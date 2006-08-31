650 瓦紅外線鹵素燈管

Philips InfraCare HP 3643 適用於紓緩疼痛，照射覆蓋範圍可達 60x40 厘米 (如整個背部、雙肩及頸部或大腿)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 650 瓦鹵素燈管，可覆蓋半身照射 (60x40 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。