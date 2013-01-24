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電風筒

HP8202/00
  • 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑 離子護髮讓你的頭髮柔順光滑
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    電風筒

    HP8202/00

    離子護髮讓你的頭髮柔順光滑

    呵護秀髮之餘，更能塑造您心目中的髮型。SalonDry Pro 提供 1600 瓦的專業吹乾能力。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$248.00
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      EHD+ 熱力均勻分佈技術提供更多保護，打造更有光澤的美髮效果

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      先進的 Philips EHD+ 熱力均勻分佈技術確保您的電風筒均勻散熱，即使在高溫下亦然，避免產生損傷頭髮的集中熱點。可為秀髮提供額外保護，幫助您保持頭髮健康且富有光澤。

      恆溫護髮將溫度保持在 57°C

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      內置恆溫護髮為秀髮提供保護，將溫度保持在 57°C。讓您快速吹乾秀髮，無需過度加熱，保持頭髮的自然濕度，打造亮麗而健康的髮質。

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

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      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      摺合手柄，攜帶方便

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      這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

      輕巧設計，使用方便

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      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

      便於收納的掛環方便存放

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      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      專為亞洲人設計

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      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

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      冷風掣可保持頭髮光澤及定型

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      1.8 米電線提供最高靈活性

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      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1600  瓦
        電線長度
        1.8  米

      • 功能特點

        冷風掣
        摺合手柄
        掛勾

      • 服務

        2 年保養

      Eco passport

      Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動

      • 包裝
        包裝是 Philips 的一個環保重點領域 (Green Focal Area)，消費者在購買產品時就可以馬上知道。與產品的材質以及能源消耗量相較之下，我們將包裝對於環境所造成的影響減到最低。

        • 瓦通紙皮: 95.00  克
        • 塑膠物料: 1.00  克
        • 環保材料的百分比: 0  %

      • 環保
        這個環保重點領域 (Green Focal Area) 包括回收設計以及拆解設計。Philips 盡可能在產品的技術和商業設計上使用回收塑料及其他物料，並推廣物料的可回收性。

        • 再生黑色金屬: 0  %
        • 再生有色金屬: 0  %
        • 再生塑料: 0  %

      • 重量
        重量是 Philips 在其 EcoDesign 程序中考慮的其中一個環保重點領域 (Green Focal Area)，因為減少材質用量就可以減少自然資源的使用，這樣也可以讓運送更有效率，最終帶來正面的影響。

        • 産品重量: 460.00  克
        • 配件重量: 20.00  克

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      生態環保認證 (EcoPassport) – 我們的環保產品規格概覽

      Philips 關注環境及社會宏觀，並強力支持產品環保設計。

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