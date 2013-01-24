脫毛從此輕而易舉

Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處