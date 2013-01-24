輕鬆自製美食
為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。350 瓦的飛利浦底座及碗狀混合器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台讓您完全不必親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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一般規格
技術規格
設計規格
配件