Daily 系列 金屬彈力式電熱水煲蓋，指示燈
耐用設計
這款水煲以食品級不鏽鋼打造，持久耐用，設計優雅，乃 Philips 60 年信心及專業技術之選。 查看各種好處
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超微細 micro-mesh 隔濾網吸附微細水垢粒子
壺口上的可拆式超微細 micro-mesh 隔濾網能吸附小至 200 微米的微細水垢粒子，確保飲用水更清純潔淨。
平面發熱底盤有助快速煲水
隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。
多重安全設計防止煲乾
多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。
清晰的水位顯示
手柄下方設有水位顯示，可以清晰看到水位。
彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗
彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。
透過壺蓋或壺口輕鬆注水
電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。
無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座
無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。
具備電線回捲裝置，方便調整和收納
電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。
使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力
方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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金屬
- 水箱容量
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1.7 公升
- 保用
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2 年
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技術規格
- 電源
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1850-2200 瓦
- 電壓
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220-240V
- 頻率
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50-60Hz
- 電池產品
-
無
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
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重量與尺寸
- 產品長度
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15 厘米
- 產品寬度
-
22 厘米
- 產品高度
-
25 厘米
- 產品重量
-
973 克
- 包裝長度
-
19.6 厘米
- 包裝寬度
-
22.6 厘米
- 包裝高度
-
24.2 厘米
- 包裝重量
-
355.5 克
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原產地
- 生產地
-
中國
- 較常規的 Philips 金屬電熱水煲 HD9320 大 25%
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