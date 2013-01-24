簡單地製作新鮮的沙冰和食物
這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的馬達、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片鋸齒，完美地協助您製作沙冰和處理食物。任何複雜的攪拌過程都變得簡單。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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簡單地製作新鮮的沙冰和食物
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強效 400 瓦摩打，輕鬆攪拌和混合。
高品質玻璃攪拌杯能防刮花及異味，1.5 公升攪拌杯的攪拌容量達 1.25 公升。
全新設計刀片有效地攪拌和切碎食材，為您和家人製作完美的冰沙。
使用迷你碎肉配件切碎各種柔軟食材，例如香草、辣椒、洋蔥和肉類。
新壺嘴設計防止材料在倒入玻璃攪拌杯後漏出。
多段速度調節，方便調節攪拌速度。
您可以使用「點動」設定，方便地控制攪拌程度和時間。
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
這個簡單及容易識別的鎖定指示燈讓您知道裝置已準備好並可安全使用。
攪拌機下方的電線收藏設計可節省空間
隨附 2 年全球產品保養。
設計規格