Satinelle Satinelle 脫毛器
享受更持久光滑的美腿效果
用這款 Philips 脫毛器可享受更持久的雙腿光滑效果。從根部去除體毛，保持光滑美腿，效果長達四週之久，享受極致的脫毛體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$398.00
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高效脫毛系統把毛髮從根部徹底去除
此款脫毛器配備高效脫毛系統，可讓您的肌膚保持光滑，效果長達數週之久
人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易
機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。
2 段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛
超快速設定適合毛髮稀少和難以觸及的部位
可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生
此款脫毛器配備可水洗脫毛刀頭。刀頭可在流水下清洗，保持清潔衛生
技術規格
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技術規格
- 捕捉點
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20
- 功率
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7.5
瓦
- 電壓
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100-240
伏
- 夾輪數目
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21
- 每秒脫毛動作，速度 I
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600
- 每秒脫毛動作，速度 II
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733
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功能特點
- 2 種速度選擇
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是
- 金屬脫毛系統
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是
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