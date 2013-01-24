發掘完美味道
Philips 電蒸爐設有味道增強裝置，為食物提供香草和香料的香濃芳香。您可在特大蒸盤中煲湯、炆煮、煲粥及製作更多美食。按下預設時間按鈕即可，輕易而舉！ 查看各種好處
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Philips 電蒸爐設有味道增強裝置，為食物提供香草和香料的香濃芳香。您可在特大蒸盤中煲湯、炆煮、煲粥及製作更多美食。按下預設時間按鈕即可，輕易而舉！ 查看各種好處
Philips 電蒸爐的獨特味道增強裝置可提升香草及香料的濃郁香味，更能帶出蒸煮食物的真正滋味。只要將您喜歡的香料和香草加入增強裝置中，香味便會隨著蒸氣的熱力釋放，並透徹地融合於食物當中，令食物更滋味。
蒸煮食物是一門烹飪藝術，因此 Philips 電蒸爐備有各種預設時間掣，當達到最佳蒸煮時間時會自動關機。時間預設功能可應用於烹調各式各樣的食物，包括米飯、雞蛋、蔬菜、雞肉和魚類，能保持食物鮮味和維他命，讓烹調效果更完美。
使用特大蒸盤，可以為家人準備更多各式各樣的美味食物。特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食。
食譜書載有美味食譜。
部件適用於洗碗碟機清洗，令清洗更容易。
電線儲藏格，保持廚房整潔。
層叠式蒸架可省卻存放空間。
外置注水裝置能在操作時再加水。
保溫功能將已蒸煮好的食物保溫
備有訊號的除鈣指示燈與注水提示燈。
數碼時間掣會發出完成信號並自動關機。
需要蒸煮較大件食物，例如整隻雞或任何比一層蒸架大的菜式？只需取下每個蒸架的底盤，便可擴大蒸煮空間，電蒸爐便會為您徹底蒸煮食物。
設計規格
內附配件
一般規格
重量與尺寸
技術規格