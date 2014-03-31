Daily 系列 攪拌機
簡易地製作新鮮的沙冰和食物
這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的摩打、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片刀片，完美地協助您製作沙冰和處理食材。攪拌過程變更得簡易。 查看各種好處
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簡易地製作新鮮的沙冰和食物
設有超強功率和刀片
- 400 瓦
- 1.5 升玻璃攪拌杯
- 設有迷你碎肉配件
- ProBlend 4
強效 400 瓦摩打
強效 400 瓦摩打，輕鬆攪拌和混合。
高品質玻璃攪拌杯能防刮花及異味
高品質玻璃攪拌杯能防刮花及異味，1.5 公升攪拌杯的攪拌容量達 1.25 公升。
ProBlend 立體星型 4 片刀片輕鬆攪拌和混合
全新設計刀片有效地攪拌和切碎食材，為您和家人製作完美的冰沙。
迷你碎肉配件切碎柔軟食材
使用迷你碎肉配件切碎各種柔軟食材，例如香草、辣椒、洋蔥和肉類。
新壺嘴改善傾倒過程
新壺嘴設計防止材料在倒入玻璃攪拌杯後漏出。
多段速度調節，適合柔軟和堅硬的食材
多段速度調節，方便調節攪拌速度。
點動設定可用於拌勻和攪拌
您可以使用「點動」設定，方便地控制攪拌程度和時間。
所有配件均適用於洗碗碟機清洗
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
鎖定指示燈準備隨時使用
這個簡單及容易識別的鎖定指示燈讓您知道裝置已準備好並可安全使用。
整合式電線儲藏格
攪拌機下方的電線收藏設計可節省空間
技術規格
-
設計規格
- 外殼材料
-
PP
- 顏色
-
白色和米白色
- 刀片物料
-
不鏽鋼
- 攪拌杯物料
-
鹼石灰杯
-
配件
- 迷你碎肉配件
-
是
-
技術規格
- 電源
-
400
W
- 電壓
-
220-240 伏
- 電線長度
-
0.85
m
- 頻率
-
50/60
Hz
- 迷你碎肉器容量
-
120
ml
- 最大攪拌杯容量
-
1.5 升
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 防滑膠腳
-
是
- 速度設定
-
2 段速度及點動設定
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