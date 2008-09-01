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  • 快速。貼面。高效。 快速。貼面。高效。 快速。貼面。高效。

    Shaver series 3000 電鬚刨

    HQ8250/17

    快速。貼面。高效。

    Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭可多提供 50% 的剃鬚面積，剃鬚快速、乾淨。

    查看各種好處

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    Shaver series 3000 電鬚刨

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    • 可重複充電
    SmartTouch 智感三重浮動系統：剃鬍快速有效

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    讓三刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。

    FastRinse 擁有抗菌塗層

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    電鬚刨刀頭組件內有抗菌塗層，可確保電鬚刨在幾秒內快速沖洗乾淨。

    精確切剃系統

    精確切剃系統

    電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

    雙層刀片技術

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    電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

    動態貼面系統

    動態貼面系統

    隨著面部及頸部曲線浮動

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      柔軟收納袋
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      浴室用支架

    • 電源

      操作時間
      50  分鐘

    • 設計

      塗裝
      • 鉻合金顯示屏
      • 塗層

    • 服務

      替換刀頭
      每两年用 HQ9 更换

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • SmartTouch 智感三重浮動系統
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      剃鬚系統
      • Speed XL 三環剃鬚刀頭
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術
      造型
      精確面部修毛器

    • 方便易用

      清潔
      水洗式
      充電
      • 可重複充電
      • 有線/無線
      顯示
      電量不足指示燈
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      17 天

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 電源線
    • 柔軟旅行收藏袋
    • 清潔刷子
    • 浴室用支架
    • 保護蓋
    • 用戶手冊
    Badge-D2C

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