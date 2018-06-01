Viva 系列 電熱水煲
隨時享用熱飲
耐用的電熱水煲採用食品級全不鏽鋼製造，日常使用更持久可靠。具備便捷的保溫模式，可隨時飲用。Philips 將 60 年的信賴和專業經驗傾注於這款優雅耐用的電熱水煲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
具備電線回捲裝置，方便調整和收納
電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。
透過壺蓋或壺口輕鬆注水
電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。
無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座
無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。
平面發熱底盤有助快速煲水
隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。
清晰的水位顯示
手柄下方設有水位顯示，可以清晰看到水位。
多重安全設計防止煲乾
多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。
彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗
彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。
具備保溫功能，無需再次煲水
保溫功能能夠將電熱水煲內的水保持在指定溫度，讓您無需再次煲水。
不銹鋼防濺軟嘴
防濺設計軟嘴採用食品級不銹鋼製造，有效防濺水，讓煲水時更安全放心，並可隨時飲用潔淨食水。
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬
- 水箱容量
-
1.7 公升
- 智能家居兼容性
-
無
- 保用
-
2 年
-
技術規格
- 電源
-
1900
- 電壓
-
230
- 頻率
-
50-60
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
15.6
- 產品寬度
-
23
- 產品高度
-
24.3
- 產品重量
-
1.14
- 包裝長度
-
19.8
- 包裝寬度
-
22.8
- 包裝高度
-
25.2
- 包裝重量
-
1.49
-
原產地
- 生產地
-
中國
- 較常規的 Philips 金屬電熱水煲 HD9320 大 25%
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。