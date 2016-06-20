搜尋字眼

ZH
EN
  • 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久 更滑順，效果更持久

    Satinelle 脫毛器

    HP6423/00

    更滑順，效果更持久

    Philips Satinelle 脫毛器為您帶來持久順滑的肌膚。溫和地從根部為您去除短至 0.5 毫米的毛髮。保持皮膚光滑，效果長達四週之久。附有 3 個配件。為您帶來極致的脫毛體驗。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    Satinelle 脫毛器

    類似產品

    See all 女士脫毛器

    更滑順，效果更持久

    快速且溫和的脫毛器

    • 腿部和身體
    • 附剃毛刀頭
    人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易

    人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易

    機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。

    輕柔脫毛夾輪可輕鬆脫除毛髮，不會拉扯肌膚

    輕柔脫毛夾輪可輕鬆脫除毛髮，不會拉扯肌膚

    這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。

    可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

    可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

    此款脫毛器具備可水洗脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生

    高效脫毛系統把毛髮從根部徹底脫除

    高效脫毛系統把毛髮從根部徹底脫除

    高效脫毛系統可以讓肌膚保持光滑，效果持續數週

    剃毛刀頭為敏感部位帶來順滑的剃毛體驗。

    剃毛刀頭為敏感部位帶來順滑的剃毛體驗。

    剃毛刀頭根據你的比堅尼線和腋下輪廓而設，可更緊貼剃毛。

    毛髮修剪梳可修剪比堅尼位置的毛髮

    毛髮修剪梳可修剪比堅尼位置的毛髮

    使用剃毛刀頭上的毛髮修剪梳，在為比堅尼部位進行造型或修剪前剃走較長的毛髮。

    旅行收藏袋

    旅行用收納袋方便攜帶。

    技術規格

    • 技術規格

      速度 1 每秒可拔次數
      600
      電壓變壓器
      13 伏 / 400 mA
      裝置電壓
      13 伏

    • 配件

      清潔刷子
      收納袋
      收藏袋
      毛髮修剪梳
      剃鬚刀頭

    • 功能特點

      速度選擇
      2 種選擇

    • 服務

      保證
      2 年保養

    • 方便易用

      手柄
      人體工學
      可水洗脫毛刀頭

    • 效能

      脫毛夾輪
      輕柔拔毛夾輪
      脫毛系統
      高效脫毛系統

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。