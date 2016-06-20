SatinShave Essential 乾濕兩用剃毛器
安全而簡易的剃毛體驗
這款功能全面的女士剃毛器，讓您可快捷、輕鬆而安全地剃除全身毛髮。秘訣在於迷你剃毛刀頭可以在快速剃毛同時保護您的肌膚，讓您在每次使用後肌膚都變得光滑柔軟！ 查看各種好處
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建議零售價: HK$198.00
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SatinShave Essential 乾濕兩用剃毛器
安全剃毛系統，為您提供卓越的肌膚護理
柔軟的小型剃毛刀頭可保護您的肌膚，令皮膚光滑柔軟
乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
使用電池操作
使用無線女士剃毛器，剃除任何位置的毛髮
技術規格
-
配件
- 清潔刷子
-
是
- 2 x AA 電池
-
是
- 保護蓋
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
2 x 1.5
伏
- 刀網數量
-
1
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方便易用
- 乾濕兩用
-
是
- 無線
-
是
- 手柄
-
人體工學
-
效能
- 剃毛刀頭
-
單層刀網剃毛器
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