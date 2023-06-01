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Eco Conscious Edition

5000 系列攪拌機

HR2500/00
  • 專為更環保的地球而設計 專為更環保的地球而設計 專為更環保的地球而設計
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    Eco Conscious Edition 5000 系列攪拌機

    HR2500/00

    專為更環保的地球而設計

    使用這款兼具優雅造型與無可挑剔性能表現的產品，炮製您最喜愛的早餐沙冰。採用生物基塑膠*及再生塑膠*進行可持續設計。 查看各種好處

    Eco Conscious Edition 5000 系列攪拌機

    專為更環保的地球而設計

    使用這款兼具優雅造型與無可挑剔性能表現的產品，炮製您最喜愛的早餐沙冰。採用生物基塑膠*及再生塑膠*進行可持續設計。 查看各種好處

    專為更環保的地球而設計

    使用這款兼具優雅造型與無可挑剔性能表現的產品，炮製您最喜愛的早餐沙冰。採用生物基塑膠*及再生塑膠*進行可持續設計。 查看各種好處

    Eco Conscious Edition 5000 系列攪拌機

    專為更環保的地球而設計

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      專為更環保的地球而設計

      Philips 關注環保版本攪拌機

      • ProBlend 技術
      • 600 毫升 Tritan™ 再生攪拌杯
      • 絲白色啞光塗層
      • 生物基塑膠

      高效快速，簡單易用

      簡單易用：加入食材，扭緊杯蓋，攪拌均勻後即可享用。

      ProBlend 技術呈現幼滑無顆粒的攪拌效果

      ProBlend 技術結合 3 大主要功能：自訂設計確保食材完美流動，炮製無顆粒的幼滑攪拌效果；ProBlend 摩打可帶來最高 350W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材；ProBlend 刀片則採用特殊形狀設計，可大大提高力量和切割效能。ProBlend 攪拌杯更設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。

      分離式刀片方便快速清洗

      所有可拆式零件易於沖洗且適用於洗碗碟機。

      使用 NutriU 應用程式豐富您的食譜庫存

      下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作 200 多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。

      Tritan™ 再生攪拌杯，不含雙酚 A，乾淨耐用

      Tritan 再生攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。

      可持續環保設計，為地球出一分力

      採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠*製成，攪拌杯則以再生塑膠***製成，可在生產過程中減少多達 17% 二氧化碳排放量**。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。

      以安全性和可持續性為理念的設計

      生物基塑膠*以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。攪拌杯採用 Tritan 再生物料設計，100% 不含雙酚 A，可安全接觸任何類型的食物。

      純粹簡單設計

      以自然為靈感的設計，採用沉穩配色和天然材料。

      現代簡約風格

      可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 技術規格

        電源
        350  瓦
        電線長度
        0.85  米
        電壓
        220-240  伏
        外携樽實際容量
        0.6  L

      • 設計

        顏色
        絲白色啞光

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        118 x 116 x 360  毫米
        產品重量
        1.05  千克

      • 一般規格

        防滑膠腳
        分離式刀片
        產品功能
        • ProBlend 技術
        • Tritan Renew™ 攪拌杯
        • NutriU 應用程式
        • 方便使用
        • 分離式刀片
        • 可持續設計
        • 現代簡約風格
        • 純粹簡單設計
        • 安全且可持續

      • 塗裝

        機身物料
        生物基塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        > 98% 可回收環保紙

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          • 機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 64%）。
          • *基於分別使用生物基塑膠與和 Tritan™ 再生物料與 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）和 Tritan™ 再生物料生產相同產品計算。
          • **Tritan™ 再生物料由 50% 來自經認證來源的可回收物料製成，以質量平衡為基礎。

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