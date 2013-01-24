充電迷你入耳式助聽器
Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
充電迷你入耳式助聽器
Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。
充電迷你入耳式助聽器
Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
充電迷你入耳式助聽器
Philips HearLink 配備整合的充電電池和非接觸式充電系統，充電方便簡易。享受一整天的電量，包括串流智能裝置內容，以及短暫的充電時間。
Philips HearLink 是專為 iPhone®、iPad® 和 iPod® 而設的助聽器。由上述裝置播放的音效可直接串流至 Philips HearLink 助聽器。
進階壓縮技術內置噪音估測功能，可增強所有您過往曾經遺漏的聲音（包括語音），提升清晰度和能聽度。
突破性的消除反饋器運行速度迅速，能夠偵測並抵消於早期積累的聲音反饋。
產品配備獨特的雙重麥克風噪音估測技術，可準確地將噪音和語音分隔開來。除可減少背景噪音，更可讓您在嘈雜環境中更輕易理解話語。
SoundTie 技術可為您與遠在他方的親朋戚友搭建橋樑，亦可將您與喜愛的音樂和娛樂聯繫起來。以 Philips AudioClip 連接 Android™ 智能手機上的通話；抑或使用 Philips 電視轉接器，透過頂級音響系統和電視播放聲音。您亦可使用 Philips 遙控器或 Philips HearLink 應用程式，體貼地助您調節助聽器的音量並切換節目。
2.4 GHz 藍牙省電技術可直接無線連接至現代連接方式裝置。
產品說明
可重複充電