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    Series 5000 雙層防燙電熱水煲 5000系列

    HD9395/90

    內部滾燙，外部清涼

    使用我們的雙層防燙電熱水煲輕鬆煲水：雙層防燙設計帶來持久保溫、極致安全效能，憑藉以杯為單位的水位顯示功能帶來更高的能源效益。內膽採用食品級不銹鋼製成，更加衛生耐用。

    查看各種好處

    Series 5000 雙層防燙電熱水煲 5000系列

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    雙層防燙計，配備無縫內部不銹鋼

    • 安全高效煮沸
    • 功能強大，設計精緻
    • 家庭裝尺寸，1.7 公升容量
    配備隔熱層的雙層防燙電熱水煲

    配備隔熱層的雙層防燙電熱水煲

    無需等待電熱水煲外部冷卻。我們的雙層防燙電熱水煲設有隔熱層，可確保外部冷卻，同時內部可長時間保持水溫。

    使用 Strix 控制器提供防煲乾水保護裝置

    使用 Strix 控制器提供防煲乾水保護裝置

    內置 Strix 控制器，可確保在無水或從底座提起電熱水煲時自動關閉。降低煲乾水造成損壞的風險，並防止浪費能源。

    食品級不銹鋼衛生及防鏽蝕

    食品級不銹鋼衛生及防鏽蝕

    時刻享受安全、乾淨的飲用水。電熱水煲由食品級不銹鋼製成，在最大程度上確保衛生和防鏽蝕。

    食品級不銹鋼內膽，衛生快速煲水

    食品級不銹鋼內膽，衛生快速煲水

    電熱水煲採用不銹鋼內膽，開口寬闊，煲水快速且易於清潔。

    開/關指示燈

    開/關指示燈

    優雅的開/關指示燈，讓您一眼就能看出電熱水煲是否已開啟

    360 度旋轉底座，易於放置

    360 度旋轉底座，易於放置

    只需將電熱水煲放在底座上，然後使用方便的旋轉連接器中心將其調整至您喜歡的方向。

    以杯為單位的水位顯示，能源效率更好

    以杯為單位的水位顯示，能源效率更好

    節省電力與水的同時，為更綠色的世界作出貢獻。以杯為單位的水位顯示，可幫助僅加熱您需要的東西，在一分鐘內即可快速、高效煮沸。

    彈簧開蓋

    彈簧開蓋

    只需按一下帶有彈簧開蓋的按鈕，即可輕鬆打開電熱水煲。

    使用電線回捲器，告別凌亂的電線

    使用電線回捲器，告別凌亂的電線

    電線可以順滑輕鬆在電熱水煲底座回捲，讓您輕鬆放置電熱水煲，沒有凌亂電線的麻煩。

    大型 1.7 升容量，多達 7 杯水

    大型 1.7 升容量，多達 7 杯水

    非常適合為整個家庭或小組提供熱水。電熱水煲容量達 1.7 公升，可高效煮沸多達 7 杯水。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      金屬
      水箱容量
      1.7 公升
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1850-2200 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50-60Hz
      電池產品

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      15.5 厘米
      產品寬度
      23.05 厘米
      產品高度
      25.2 厘米
      產品重量
      1183.5 克
      包裝長度
      18.5 厘米
      包裝寬度
      24 厘米
      包裝高度
      28 厘米
      包裝重量
      402.5 克

    • 原產地

      生產地
      中國

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