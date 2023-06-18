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    健康空氣炸鍋 智能健康空氣炸鍋 XXL

    HD9285/93

    烹調健康餐點的智能好幫手

    Philips - 10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。智能健康空氣炸鍋 XXL 是您的日常烹飪好幫手，為全家人炮製營養均衡的美味佳餚，過程方便快捷。

    查看各種好處

    健康空氣炸鍋 智能健康空氣炸鍋 XXL

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    烹調健康餐點的智能好幫手

    與 HomeID 應用程式配對，每日接收靈感

    • 16合1智能健康空氣炸鍋
    • Rapid Air 高速空氣循環技術
    • 7.2 公升（1.4 千克）
    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 隨附烘焙盤
    烹調健康家庭菜式的智能好幫手

    烹調健康家庭菜式的智能好幫手

    直觀式 HomeID 應用程式可以無縫連接您的健康空氣炸鍋，是您烹調時的必備拍檔。除了烹調健康的煎炸食物，您還可以探索有趣又極具風味的新食譜，甚至可以透過應用程式遙距監測您的烹調過程。

    16合1烹調功能，盡在一個健康空氣炸鍋

    16合1烹調功能，盡在一個健康空氣炸鍋

    16種不同的烹調功能：煎、炒、烤、焗、 炸、 解凍、 翻熱、保溫、 燜、 燉、風乾、發酵、 一鍋煮、 冷凍食品、 加熱、 烘焙，炮製美味佳餚。

    美味健康空氣炸鍋食譜

    美味健康空氣炸鍋食譜

    探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且方便烹調。NutriU 應用程式的大部分食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

    選擇、設定、放鬆

    選擇、設定、放鬆

    選擇食譜並傳送至健康空氣炸鍋，然後舒適地監測烹調過程。NutriU 應用程式會逐步指導您烹調，助您每日炮製您和家人都喜愛的家常菜。

    Rapid Air 高速空氣循環技術

    Rapid Air 高速空氣循環技術

    Rapid Air高速空氣循環技術，以其獨特的海星形內鍋設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，能減少煎炸食物油脂多達 90%**

    減少脂肪含量高達 90%**

    減少脂肪含量高達 90%**

    Philips 智能健康空氣炸鍋XXL使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達90%**。

    XXL 型號，適合全家享用

    XXL 型號，適合全家享用

    Philips 智能健康空氣炸鍋XXL專為家庭而設。1.4千克的炸籃容量，搭配 7.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 6 份餐點。

    省時省電

    省時省電

    Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 60% 能源及速度快 40%，為您省時省電。***

    簡單易用，方便清洗

    簡單易用，方便清洗

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50 Hz
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      塑膠
      容量
      7.2 公升
      隔熱
      防滑膠腳
      透明上蓋
      介面
      數碼
      電線長度
      0.8 米
      電線儲藏格
      保溫功能
      程式
      8
      炸籃數量
      1
      可拆式炸籃
      計時器
      180 分鐘
      遙控器
      網絡連接功能
      技術
      RapidAir 高速空氣循環技術
      整合式開/關掣
      數碼
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      最高溫度 (°C)
      200
      隨附配件 1
      烘烤盤
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接
      智能連接

    • 重量與尺寸

      產品長度
      410 毫米
      產品寬度
      300 毫米
      產品高度
      330 毫米
      產品重量
      6.25 公斤
      產品尺寸
      410 x 300 x 330 毫米
      包裝長度
      478 毫米
      包裝寬度
      373 毫米
      包裝高度
      392 毫米
      包裝重量
      8.6 公斤

    • 耐用性

      護套
      > 90% 再生物料
      自設
      100% 可回收環保紙

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
    • **根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。

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