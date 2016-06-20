更滑順，效果更持久
Philips Satinelle 脫毛器為您帶來持久順滑的肌膚。溫和地從根部為您去除短至 0.5 毫米的毛髮。保持皮膚光滑，效果長達四週之久。附有 3 個配件。為您帶來極致的脫毛體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$498.00
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人體工學設計的手柄及外型, 讓操作更舒適輕易
機身設計漂亮別緻。圓弧外型設計完全適合你的手形，輕鬆舒適地去除毛髮。
輕柔脫毛夾輪可輕鬆脫除毛髮，不會拉扯肌膚
這個脫毛器有輕柔拔毛夾輪，為您去除短至 0.5 毫米的毛髮，不會拉扯肌膚。
可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生
此款脫毛器具備可水洗脫毛刀頭。刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
高效脫毛系統把毛髮從根部徹底脫除
高效脫毛系統可以讓肌膚保持光滑，效果持續數週
剃毛刀頭為敏感部位帶來順滑的剃毛體驗。
剃毛刀頭根據你的比堅尼線和腋下輪廓而設，可更緊貼剃毛。
毛髮修剪梳可修剪比堅尼位置的毛髮
使用剃毛刀頭上的毛髮修剪梳，在為比堅尼部位進行造型或修剪前剃走較長的毛髮。
技術規格
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技術規格
- 速度 1 每秒可拔次數
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600
- 電壓變壓器
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13 伏 / 400 mA
- 裝置電壓
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13 伏
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配件
- 清潔刷子
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是
- 收納袋
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收藏袋
- 毛髮修剪梳
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是
- 剃鬚刀頭
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是
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功能特點
- 速度選擇
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2 種選擇
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服務
- 保證
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2 年保養
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方便易用
- 手柄
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人體工學
- 可水洗脫毛刀頭
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是
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效能
- 脫毛夾輪
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輕柔拔毛夾輪
- 脫毛系統
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高效脫毛系統
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