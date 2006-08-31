InfraCare 紅外線燈管
有效紓緩痛楚
Philips InfraCare 可有效減輕肌肉及關節痛楚。其 650 瓦的紅外線熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 60x40 厘米的半身部位帶來有效紓緩。 查看各種好處
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650 瓦紅外線鹵素燈管
Philips InfraCare HP 3643 適用於紓緩疼痛，照射覆蓋範圍可達 60x40 厘米 (如整個背部、雙肩及頸部或大腿)。InfraCare 採用創新的紅外線鹵素燈管技術。特別的光學隔濾技術及強勁的 650 瓦鹵素燈管，可覆蓋半身照射 (60x40 厘米)；同時，由於紅外線熱力均勻散佈在照射區域，可提供更多舒適熱力。
可透過旋轉調校角度
InfraCare HP 3643 可簡易方便地在各種情況下 (例如平躺於床上或沙發上) 進行半身照射。除高度調校之外，該燈管還可調校水平或垂直位置 (左 / 右 90 度)，以及上下傾斜 (45 度)，以便輕鬆定位到指定身體部位，進行最佳照射。
深層滲透的紅外線熱力
紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。
技術規格
-
半身照射
- 照射部位
-
60x40
厘米
- 紅外線鹵素燈管
-
650
瓦
-
有效紓緩痛楚
- 深層滲透熱力
-
是
-
照射控制
- 數碼時間掣
-
備有自動斷電功能
- 可透過 3 段熱力設定進行調校
-
是
- 暫停功能
-
是
-
技術規格
- 電源
-
650
瓦
- 電線長度
-
300
米
- 電壓
-
230
伏
- 絕緣層
-
級別 II (雙重隔濾)
- 頻率
-
50/60
Hz
- 燈泡壽命
-
500
小時
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
5.5
kg
- 產品尺寸
-
29.0x63.5x29.0 (寬x高x深)
厘米
- 歐洲貨板數量
-
18
件數
- 彩盒尺寸 (與 A-盒相同)
-
33.9x80.0x36.5 (寬x高x深)
厘米
- 彩盒重量 (與 A-盒相同)
-
6.5
kg
-
物流數據
- CTV 代碼
-
884364101000
- 原產地
-
德國
-
安全
- 通過 IEC 認證
-
符合 IEC 60601 和 60335
-
方便使用
- 2 個手柄
-
方便攜帶及定位
- 開/關掣
-
是
- 電子屏幕顯示
-
顯示使用時間和熱力強度
- 可伸展高度
-
45-80
厘米
- 易於調整式燈箱（左/右）
-
90
- 易於調整式燈箱（上/下）
-
45
-
醫療産品
- 醫療器材指令
-
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