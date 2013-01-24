Satinelle 脫毛器
獨特的 Philips 脫毛系統可將毛髮連根拔起，讓你的肌膚在數週內保持光滑。而重新長出的毛髮也會變得柔軟幼細，脫毛過程亦更加快捷、簡易。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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物流數據
功能特點
技術規格
配件
重量與尺寸