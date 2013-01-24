享受 satin 的觸感。

搭配護膚系統的 Philips SatinSoft 脫毛器，可保護肌膚，避免受剃鬚時拉扯受傷和保持衛生。乾濕兩用，可於淋浴時順手使用，隨附有修剪梳的剃毛刀頭。 查看各種好處