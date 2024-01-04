Series 5000 雙層防燙電熱水煲 5000系列
內部滾燙，外部清涼
使用我們的雙層防燙電熱水煲輕鬆煲水：雙層防燙設計帶來持久保溫、極致安全效能，憑藉以杯為單位的水位顯示功能帶來更高的能源效益。內膽採用食品級不銹鋼製成，更加衛生耐用。 查看各種好處
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Series 5000 雙層防燙電熱水煲 5000系列
內部滾燙，外部清涼
雙層防燙計，配備無縫內部不銹鋼
- 安全高效煮沸
- 功能強大，設計精緻
- 家庭裝尺寸，1.7 公升容量
配備隔熱層的雙層防燙電熱水煲
無需等待電熱水煲外部冷卻。我們的雙層防燙電熱水煲設有隔熱層，可確保外部冷卻，同時內部可長時間保持水溫。
使用 Strix 控制器提供防煲乾水保護裝置
內置 Strix 控制器，可確保在無水或從底座提起電熱水煲時自動關閉。降低煲乾水造成損壞的風險，並防止浪費能源。
食品級不銹鋼衛生及防鏽蝕
時刻享受安全、乾淨的飲用水。電熱水煲由食品級不銹鋼製成，在最大程度上確保衛生和防鏽蝕。
食品級不銹鋼內膽，衛生快速煲水
電熱水煲採用不銹鋼內膽，開口寬闊，煲水快速且易於清潔。
開/關指示燈
優雅的開/關指示燈，讓您一眼就能看出電熱水煲是否已開啟
360 度旋轉底座，易於放置
只需將電熱水煲放在底座上，然後使用方便的旋轉連接器中心將其調整至您喜歡的方向。
以杯為單位的水位顯示，能源效率更好
節省電力與水的同時，為更綠色的世界作出貢獻。以杯為單位的水位顯示，可幫助僅加熱您需要的東西，在一分鐘內即可快速、高效煮沸。
彈簧開蓋
只需按一下帶有彈簧開蓋的按鈕，即可輕鬆打開電熱水煲。
使用電線回捲器，告別凌亂的電線
電線可以順滑輕鬆在電熱水煲底座回捲，讓您輕鬆放置電熱水煲，沒有凌亂電線的麻煩。
大型 1.7 升容量，多達 7 杯水
非常適合為整個家庭或小組提供熱水。電熱水煲容量達 1.7 公升，可高效煮沸多達 7 杯水。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬
- 水箱容量
-
1.7 公升
- 保用
-
2 年
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技術規格
- 電源
-
1850-2200 瓦
- 電壓
-
220-240V
- 頻率
-
50-60Hz
- 電池產品
-
無
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
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重量與尺寸
- 產品長度
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15.5 厘米
- 產品寬度
-
23.05 厘米
- 產品高度
-
25.2 厘米
- 產品重量
-
1183.5 克
- 包裝長度
-
18.5 厘米
- 包裝寬度
-
24 厘米
- 包裝高度
-
28 厘米
- 包裝重量
-
402.5 克
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原產地
- 生產地
-
中國
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