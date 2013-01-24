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Jet Clean 高效能刀頭清洗液

HQ200
  • 時刻擁有乾淨的電鬚刨 時刻擁有乾淨的電鬚刨 時刻擁有乾淨的電鬚刨
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    Jet Clean 高效能刀頭清洗液

    HQ200

    時刻擁有乾淨的電鬚刨

    乾淨的電鬚刨可以為您帶來最大的剃鬚效果。同時使用 Jet Clean 高效能刀頭清洗液和 Jet Cleaning 系統，就可以將您的剃鬚刀頭徹底清潔乾淨。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$48.00
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      獲取最大效能

      確保最佳剃鬚效能

      Jet Clean 高效能刀頭清洗液能提供最理想的保養；清潔過後的刀片不論外表，氣味和性能都彷如新的一樣。

      徹底潔淨

      清潔過後的刀片不論外表，氣味和性能都彷如新的一樣。

      技術規格

      • 保養

        耐用性
        跟您的 Jet Clean 設備一同使用

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