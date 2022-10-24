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    健康空氣炸鍋 智能健康空氣炸鍋

    HD9255/90

    更健康、更美味、更輕鬆，智能連接

    Philips - 全球領先空氣炸鍋品牌*。13 合 1 智能健康空氣炸鍋讓您可以遙距煎炸、焗、烤、燒等。您可以遙距控制在家炮製健康美味菜式，享受極致烹飪體驗，易如反掌。

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    健康空氣炸鍋 智能健康空氣炸鍋

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    更健康、更美味、更輕鬆，智能連接

    • 透過 NutriU 應用程式隨時隨地遙距監測烹調過程
    • Rapid Air高速空氣循環技術
    • 13 種烹調功能
    • 觸控感應式操作屏幕備7款預設烹調設定
    • 黑色
    靈活多功能，盡在一個健康空氣炸鍋

    靈活多功能，盡在一個健康空氣炸鍋

    全新的 Philips 智能健康空氣炸鍋擁有 13 種烹調功能：炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。您每次都可以選擇薯條、雞肉、魚等食材，炮製美味佳餚。

    透過 HomeID 應用程式隨時隨地遙距監測烹調過程

    透過 HomeID 應用程式隨時隨地遙距監測烹調過程

    將健康空氣炸鍋與 HomeID 配對後，您可以遙距選擇程式或食譜，隨時隨地監測烹調過程，輕鬆簡單，回家即可享用溫熱新鮮的美食。

    RapidAir 高速空氣循環技術以健康方式煎炸食物

    RapidAir 高速空氣循環技術以健康方式煎炸食物

    Philips 智能健康空氣炸鍋 5000 系列以其獨特的「海星」設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成，讓您每一次都以健康方式烹調***。

    觸控感應式操作屏幕備7款預設烹調設定

    觸控感應式操作屏幕備7款預設烹調設定

    按下按鈕即可開始烹調。7 種預設烹調設定助您烹調急凍小吃、新鮮薯條、雞肉、魚、肉類、烤蔬菜及鬆餅。

    來自大廚及 NutriU 用戶的各式各樣食譜靈感

    來自大廚及 NutriU 用戶的各式各樣食譜靈感

    來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips NutriU 食譜靈感**，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 NutriU 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。

    4.1 公升 - 一次過最多製作 4 人份量

    4.1 公升 - 一次過最多製作 4 人份量

    Philips 智能健康空氣炸鍋兼備輕巧設計及大容量，4.1 公升容量讓您可以烹調各式佳餚。

    省時省電

    省時省電

    Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。

    配備適用於洗碗碟機可拆式配件的 QuickClean

    配備適用於洗碗碟機可拆式配件的 QuickClean

    所有可拆式配件都適用於洗碗碟機。我們的 QuickClean 快速清洗炸籃採用不黏底外層。我們的健康空氣炸鍋封閉式炸籃亦意味著您的家中不會有傳統油炸的異味

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      1400 瓦
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      容量
      4.1 公升
      透明上蓋
      介面
      數碼
      電線長度
      0.8 米
      保溫功能
      程式
      7 個預設
      炸籃數量
      1
      可拆式炸籃
      計時器
      遙控器
      技術
      RapidAir 高速空氣循環技術
      整合式開/關掣
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      冷壁外殼設計
      最高溫度 (°C)
      200
      不黏底塗層
      保用
      2
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      智能連接

    • 重量與尺寸

      產品長度
      360 毫米
      產品寬度
      264 毫米
      產品高度
      295 毫米
      產品重量
      4.55 千克
      產品尺寸
      360 x 264 x 295 毫米

    • 耐用性

      護套
      > 90% 再生物料
      自設
      100% 可回收環保紙

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *食譜數量會因國家/地區而有所不同
    • **比較使用電炸鍋及炒鍋煮食，相對使用健康空氣炸鍋煮食，烹調雞肉及豬肉的脂肪含量
    • #對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200 度，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。

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