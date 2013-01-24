無線配件

SoundTie 技術可為您與遠在他方的親朋戚友搭建橋樑，亦可將您與喜愛的音樂和娛樂聯繫起來。以 Philips AudioClip 連接 Android™ 智能手機上的通話；抑或使用 Philips 電視轉接器，透過頂級音響系統和電視播放聲音。您亦可使用 Philips 遙控器或 Philips HearLink 應用程式，體貼地助您調節助聽器的音量並切換節目。