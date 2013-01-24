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Pure Essentials Collection

電蒸爐

HD9140/91
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    Pure Essentials Collection 電蒸爐

    HD9140/91
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    發掘完美味道

    Philips 電蒸爐設有味道增強裝置，為食物提供香草和香料的香濃芳香。您可在特大蒸盤中煲湯、炆煮、煲粥及製作更多美食。按下預設時間按鈕即可，輕易而舉！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00
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    發掘完美味道

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      發掘完美味道

      電蒸爐設有味道增強裝置

      • 10 公升、900 瓦
      • 數碼時間掣、預設定時
      • 電蒸爐、保溫功能
      • 塑料/金屬、黑色
      味道增強裝置可用香草和香料來提升食物的味道

      味道增強裝置可用香草和香料來提升食物的味道

      Philips 電蒸爐的獨特味道增強裝置可提升香草及香料的濃郁香味，更能帶出蒸煮食物的真正滋味。只要將您喜歡的香料和香草加入增強裝置中，香味便會隨著蒸氣的熱力釋放，並透徹地融合於食物當中，令食物更滋味。

      最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材

      最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材

      蒸煮食物是一門烹飪藝術，因此 Philips 電蒸爐備有各種預設時間掣，當達到最佳蒸煮時間時會自動關機。時間預設功能可應用於烹調各式各樣的食物，包括米飯、雞蛋、蔬菜、雞肉和魚類，能保持食物鮮味和維他命，讓烹調效果更完美。

      特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食

      特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食

      使用特大蒸盤，可以為家人準備更多各式各樣的美味食物。特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食。

      食譜

      食譜

      食譜書載有美味食譜。

      所有配件可於洗碗碟機清洗

      所有配件可於洗碗碟機清洗

      部件適用於洗碗碟機清洗，令清洗更容易。

      電線儲藏格

      電線儲藏格

      電線儲藏格，保持廚房整潔。

      層叠式蒸架

      層叠式蒸架

      層叠式蒸架可省卻存放空間。

      外置注水裝置

      外置注水裝置

      外置注水裝置能在操作時再加水。

      保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

      保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

      保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

      鈣化清除顯示燈和注水提示燈

      備有訊號的除鈣指示燈與注水提示燈。

      數碼時間掣

      數碼時間掣會發出完成信號並自動關機。

      分離式底盤可蒸煮較大件食物。

      需要蒸煮較大件食物，例如整隻雞或任何比一層蒸架大的菜式？只需取下每個蒸架的底盤，便可擴大蒸煮空間，電蒸爐便會為您徹底蒸煮食物。

      技術規格

      • 設計規格

        物料
        塑膠與不鏽鋼零件
        顏色
        黑、金屬和紅

      • 內附配件

        加大碼蒸籠
        2.5  L
        蛋架

      • 一般規格

        防滑膠腳
        電源顯示燈
        隔熱把手
        水位顯示
        過熱及煲乾水保護裝置
        蒸架數量
        3  件數

      • 重量與尺寸

        產品重量
        2.3  千克
        產品尺寸（寬 x 高 x 深）
        360 x 450 x 227  毫米

      • 技術規格

        電源
        900  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50/60  Hz
        電線長度
        100  厘米
        容量（最大）
        2.5 / 2.6 / 3.5  L
        水箱容量
        1.1  L

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