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  • 健康美味，智能連接。 健康美味，智能連接。 健康美味，智能連接。

    智能健康空氣炸鍋 5000 系列 健康空氣炸鍋 5000 系列 XL

    HD9280/90

    健康美味，智能連接。

    根據您偏好而推薦的數百款*美味佳餚，任君選擇。與 HomeID 應用程式配對，選擇食譜並發送至您的健康空氣炸鍋。在沙發上舒適地監測您的菜式，烹調完成時應用程式會提醒您！

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    智能健康空氣炸鍋 5000 系列 健康空氣炸鍋 5000 系列 XL

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    能減少煎炸食物油脂多達 90%

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    Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。

    14合1烹調功能

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    Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、焗、烤、燒、風乾、烘烤、解凍、翻熱等。

    美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活每一天

    美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活每一天

    探索數百種*令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且方便烹調。HomeID 應用程式的大部分食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

    根據您偏好提供日常新食譜靈感

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    與 HomeID 應用程式配對，尋找您可以使用健康空氣炸鍋烹調的數百種*美味佳餚。您使用 HomeID 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。您可以從 Google Play Store 或 Apple Store 輕鬆下載我們的 HomeID 應用程式，然後與您的健康空氣炸鍋配對。

    逐步指導打造更詳細的食譜

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    發揮您的廚藝，盡情烹調各式各樣的美味健康菜餚。HomeID 應用程式會逐步指導您烹調，助您每日炮製您和家人都喜愛的家常菜。

    省時省電

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    Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。

    在手機或平板電腦上監測烹調過程

    選擇食譜並發送至健康空氣炸鍋，然後在沙發上舒適地監測您烹調過程。烹調完成時您會收到提示。

    保溫功能

    隨時享用美食。只需點擊保溫模式，食物將在理想溫度下保持長達 30 分鐘。

    兼容 Amazon Alexa

    啟用語音控制，兼容 Amazon Alexa。

    備有 7 種預設功能的觸控螢幕

    觸控按鈕進行烹調。預設程序包括冷凍小吃、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕甚至烤蔬菜。

    簡單易用，方便清洗

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。

    XL 型號，適合全家享用

    Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。1.2 千克的炸籃容量，搭配 6.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 5 份餐點。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦

    • 一般規格

      介面
      數碼
      電線長度
      0.8 米
      程式
      7 個預設
      技術
      RapidAir 高速空氣循環技術
      整合式開/關掣
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      智能連接

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5.55 公斤
      產品尺寸
      403x315x307 毫米

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