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  • 肌膚時刻順滑 肌膚時刻順滑 肌膚時刻順滑

    Satinelle 脫毛器

    HP6512

    肌膚時刻順滑

    試用這款全新的 Philips 脫毛系統開始脫毛吧，從根部去除毛髮，讓如絲般柔滑的肌膚可以維持幾星期而非幾天而已，更能悉心呵護肌膚。備有一組獨特的初用者配件，實現最佳效果

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$568.00

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    脫毛之間進行磨砂

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    打圈使用磨砂手套，輕柔按摩肌膚，同時去除死皮，為您帶來順滑亮麗的肌膚，盡量減少毛髮內生

    提毛及按摩裝置

    提毛及按摩裝置

    即使極短的毛髮亦能脫去，同時按摩肌膚，輕鬆脫毛。

    此脫毛系統除去短至 0.5 毫米的毛髮

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    防過敏夾輪亦確保清潔衛生。

    使用冰敷手套柔和脫毛，呵護您的柔軟肌膚

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    冰敷手套帶來紓緩效果，讓肌膚在脫毛後立即獲得鬆弛，可盡量減少刺激感

    剃毛、修剪及緊貼身體敏銳部位

    剃毛、修剪及緊貼身體敏銳部位

    剃毛刀頭配件可緊貼您的比基尼線位或腋下，為您帶來更乾淨且順滑的剃毛體驗。隨附的毛髮梳可讓您在剃除毛髮或修剪比基尼線部位的毛髮之前，先剪掉較長的毛髮。

    隨你的需要選擇最適合的速度

    隨你的需要選擇最適合的速度

    此款脫毛器提供兩種速度選擇。速度 1 適合加倍溫和脫毛；速度 2 適合高效脫毛

    可全面水洗的脫毛刀頭更清潔衛生

    可全面水洗的脫毛刀頭更清潔衛生

    刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生

    技術規格

    • 產生聲量

      產生聲量
      72 dBa

    • 配件

      收藏袋
      清潔刷子

    • 技術規格

      電壓
      100-240  伏
      捕捉點
      20
      功率
      7.5  瓦
      夾輪數目
      21
      每秒脫毛動作，速度 I
      600
      每秒脫毛動作，速度 II
      733

    Badge-D2C

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