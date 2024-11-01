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每天醒來即可享用新鮮麵包。
每天早晨，暖烘烘的新鮮麵包散發出誘人香味，魅力沒無擋！製作非常簡單…. 晚上加入材料，將延遲計時器設定為第二天早晨，Philips 麵包機會按設定時間完成製作。
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全靠先進溫度控制系統，Philips VIVA 麵包機可讓您選擇享用您所喜愛的麵包，不論淡、中等或深啡麵包外皮顏色，只需簡單一按控制面板即可選擇。
每天早上享用魅力沒無擋的新鮮麵包 - 絕對是一天最好的開始！只需在前一晚設定延遲時間掣，麵包機便會在您睡眠期間準備並焗製麵包 ，讓您醒來可隨時享用新鮮麵包。
在搓粉階段，麵包機將會發出「嗶」聲，提示您按喜好加入特別材料，製作特色麵包。
麵包機採用簡單易用的設計，操作時相當安靜 (65dbA)。其輕巧設計卓越超凡，適合任何現代廚房的需要。
Philips 麵包機備有 12 款容易使用的預設程式，完美焗製營養豐富的全麥麵包、無麥麩麵包、法式麵包和甜味麵包等任何麵包，亦可製作美味的意粉麵團甚至果醬。不論焗製甚麼，同樣可口美味，做法簡單，因為預設程序已控制溫度和時間，能夠帶來最佳效果。如果您較為匆忙，也可使用快速程式迅速製作，或者甚至運用超快速程式，只需一小時即完成焗製。
可拆式蓋子，清潔更簡單
設計規格
物料
一般規格
隨附配件
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