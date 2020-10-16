負離子護髮讓頭髮光澤亮麗

靜電無處不在，尤其是在乾燥的環境中。所以您頭髮很容易會有毛燥和變得雜亂。為了解決這個令人煩惱的問題，我們為大家介紹：負離子造型髮梳。離子控制器產生負離子，中和靜電產生的正離子。有助於減少毛躁，令頭髮即時順滑，有光澤。為改善頭髮上的離子擴散，離子控制器接近軟墊，可以更有效地在梳頭髮將離子分佈到頭髮上。現在頭髮隨時隨地都可以保持柔順！