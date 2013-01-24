脫毛從此輕而易舉
Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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