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Satinelle Essential

輕巧脫毛器

HP6420/00
1 獎項
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    Satinelle Essential 輕巧脫毛器

    HP6420/00
    1 獎項

    脫毛從此輕而易舉

    Philips Satinelle 在毛髮根部 0.5 毫米位置溫柔地剃除毛髮，讓您享受持久長效的順滑感覺。Philips Satinelle 具備符合人體工學的手柄，配備電線使用。刷頭可清洗，保證清潔衛生。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$358.00
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      技術規格

      • 配件

        清潔刷子

      • 方便易用

        把手
        人體工學
        可水洗脫毛刀頭

      • 功能特點

        速度選擇
        2 種選擇

      • 效能

        脫毛夾輪
        輕柔拔毛夾輪
        脫毛系統
        高效脫毛系統

      • 電源

        電壓
        13  伏

      • 服務

        保證
        2 年保養

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