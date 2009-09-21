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  • 清新乾淨的剃鬚效果 清新乾淨的剃鬚效果 清新乾淨的剃鬚效果

    電鬚刨

    HQ902/15

    清新乾淨的剃鬚效果

    此款 Philips 水洗式雙刀頭電鬚刨配備獨立浮動刀頭，確保每天均能達到助您邁向成功的清新乾淨剃鬚效果。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$168.00

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    獨立浮動刀頭確保舒適的肌膚觸感

    雙層刀片

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    第一層剃鬚刀片先將鬍鬚提起，然後由第二層刀片剃去，所以剃得更貼面、更徹底。

    自動研磨刀片

    自動研磨刀片

    刀片每次均會自動研磨，確保每次均能帶給您潔淨貼面剃鬚效果。

    水洗式電鬚刨

    水洗式電鬚刨

    Philips 電鬚刨刀頭具極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。

    防滑手柄

    防滑手柄

    柔軟的纖巧手柄配以稜紋手柄，讓您舒適握牢，得心應手。

    獨立浮動刀頭 + 動態貼面技術

    獨立浮動刀頭確保舒適的肌膚觸感，而彈性貼面技術則順應您面部和頸部曲綫作自動調節。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      提起並剃去

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 HQ56 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • 動態貼面系統
      • 獨立浮動刀頭
      肌膚舒適
      舒適剃鬚刀頭
      剃鬚系統
      雙層刀片技術

    • 方便易用

      充電
      電池操作
      清潔
      水洗式

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