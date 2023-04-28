以安全性和可持續性為理念的設計

100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。電熱水煲設有多重安全系統，防止它在沒有水的情況下運作。