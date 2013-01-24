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SatinSoft

脫毛器

HP6520/01
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    SatinSoft 脫毛器

    HP6520/01
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    享受 satin 的觸感。

    搭配護膚系統的 Philips SatinSoft 脫毛器，可保護肌膚，避免受剃鬚時拉扯受傷和保持衛生。脫毛器可無線操作及可重複充電，不論何時皆可輕鬆舒適地使用。隨附防敏感保護蓋。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00
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      無線

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      隨你的需要選擇最適合的速度

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      可全面水洗的脫毛刀頭確保清潔衛生

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      刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生。

      技術規格

      • 功能特點

        2 種速度選擇

      • 配件

        清潔刷子
        防敏感保護蓋
        收藏袋

      • 舒適的脫毛體驗

        無線

      • 技術規格

        捕捉點
        20
        夾輪數目
        21
        每秒脫毛動作，速度 I
        666
        每秒脫毛動作，速度 II
        733
        電壓
        3.6  伏

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