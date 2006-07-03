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    剃鬚刀頭

    HQ167/11

    保持巔峰效能

    每年，您的刀頭登上珠穆朗瑪峰 ... 多達 49 次！經歷如此嚴竣活動，即使是最好的物料都會失去其尖端。保持您的刀片最佳效能 - 每 12 個月更換 1 次刀頭吧。

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    至尊雙層刀片技術

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    濕用

    濕用

    在淋浴時使用該電鬚刨剃鬚可節省時間，並為你帶來濕剃的清爽感覺。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      各包裝中的剃鬚刀頭
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      適合產品類型
      • 6756X
      • HQ671
      • HQ6715
      • HQ6763
      • 6706X
      • 6757X
      • HQ6761
      • 6701X
      • 6705X
      • HQ6730
      • HQ6756
      • 6735X
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      • HQ6725
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