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Airfryer

智能健康空氣炸鍋 XXL

HD9285/93
  • 烹調健康餐點的智能好幫手 烹調健康餐點的智能好幫手 烹調健康餐點的智能好幫手
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    Airfryer 智能健康空氣炸鍋 XXL

    HD9285/93

    烹調健康餐點的智能好幫手

    Philips - 10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。智能健康空氣炸鍋 XXL 是您的日常烹飪好幫手，為全家人炮製營養均衡的美味佳餚，過程方便快捷。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,898.00

    Airfryer 智能健康空氣炸鍋 XXL

    烹調健康餐點的智能好幫手

    Philips - 10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。智能健康空氣炸鍋 XXL 是您的日常烹飪好幫手，為全家人炮製營養均衡的美味佳餚，過程方便快捷。 查看各種好處

    烹調健康餐點的智能好幫手

    Philips - 10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。智能健康空氣炸鍋 XXL 是您的日常烹飪好幫手，為全家人炮製營養均衡的美味佳餚，過程方便快捷。 查看各種好處

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    Airfryer 智能健康空氣炸鍋 XXL

    烹調健康餐點的智能好幫手

    Philips - 10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。智能健康空氣炸鍋 XXL 是您的日常烹飪好幫手，為全家人炮製營養均衡的美味佳餚，過程方便快捷。 查看各種好處

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      與 NutriU 應用程式配對，每日接收靈感

      • 已連接 NutriU 應用程式
      • 16合1智能健康空氣炸鍋
      • 7.2 公升（1.4 千克）
      • Rapid Air 高速空氣循環技術
      • 隨附烘焙盤
      烹調健康家庭菜式的智能好幫手

      烹調健康家庭菜式的智能好幫手

      我們的直觀式 NutriU 應用程式可以無縫連接您的健康空氣炸鍋，成為您的日常烹調伴侶。除了烹調健康的煎炸食物，您還可以探索及分享激動人心的新食譜，甚至可以遙距監測您的烹調過程，為您喜愛的事情留出更多時間。

      16合1烹調功能，盡在一個健康空氣炸鍋

      16合1烹調功能，盡在一個健康空氣炸鍋

      16種不同的烹調功能：煎、炒、烤、焗、 炸、 解凍、 翻熱、保溫、 燜、 燉、風乾、發酵、 一鍋煮、 冷凍食品、 加熱、 烘焙，炮製美味佳餚。

      美味健康空氣炸鍋食譜

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      探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且方便烹調。NutriU 應用程式的大部分食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

      選擇、設定、放鬆

      選擇、設定、放鬆

      選擇食譜並傳送至健康空氣炸鍋，然後舒適地監測烹調過程。NutriU 應用程式會逐步指導您烹調，助您每日炮製您和家人都喜愛的家常菜。

      Rapid Air 高速空氣循環技術

      Rapid Air 高速空氣循環技術

      Rapid Air高速空氣循環技術，以其獨特的海星形內鍋設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，能減少煎炸食物油脂多達 90%**

      減少脂肪含量高達 90%**

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      Philips 智能健康空氣炸鍋XXL使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達90%**。

      XXL 型號，適合全家享用

      XXL 型號，適合全家享用

      Philips 智能健康空氣炸鍋XXL專為家庭而設。1.4千克的炸籃容量，搭配 7.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 6 份餐點。

      省時省電

      省時省電

      Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 60% 能源及速度快 40%，為您省時省電。***

      簡單易用，方便清洗

      簡單易用，方便清洗

      所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 快速清洗炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用健康空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 配件

        隨附
        烘烤盤

      • 技術規格

        電源
        2000  瓦
        電線長度
        0.8  米
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50  Hz

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長 x 闊 x 高）
        410 x 300 x 330 毫米
        產品重量
        6.25  千克

      • 一般規格

        電源顯示燈
        適用於洗碗碟機
        產品功能
        • Wi-Fi 連接
        • Rapid Air 高速空氣循環技術
        • 消除脂肪
        • NutriU 應用程式
        • 保溫
        溫度調控
        攝氏 40 - 200 度
        時間控制
        最長 60 分鐘
        不黏底塗層
        預設烹調功能
        QuickClean
        不含雙酚 A 內鍋塗層

      • 設計和外表

        顏色
        黑色和深銀色

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 容量

        炸鍋（公升*）
        7.2  L
        份量
        6
        炸籃（千克）
        1.4 千克

      • 烹調功能

        高空氣流動性
        • • 煎炸
        • • 烘烤
        • • 燒烤
        • • 烘焗
        • • 一窩煮
        • • 翻炒
        • • 煎炒
        • • 冷凍烹調
        • • 翻熱
        • • 解凍
        • • 保溫
        • • 脫水
        • • 烘烤
        • • 燜煮
        • • 發酵
        • • 糖漬

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            • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
            • *與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
            • **根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，160 攝氏度，無預熱）或三文魚柳（AF 設定，200 攝氏度，無預熱），進行內部實驗室測量的平均百分比。實際百分比會因健康空氣炸鍋類型及食譜而有所不同。

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