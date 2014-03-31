簡易地製作新鮮的沙冰和食物

這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的摩打、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片刀片，完美地協助您製作沙冰和處理食材。攪拌過程變更得簡易。