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    Viva 系列 電熱水煲

    HD9355/92

    隨時享用熱飲

    耐用的電熱水煲採用食品級全不鏽鋼製造，日常使用更持久可靠。具備便捷的保溫模式，可隨時飲用。Philips 將 60 年的信賴和專業經驗傾注於這款優雅耐用的電熱水煲。

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    此產品已不再銷售。

    Viva 系列 電熱水煲

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    隨時享用熱飲

    具備保溫功能

    • 金屬
    • 彈力式揭蓋
    • 指示燈
    • 1.7 公升
    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。

    平面發熱底盤有助快速煲水

    平面發熱底盤有助快速煲水

    隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    手柄下方設有水位顯示，可以清晰看到水位。

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。

    具備保溫功能，無需再次煲水

    保溫功能能夠將電熱水煲內的水保持在指定溫度，讓您無需再次煲水。

    不銹鋼防濺軟嘴

    防濺設計軟嘴採用食品級不銹鋼製造，有效防濺水，讓煲水時更安全放心，並可隨時飲用潔淨食水。

    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      金屬
      水箱容量
      1.7 公升
      智能家居兼容性
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1900
      電壓
      230
      頻率
      50-60

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      15.6
      產品寬度
      23
      產品高度
      24.3
      產品重量
      1.14
      包裝長度
      19.8
      包裝寬度
      22.8
      包裝高度
      25.2
      包裝重量
      1.49

    • 原產地

      生產地
      中國

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