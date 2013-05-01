SatinPerfect 脫毛器
展現您的完美肌膚
帶有完美肌膚保養系統的 Philips SatinPerfect 脫毛器可剃除幼細毛髮，同時保護皮膚。乾濕兩用，於淋浴時使用，倍加舒適。附帶有乾毛髮修剪梳的剃毛刀頭。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$968.00
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陶瓷夾輪剃除更短更幼細的毛髪
此款脫毛器備有陶瓷夾輪，剃除更幼細的毛髪
寬闊的脫毛刀頭，每下可剃更多毛髮
特闊刀頭輕刮一下，即可享受更佳的脫毛效果，只需數分鐘，脫毛效果持久、光滑。
輕柔拔毛夾輪可輕鬆去除毛髮，不會拉扯肌膚
此款脫毛器配備輕柔拔毛夾輪，可輕鬆剃除毛髮，不會拉扯肌膚。
提毛梳/按摩滑輪裝置剃除平躺的毛髮
提毛梳/按摩滑輪裝置剃除細微的平躺毛髮，有助舒緩肌膚
無線
長達 40 分鐘無線脫毛體驗，1 小時快速充電。
乾濕兩用的設計，方便淋浴前後或淋浴時使用
乾濕兩用。
剃毛刀頭可完美緊貼您的曲線，讓您享受順滑的剃毛體驗
可拆式刀頭可完美緊貼您的比堅尼線和腋下輪廓，可更緊貼剃毛。另外提供修剪梳。
技術規格
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舒適的脫毛體驗
- 無線
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是
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配件
- 清潔刷子
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是
- 收藏袋
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是
- 可拆式刀頭
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是
- 精明燈
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
13 400mA
伏
- 捕捉點
-
32
- 夾輪數目
-
17
- 每秒脫毛動作，速度 I
-
1173
- 每秒脫毛動作，速度 II
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1360
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功能特點
- 2 種速度選擇
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是
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
是
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