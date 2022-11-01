RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。
Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。
Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、焗、烤、燒、風乾、烘烤、解凍、翻熱等。
探索數百種*令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且方便烹調。HomeID 應用程式的大部分食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
與 HomeID 應用程式配對，尋找您可以使用健康空氣炸鍋烹調的數百種*美味佳餚。您使用 HomeID 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。您可以從 Google Play Store 或 Apple Store 輕鬆下載我們的 HomeID 應用程式，然後與您的健康空氣炸鍋配對。
發揮您的廚藝，盡情烹調各式各樣的美味健康菜餚。HomeID 應用程式會逐步指導您烹調，助您每日炮製您和家人都喜愛的家常菜。
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。
選擇食譜並發送至健康空氣炸鍋，然後在沙發上舒適地監測您烹調過程。烹調完成時您會收到提示。
隨時享用美食。只需點擊保溫模式，食物將在理想溫度下保持長達 30 分鐘。
啟用語音控制，兼容 Amazon Alexa。
觸控按鈕進行烹調。預設程序包括冷凍小吃、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕甚至烤蔬菜。
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。
Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。1.2 千克的炸籃容量，搭配 6.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 5 份餐點。
原產地
技術規格
一般規格
重量與尺寸
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