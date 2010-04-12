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  • 專家的秘密武器 專家的秘密武器 專家的秘密武器

    電風筒

    HP8250/00

    專家的秘密武器

    推出新改良的 SalonDry Pro 2300。此款 Philips 電風筒現在的重量比原來輕了 20%，風量增加了 30%

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    此產品已不再銷售。

    電風筒

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    專家的秘密武器

    SalonDry Pro 2300 電風筒

    • 2300 瓦
    • 離子護髮
    • 配備豐盈造型風罩
    • 陶瓷塗層
    Professional 2300W 呈現時尚髮型效果

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    陶瓷發熱線，柔順秀髮

    陶瓷發熱線，柔順秀髮

    內附陶瓷發熱線，防止頭髮過乾。所釋放出的紅外線熱力溫和，幫助吹乾頭髮並防止頭髮太乾，同時不會降低乾髮速度和效能。

    擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

    擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

    擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

    2.5 米電線

    2.5 米電線

    更長的電線可以改善使用的靈活性與方便性，以便您在任何位置使用。

    扁形集風嘴可以集中風力

    扁形集風嘴可以集中風力

    電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。

    附掛環，方便收納

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    冷風掣可保持頭髮光澤及定型

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    6 段風速及溫度設定

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    負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

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    可拆除式進風網，方便清理

    這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。

    技術規格

    • 技術規格

      電線長度
      2.5  米
      瓦數
      2300  瓦

    • 功能特點

      陶瓷塗層
      冷風掣
      雙重電壓
      離子控制
      掛勾

    • 服務

      2 年保養

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