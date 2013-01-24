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脫毛器

HP2843/01
  • Satinelle 脫毛器 Satinelle 脫毛器 Satinelle 脫毛器
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    脫毛器

    HP2843/01

    Satinelle 脫毛器

    獨特的 Philips 脫毛系統可將毛髮連根拔起，讓你的肌膚在數週內保持光滑。而重新長出的毛髮也會變得柔軟幼細，脫毛過程亦更加快捷、簡易。

    此產品已不再銷售。

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      可水洗脫毛刀頭

      加倍衛生並方便清洗。

      易於清潔的清潔刷子

      易於清潔的清潔刷子，確保清潔衛生

      技術規格

      • 物流數據

        層板數量 (EU)
        288  件數
        層板數量 (GB)
        360  件數
        層板尺寸 (EU)
        1017 x 1200 x 800  毫米
        層板尺寸 (GB)
        1133 x 1200 x 1000  毫米

      • 功能特點

        金屬脫毛系統
        2 種速度選擇

      • 技術規格

        電源
        濕電
        摩打
        直流電 - 摩打 14 伏
        功率
        3  瓦
        夾輪數目
        21
        捕捉點
        20
        電壓
        適用於相關國家/地區要求的變壓器  伏
        每秒脫毛動作，速度 I
        600
        每秒脫毛動作，速度 II
        733
        RPM，速度 1
        最少 1900
        RPM，速度 2
        最少 2200

      • 配件

        清潔刷子
        易於清潔

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        194 x 184 x 62 (長x寬x深)  毫米
        彩盒重量
        565  克
        外紙箱尺寸
        218 x 379 x 194 (長x寬x深)  毫米
        外紙箱重量
        3626  克
        每個外紙箱的數量
        6  件數

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