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    SatinPerfect 脫毛器

    HP6577/00

    展現您的完美肌膚

    帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附帶有乾毛髮修剪梳的剃毛刀頭。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$968.00

    SatinPerfect 脫毛器

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    • 乾濕兩用
    • 附剃毛刀頭
    陶瓷夾輪剃除更短更幼細的毛髪

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    寬闊的脫毛刀頭，每下可剃更多毛髮

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    特闊刀頭輕刮一下，即可享受更佳的脫毛效果，只需數分鐘，脫毛效果持久、光滑。

    輕柔拔毛夾輪可輕鬆去除毛髮，不會拉扯肌膚

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    此款脫毛器配備輕柔拔毛夾輪，可輕鬆剃除毛髮，不會拉扯肌膚。

    提毛梳/按摩滑輪裝置剃除平躺的毛髮

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    提毛梳/按摩滑輪裝置剃除細微的平躺毛髮，有助舒緩肌膚

    無線

    無線

    長達 40 分鐘無線脫毛體驗，1 小時快速充電。

    乾濕兩用的設計，方便淋浴前後或淋浴時使用

    乾濕兩用的設計，方便淋浴前後或淋浴時使用

    乾濕兩用。

    剃毛刀頭可完美緊貼您的曲線，讓您享受順滑的剃毛體驗

    剃毛刀頭可完美緊貼您的曲線，讓您享受順滑的剃毛體驗

    可拆式刀頭可完美緊貼您的比堅尼線和腋下輪廓，可更緊貼剃毛。另外提供修剪梳。

    技術規格

    • 舒適的脫毛體驗

      無線

    • 配件

      清潔刷子
      收藏袋
      可拆式刀頭
      精明燈

    • 技術規格

      電壓
      13 400mA  伏
      捕捉點
      32
      夾輪數目
      17
      每秒脫毛動作，速度 I
      1173
      每秒脫毛動作，速度 II
      1360

    • 功能特點

      2 種速度選擇

    • 方便易用

      乾濕兩用

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