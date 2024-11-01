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  • 每天醒來即可享用新鮮麵包。 每天醒來即可享用新鮮麵包。 每天醒來即可享用新鮮麵包。

    Daily 系列 麵包機

    HD9015/30

    每天醒來即可享用新鮮麵包。

    每天早晨，暖烘烘的新鮮麵包散發出誘人香味，魅力沒無擋！製作非常簡單…. 晚上加入材料，將延遲計時器設定為第二天早晨，Philips 麵包機會按設定時間完成製作。

    此產品已不再銷售。

    Daily 系列 麵包機

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    每天醒來即可享用新鮮麵包。

    可烘焗任何食物。簡簡單單，盡享美味！

    • 12 個功能表
    • 1000 克
    • 白色
    • 13 小時延時時間掣
    3 種烘焗程度可滿足您所想要麵包外皮顏色

    3 種烘焗程度可滿足您所想要麵包外皮顏色

    全靠先進溫度控制系統，Philips VIVA 麵包機可讓您選擇享用您所喜愛的麵包，不論淡、中等或深啡麵包外皮顏色，只需簡單一按控制面板即可選擇。

    時間掣最多延遲 13 小時，醒來即可享用新鮮麵包

    時間掣最多延遲 13 小時，醒來即可享用新鮮麵包

    每天早上享用魅力沒無擋的新鮮麵包 - 絕對是一天最好的開始！只需在前一晚設定延遲時間掣，麵包機便會在您睡眠期間準備並焗製麵包 ，讓您醒來可隨時享用新鮮麵包。

    「加入」指示放入特色麵包的額外材料

    「加入」指示放入特色麵包的額外材料

    在搓粉階段，麵包機將會發出「嗶」聲，提示您按喜好加入特別材料，製作特色麵包。

    簡單設計，輕巧安靜 (&lt; 65 dbA)

    簡單設計，輕巧安靜 (< 65 dbA)

    麵包機採用簡單易用的設計，操作時相當安靜 (65dbA)。其輕巧設計卓越超凡，適合任何現代廚房的需要。

    焗製兩種大小重量，最多 1 公斤

    焗製兩種大小重量，最多 1 公斤

    附送簡易食譜

    附送簡易食譜

    透明視窗讓您觀察麵包發酵烘焗過程

    透明視窗讓您觀察麵包發酵烘焗過程

    12 款預設程式，可焗製麵包、麵糰甚至果醬

    Philips 麵包機備有 12 款容易使用的預設程式，完美焗製營養豐富的全麥麵包、無麥麩麵包、法式麵包和甜味麵包等任何麵包，亦可製作美味的意粉麵團甚至果醬。不論焗製甚麼，同樣可口美味，做法簡單，因為預設程序已控制溫度和時間，能夠帶來最佳效果。如果您較為匆忙，也可使用快速程式迅速製作，或者甚至運用超快速程式，只需一小時即完成焗製。

    可拆式蓋子，清潔更簡單

    可拆式蓋子，清潔更簡單

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      淨白色

    • 物料

      烘烤器皿
      鋁合金
      機身
      PP 塑膠
      混合攪棒
      鋁合金

    • 一般規格

      防滑膠腳
      食譜
      加入材料訊號
      麵包容量
      750 克、1 公斤
      烘烤程度
      3
      隔熱外殼
      輕觸式操作
      麵團程式
      意粉、一般（薄餅、曲奇餅、硬麵包圈等）
      快速程式
      延遲時間掣小時
      13
      果醬程式
      LCD 顯示器
      攪棒數目
      1
      程式數目
      12
      保溫時段
      1 小時

    • 隨附配件

      攪棒
      量杯
      烘烤器皿
      最多 1 公斤
      量匙

    Badge-D2C

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