最佳預設時間能讓您烹調魚類、蔬菜、米飯及其它食材

蒸煮食物是一門烹飪藝術，因此 Philips 電蒸爐備有各種預設時間掣，當達到最佳蒸煮時間時會自動關機。時間預設功能可應用於烹調各式各樣的食物，包括米飯、雞蛋、蔬菜、雞肉和魚類，能保持食物鮮味和維他命，讓烹調效果更完美。