Pure Essentials Collection 電蒸爐
發掘完美味道
Philips 電蒸爐設有味道增強裝置，為食物提供香草和香料的香濃芳香。您可在特大蒸盤中煲湯、炆煮、煲粥及製作更多美食。按下預設時間按鈕即可，輕易而舉！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$498.00
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Pure Essentials Collection 電蒸爐
發掘完美味道
電蒸爐設有味道增強裝置
- 10 公升、900 瓦
- 數碼時間掣、預設定時
- 電蒸爐、保溫功能
- 塑料/金屬、黑色
味道增強裝置可用香草和香料來提升食物的味道
Philips 電蒸爐的獨特味道增強裝置可提升香草及香料的濃郁香味，更能帶出蒸煮食物的真正滋味。只要將您喜歡的香料和香草加入增強裝置中，香味便會隨著蒸氣的熱力釋放，並透徹地融合於食物當中，令食物更滋味。
最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材
蒸煮食物是一門烹飪藝術，因此 Philips 電蒸爐備有各種預設時間掣，當達到最佳蒸煮時間時會自動關機。時間預設功能可應用於烹調各式各樣的食物，包括米飯、雞蛋、蔬菜、雞肉和魚類，能保持食物鮮味和維他命，讓烹調效果更完美。
特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食
使用特大蒸盤，可以為家人準備更多各式各樣的美味食物。特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食。
所有配件可於洗碗碟機清洗
部件適用於洗碗碟機清洗，令清洗更容易。
保溫功能將已蒸煮好的食物保溫
保溫功能將已蒸煮好的食物保溫
鈣化清除顯示燈和注水提示燈
備有訊號的除鈣指示燈與注水提示燈。
分離式底盤可蒸煮較大件食物。
需要蒸煮較大件食物，例如整隻雞或任何比一層蒸架大的菜式？只需取下每個蒸架的底盤，便可擴大蒸煮空間，電蒸爐便會為您徹底蒸煮食物。
技術規格
-
設計規格
- 顏色
-
黑、金屬和紅
- 材料
-
塑膠與不鏽鋼零件
-
技術規格
- 電源
-
900
W
- 電壓
-
220-240
V
- 電線長度
-
100
cm
- 頻率
-
50/60
Hz
- 水箱容量
-
1.1
l
- 容量（最大）
-
2.5 / 2.6 / 3.5
l
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
2.3
kg
- 產品尺寸（寬 x 高 x 深）
-
360 x 450 x 227
mm
-
一般規格
- 防滑膠腳
-
是
- 電源顯示燈
-
是
- 隔熱把手
-
是
- 水位顯示
-
是
- 蒸架數量
-
3
pcs
- 過熱及煲乾水保護裝置
-
是
-
隨附配件
- 蛋架
-
是
- 加大碼蒸籠
-
2.5
l
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