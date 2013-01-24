時刻擁有乾淨的電鬚刨
乾淨的電鬚刨可以為您帶來最大的剃鬚效果。同時使用 Jet Clean 高效能刀頭清洗液和 Jet Cleaning 系統，就可以將您的剃鬚刀頭徹底清潔乾淨。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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