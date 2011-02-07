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    Pure Essentials Collection 電蒸爐

    HD9140/91

    發掘完美味道

    Philips 電蒸爐設有味道增強裝置，為食物提供香草和香料的香濃芳香。您可在特大蒸盤中煲湯、炆煮、煲粥及製作更多美食。按下預設時間按鈕即可，輕易而舉！

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Pure Essentials Collection 電蒸爐

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    發掘完美味道

    電蒸爐設有味道增強裝置

    • 10 公升、900 瓦
    • 數碼時間掣、預設定時
    • 電蒸爐、保溫功能
    • 塑料/金屬、黑色
    味道增強裝置可用香草和香料來提升食物的味道

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    Philips 電蒸爐的獨特味道增強裝置可提升香草及香料的濃郁香味，更能帶出蒸煮食物的真正滋味。只要將您喜歡的香料和香草加入增強裝置中，香味便會隨著蒸氣的熱力釋放，並透徹地融合於食物當中，令食物更滋味。

    最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材

    最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材

    蒸煮食物是一門烹飪藝術，因此 Philips 電蒸爐備有各種預設時間掣，當達到最佳蒸煮時間時會自動關機。時間預設功能可應用於烹調各式各樣的食物，包括米飯、雞蛋、蔬菜、雞肉和魚類，能保持食物鮮味和維他命，讓烹調效果更完美。

    特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食

    特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食

    使用特大蒸盤，可以為家人準備更多各式各樣的美味食物。特大蒸盤可煲湯、炆煮、蒸飯及製作更多美食。

    食譜

    食譜

    食譜書載有美味食譜。

    所有配件可於洗碗碟機清洗

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    部件適用於洗碗碟機清洗，令清洗更容易。

    電線儲藏格

    電線儲藏格

    電線儲藏格，保持廚房整潔。

    層叠式蒸架

    層叠式蒸架

    層叠式蒸架可省卻存放空間。

    外置注水裝置

    外置注水裝置

    外置注水裝置能在操作時再加水。

    保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

    保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

    保溫功能將已蒸煮好的食物保溫

    鈣化清除顯示燈和注水提示燈

    備有訊號的除鈣指示燈與注水提示燈。

    數碼時間掣

    數碼時間掣會發出完成信號並自動關機。

    分離式底盤可蒸煮較大件食物。

    需要蒸煮較大件食物，例如整隻雞或任何比一層蒸架大的菜式？只需取下每個蒸架的底盤，便可擴大蒸煮空間，電蒸爐便會為您徹底蒸煮食物。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      黑、金屬和紅
      材料
      塑膠與不鏽鋼零件

    • 技術規格

      電源
      900  W
      電壓
      220-240  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50/60  Hz
      水箱容量
      1.1  l
      容量（最大）
      2.5 / 2.6 / 3.5  l

    • 重量與尺寸

      產品重量
      2.3  kg
      產品尺寸（寬 x 高 x 深）
      360 x 450 x 227  mm

    • 一般規格

      防滑膠腳
      電源顯示燈
      隔熱把手
      水位顯示
      蒸架數量
      3  pcs
      過熱及煲乾水保護裝置

    • 隨附配件

      蛋架
      加大碼蒸籠
      2.5  l

    Badge-D2C

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