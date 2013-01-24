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miniRITE T R

HER9012DG/00
  • 充電迷你入耳式助聽器 充電迷你入耳式助聽器 充電迷你入耳式助聽器
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    miniRITE T R

    HER9012DG/00

    充電迷你入耳式助聽器

    Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。

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    Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。

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      技術規格

      • 產品說明

        雙按鈕
        調節音量和變更節目、靜音、飛行模式
        線圈
        可供使用
        miniFit 喇叭
        4 款不同耳機
        塗層
        疏水
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        2.4GHz BLE
        NFMI
        可供使用

      • 可重複充電

        操作時數
        長達 24.7 小時（視乎使用情況）
        充電時間
        3 小時可完全充電
        電池類型
        鋰離子電池

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