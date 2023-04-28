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    可持續系列 5000 系列電熱水煲

    HD9365/11

    4 獎項

    早餐更上一層樓

    每天早晨都能輕鬆地快速炮製心愛的提神飲料。採用 100% 生物基塑膠*的可持續設計，生產過程減少二氧化碳足印 25%¹，而節能功能為更環保的未來貢獻一分力。

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    可持續系列 5000 系列電熱水煲

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    早餐更上一層樓

    Philips 可持續系列電熱水煲

    • 100% 生物基塑膠²
    • 1.7 公升容量
    • 清晰的水位及杯數顯示
    • 絲白色啞光塗層
    使用杯數顯示助您節省高達 46% 的電力

    使用杯數顯示助您節省高達 46% 的電力

    方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。

    特大容量適合全家人使用

    特大容量適合全家人使用

    這款電熱水煲容量為 1.7 公升，適合全家人使用。即使容量特大，其輕巧設計只佔用極少檯面空間。

    隱藏式不鏽鋼加熱元件

    隱藏式不鏽鋼加熱元件

    隱藏式不鏽鋼加熱元件，支援快速煲水，方便清潔。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。

    防水垢濾芯確保飲用水潔淨

    防水垢濾芯確保飲用水潔淨

    可拆式防水垢濾芯能確保飲用水潔淨

    當水煮開後或電熱水煲被提起時自動關機

    當水煮開後或電熱水煲被提起時自動關機

    當水煮開後或電熱水煲離開底座時，自動關機功能會切斷電源。

    放在 360° 旋轉底座上的無線電熱水煲方便提起

    放在 360° 旋轉底座上的無線電熱水煲方便提起

    無線電熱水煲精確地放置在 360° 旋轉底座上，方便提起和流暢地重新放置。

    現代簡約風格

    現代簡約風格

    可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。

    2200 瓦功率讓您可立即準備好熱飲

    有了這款效能強勁的電熱水煲，每天早晨都能輕鬆地快速炮製心愛的提神飲料。

    可持續設計創造更環保的未來

    使用 100% 生物基塑膠²的可持續設計，可在生產過程中減低 25%¹ 的二氧化碳排放。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。

    以安全性和可持續性為理念的設計

    100% 生物基塑膠²以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油以及其他植物廢料透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。電熱水煲設有多重安全系統，防止它在沒有水的情況下運作。

    純粹簡單設計

    以自然為靈感的設計，採用沉穩的顏色和天然材料，包括飾有時尚木紋圖案的可拆式蓋子，每個設計都易於注水和清潔。Philips 關注環保系列榮獲 2022 年 IF 設計獎和紅點設計獎。

    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      水箱容量
      1.7 公升
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1850-2200 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50-60Hz
      電池產品

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      15.85 厘米
      產品寬度
      22.12 厘米
      產品高度
      25.39 厘米
      產品重量
      970 克
      包裝長度
      20.4 厘米
      包裝寬度
      23.7 厘米
      包裝高度
      24.9 厘米
      包裝重量
      362.7 克

    • 原產地

      生產地
      中國

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    獎項

    • 基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算
    • *機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 84%）。

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