直觀式 HomeID 應用程式可以無縫連接您的健康空氣炸鍋，是您烹調時的必備拍檔。除了烹調健康的煎炸食物，您還可以探索有趣又極具風味的新食譜，甚至可以透過應用程式遙距監測您的烹調過程。
16種不同的烹調功能：煎、炒、烤、焗、 炸、 解凍、 翻熱、保溫、 燜、 燉、風乾、發酵、 一鍋煮、 冷凍食品、 加熱、 烘焙，炮製美味佳餚。
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且方便烹調。NutriU 應用程式的大部分食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
選擇食譜並傳送至健康空氣炸鍋，然後舒適地監測烹調過程。NutriU 應用程式會逐步指導您烹調，助您每日炮製您和家人都喜愛的家常菜。
Rapid Air高速空氣循環技術，以其獨特的海星形內鍋設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，能減少煎炸食物油脂多達 90%**
Philips 智能健康空氣炸鍋XXL使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達90%**。
Philips 智能健康空氣炸鍋XXL專為家庭而設。1.4千克的炸籃容量，搭配 7.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 6 份餐點。
Philips 健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省 60% 能源及速度快 40%，為您省時省電。***
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。
原產地
技術規格
一般規格
重量與尺寸
耐用性
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