式過濾杯讓您輕鬆斟咖啡

      只需將過濾杯旋轉到一旁即可打開，讓您輕鬆斟咖啡。可拆式過慮杯方便清洗。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        玻璃壺

      • 持續性

        沖調功率
        1000  瓦

      • 重量與尺寸

        產品尺寸 (寬x深x高)
        212 x 277 x 440  毫米
        重量 (含包裝)
        6.2  千克
        產品重量
        4.6  千克

      • 設計

        顏色
        • 黑色
        • 銀色

      • 技術規格

        蒸氣箱
        0
        電壓
        230  伏
        頻率
        50  Hz
        泡製1 壺咖啡的時間
        10  分鐘
        水箱容量
        8 - 12  杯
        水箱容量
        1.2  L
        咖啡溫度
        80 - 85  度
        電線長度
        0.85  米
        泵壓力
        無泵  Bar

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 塗裝

        水箱物料
        塑膠
        機身物料
        塑膠與不锈鋼

      • 一般規格

        咖啡飲品
        滴漏式咖啡
        適合
        原粒咖啡豆、研磨的咖啡粉
        按喜好炮製每杯咖啡
        可調節咖啡濃度
        易於清潔和保養
        • 所有配件可於洗碗碟機清洗
        • 可拆式過濾網
        容易操作，使用舒適
        • 設有 2 個咖啡豆容器
        • 自動斷電裝置
        • 顯示
        • 防滴漏
        • 水位顯示
        研磨設定
        3
        顯示模式
        LCD

      • 服務

        2 年保養

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