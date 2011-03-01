Satinelle 脫毛器
肌膚時刻順滑
試用這款全新的 Philips 脫毛系統開始脫毛吧，從根部去除毛髮，讓如絲般柔滑的肌膚可以維持幾星期而非幾天而已，更能悉心呵護肌膚。備有一組獨特的初用者配件，實現最佳效果 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$568.00
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脫毛之間進行磨砂
打圈使用磨砂手套，輕柔按摩肌膚，同時去除死皮，為您帶來順滑亮麗的肌膚，盡量減少毛髮內生
提毛及按摩裝置
即使極短的毛髮亦能脫去，同時按摩肌膚，輕鬆脫毛。
此脫毛系統除去短至 0.5 毫米的毛髮
防過敏夾輪亦確保清潔衛生。
使用冰敷手套柔和脫毛，呵護您的柔軟肌膚
冰敷手套帶來紓緩效果，讓肌膚在脫毛後立即獲得鬆弛，可盡量減少刺激感
剃毛、修剪及緊貼身體敏銳部位
剃毛刀頭配件可緊貼您的比基尼線位或腋下，為您帶來更乾淨且順滑的剃毛體驗。隨附的毛髮梳可讓您在剃除毛髮或修剪比基尼線部位的毛髮之前，先剪掉較長的毛髮。
隨你的需要選擇最適合的速度
此款脫毛器提供兩種速度選擇。速度 1 適合加倍溫和脫毛；速度 2 適合高效脫毛
可全面水洗的脫毛刀頭更清潔衛生
刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生
技術規格
-
產生聲量
- 產生聲量
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72 dBa
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配件
- 收藏袋
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是
- 清潔刷子
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
100-240
伏
- 捕捉點
-
20
- 功率
-
7.5
瓦
- 夾輪數目
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21
- 每秒脫毛動作，速度 I
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600
- 每秒脫毛動作，速度 II
-
733
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