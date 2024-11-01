12 款預設程式，可焗製麵包、麵糰甚至果醬

Philips 麵包機備有 12 款容易使用的預設程式，完美焗製營養豐富的全麥麵包、無麥麩麵包、法式麵包和甜味麵包等任何麵包，亦可製作美味的意粉麵團甚至果醬。不論焗製甚麼，同樣可口美味，做法簡單，因為預設程序已控制溫度和時間，能夠帶來最佳效果。如果您較為匆忙，也可使用快速程式迅速製作，或者甚至運用超快速程式，只需一小時即完成焗製。