方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。
這款電熱水煲容量為 1.7 公升，適合全家人使用。即使容量特大，其輕巧設計只佔用極少檯面空間。
隱藏式不鏽鋼加熱元件，支援快速煲水，方便清潔。
打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。
可拆式防水垢濾芯能確保飲用水潔淨
當水煮開後或電熱水煲離開底座時，自動關機功能會切斷電源。
無線電熱水煲精確地放置在 360° 旋轉底座上，方便提起和流暢地重新放置。
可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。
有了這款效能強勁的電熱水煲，每天早晨都能輕鬆地快速炮製心愛的提神飲料。
使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 25%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。
100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。電熱水煲設有多重安全系統，防止它在沒有水的情況下運作。
以自然為靈感的設計，採用沉穩的顏色和天然材料，包括飾有時尚木紋圖案的可拆式蓋子，每個設計都易於注水和清潔。Philips 關注環保系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
一般規格
技術規格
安全功能
重量與尺寸
原產地
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