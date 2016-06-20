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  • 安全而簡易的剃毛體驗 安全而簡易的剃毛體驗 安全而簡易的剃毛體驗

    SatinShave Essential 乾濕兩用剃毛器

    HP6341/00

    安全而簡易的剃毛體驗

    這款功能全面的女士剃毛器，讓您可快捷、輕鬆而安全地剃除全身毛髮。秘訣在於迷你剃毛刀頭可以在快速剃毛同時保護您的肌膚，讓您在每次使用後肌膚都變得光滑柔軟！

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$198.00

    SatinShave Essential 乾濕兩用剃毛器

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    安全剃毛系統，為您提供卓越的肌膚護理

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    柔軟的小型剃毛刀頭可保護您的肌膚，令皮膚光滑柔軟

    簡易的人體工學設計手柄

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    操作舒適

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    乾濕兩用，適合浸浴或淋浴時使用

    防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。

    使用電池操作

    使用電池操作

    使用無線女士剃毛器，剃除任何位置的毛髮

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子
      2 x AA 電池
      保護蓋

    • 技術規格

      電壓
      2 x 1.5  伏
      刀網數量
      1

    • 方便易用

      乾濕兩用
      無線
      手柄
      人體工學

    • 效能

      剃毛刀頭
      單層刀網剃毛器

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