電風筒
專家的秘密武器
推出新改良的 SalonDry Pro 2300。此款 Philips 電風筒現在的重量比原來輕了 20%，風量增加了 30% 查看各種好處
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專家的秘密武器
SalonDry Pro 2300 電風筒
- 2300 瓦
- 離子護髮
- 配備豐盈造型風罩
- 陶瓷塗層
Professional 2300W 呈現時尚髮型效果
Professional 2300W 呈現時尚髮型效果
陶瓷發熱線，柔順秀髮
內附陶瓷發熱線，防止頭髮過乾。所釋放出的紅外線熱力溫和，幫助吹乾頭髮並防止頭髮太乾，同時不會降低乾髮速度和效能。
擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
2.5 米電線
更長的電線可以改善使用的靈活性與方便性，以便您在任何位置使用。
扁形集風嘴可以集中風力
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
可拆除式進風網，方便清理
這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。
技術規格
-
技術規格
- 電線長度
-
2.5
米
- 瓦數
-
2300
瓦
-
功能特點
- 陶瓷塗層
-
有
- 冷風掣
-
有
- 雙重電壓
-
否
- 離子控制
-
有
- 掛勾
-
有
-
服務
- 2 年保養
-
是
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