烹調健康家庭菜式的智能好幫手

直觀式 HomeID 應用程式可以無縫連接您的健康空氣炸鍋，是您烹調時的必備拍檔。除了烹調健康的煎炸食物，您還可以探索有趣又極具風味的新食譜，甚至可以透過應用程式遙距監測您的烹調過程。