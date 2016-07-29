Satinelle Essential 輕巧脫毛器
脫毛從此輕而易舉
Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處
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建議零售價: HK$358.00
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Satinelle Essential 輕巧脫毛器
人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易
機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。
輕柔脫毛夾輪可輕鬆脫除毛髮，不會拉扯肌膚
這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。
可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生
此款脫毛器具備可水洗脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
高效脫毛系統把毛髮從根部徹底脫除
高效脫毛系統可以讓肌膚保持光滑，效果持續數週
技術規格
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配件
- 清潔刷子
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是
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電源
- 電壓
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13
伏
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功能特點
- 速度選擇
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2 種選擇
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服務
- 保證
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2 年保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學
- 可水洗脫毛刀頭
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是
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效能
- 脫毛夾輪
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輕柔拔毛夾輪
- 脫毛系統
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高效脫毛系統
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