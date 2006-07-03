剃鬚刀頭
保持巔峰效能
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每 12 個月更換刀頭以得到最佳效果
至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。
濕用
在淋浴時使用該電鬚刨剃鬚可節省時間，並為你帶來濕剃的清爽感覺。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 各包裝中的剃鬚刀頭
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1
- 適合產品類型
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