全新的 Philips 智能健康空氣炸鍋擁有 13 種烹調功能：炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。您每次都可以選擇薯條、雞肉、魚等食材，炮製美味佳餚。
將健康空氣炸鍋與 HomeID 配對後，您可以遙距選擇程式或食譜，隨時隨地監測烹調過程，輕鬆簡單，回家即可享用溫熱新鮮的美食。
Philips 智能健康空氣炸鍋 5000 系列以其獨特的「海星」設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成，讓您每一次都以健康方式烹調***。
按下按鈕即可開始烹調。7 種預設烹調設定助您烹調急凍小吃、新鮮薯條、雞肉、魚、肉類、烤蔬菜及鬆餅。
來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips NutriU 食譜靈感**，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 NutriU 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。
Philips 智能健康空氣炸鍋兼備輕巧設計及大容量，4.1 公升容量讓您可以烹調各式佳餚。
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。
所有可拆式配件都適用於洗碗碟機。我們的 QuickClean 快速清洗炸籃採用不黏底外層。我們的健康空氣炸鍋封閉式炸籃亦意味著您的家中不會有傳統油炸的異味
原產地
技術規格
一般規格
重量與尺寸
耐用性
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