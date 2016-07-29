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  • 脫毛從此輕而易舉 脫毛從此輕而易舉 脫毛從此輕而易舉

    Satinelle Essential 輕巧脫毛器

    HP6420/00

    脫毛從此輕而易舉

    Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$358.00

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    輕柔脫毛夾輪可輕鬆脫除毛髮，不會拉扯肌膚

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    可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

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    高效脫毛系統把毛髮從根部徹底脫除

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    高效脫毛系統可以讓肌膚保持光滑，效果持續數週

    技術規格

    • 配件

      清潔刷子

    • 電源

      電壓
      13  伏

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 服務

      保證
      2 年保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學
      可水洗脫毛刀頭

    • 效能

      脫毛夾輪
      輕柔拔毛夾輪
      脫毛系統
      高效脫毛系統

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