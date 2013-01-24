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Daily Collection

攪拌機

HR2106/01
2 獎項
  • 簡單地製作新鮮的沙冰和食物 簡單地製作新鮮的沙冰和食物 簡單地製作新鮮的沙冰和食物
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    Daily Collection 攪拌機

    HR2106/01
    2 獎項

    簡單地製作新鮮的沙冰和食物

    這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的馬達、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片鋸齒，完美地協助您製作沙冰和處理食物。任何複雜的攪拌過程都變得簡單。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    Daily Collection 攪拌機

    簡單地製作新鮮的沙冰和食物

    這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的馬達、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片鋸齒，完美地協助您製作沙冰和處理食物。任何複雜的攪拌過程都變得簡單。 查看各種好處

    簡單地製作新鮮的沙冰和食物

    這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的馬達、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片鋸齒，完美地協助您製作沙冰和處理食物。任何複雜的攪拌過程都變得簡單。 查看各種好處

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    Daily Collection 攪拌機

    簡單地製作新鮮的沙冰和食物

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      整合式電線儲藏格

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      2 年產品保養

      2 年產品保養

      隨附 2 年全球產品保養。

      技術規格

      • 設計規格

        攪拌杯物料
        鹼石灰杯
        電線儲藏格
        頻率
        50/60 Hz
        速度設定
        2 段速度及點動設定
        小型切菜機
        刀片物料
        不鏽鋼
        攪拌杯有效容量
        1.25 l
        電線長度
        0.85 m
        電源
        400 W
        防滑膠腳
        最大攪拌杯容量
        1.5 升
        外殼材料
        PP
        電壓
        220-240 伏
        顏色
        白色和米白色
        迷你碎肉器容量
        120 毫升

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