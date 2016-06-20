更滑順，效果更持久

Philips Satinelle 脫毛器為您帶來持久順滑的肌膚。溫和地從根部為您去除短至 0.5 毫米的毛髮。保持皮膚光滑，效果長達四週之久。附有 3 個配件。為您帶來極致的脫毛體驗。