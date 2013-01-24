簡單地製作新鮮的沙冰和食物

這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的馬達、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片鋸齒，完美地協助您製作沙冰和處理食物。任何複雜的攪拌過程都變得簡單。 查看各種好處