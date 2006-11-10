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來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
為了滿足要求最高品質的男士們，SmartTouch-XL 智感貼面電鬚刨結合了先進的 Speed-XL 智速三環剃鬚刀頭與獨特的 SmartTouch 智感三重浮動系統，連最難剃的地方，亦可徹底剃淨。
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讓三刀頭緊貼肌膚，剃鬚快速而徹底。
三環剃鬚刀頭增加 50% 的剃鬚面積，提供更快的剃鬚速度及提供更貼面的剃鬚效果。*與標準旋轉式剃鬚刀頭比較。
個人舒適貼面程度調校可按你的皮膚性質調整。選擇「一般」設定可提供快捷、舒適及乾淨的剃鬚效果。選擇「敏感」設定則可讓肌膚在最舒服的情況得到乾淨的剃鬚效果。
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
隨著面部及頸部曲線浮動，提供貼面、順滑的剃鬚體驗。
將 Philips 電鬚刨的刀片緊貼你的皮膚，徹底乾淨地剃除鬍鬚。
使用 Jet Clean 自動清潔系統自動清潔和潤滑刀片。並在每次使用後進行充電。
配件
設計
剃鬚效能
方便易用
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