為更環保的地球而設計
採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠製成，攪拌杯則以再生塑膠製成，可在生產過程中減少多達17%二氧化碳排放量。為更環保的未來貢獻！ 查看各種好處
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為更環保的地球而設計
Philips 可持續系列 5000系列 輕盈隨行攪拌機
- 600毫升 Tritan™ 再生攪拌杯
- 生物基塑膠製成
- 絲白色啞光塗層
- 生物基塑膠
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高效快速，簡單易用
簡單易用：加入食材，扭緊杯蓋，攪拌均勻後即可享用。
ProBlend 技術呈現幼滑無顆粒攪拌效果
ProBlend 技術結合 3 大主要功能：ProBlend 摩打可帶來最高 350W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材；ProBlend 刀片採用特殊形狀設計，大大提高力量和切割效能。ProBlend 攪拌杯更設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
分離式刀片方便快速清洗
所有可拆式零件易於沖洗且適用於洗碗碟機。
可持續環保設計，為地球出一分力
採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠*製成，攪拌杯則以再生塑膠***製成，可在生產過程中減少多達 17% 二氧化碳排放量**。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。
以安全性和可持續性為理念的設計
生物基塑膠*以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。攪拌杯採用 Tritan 再生物料設計，100% 不含雙酚 A，可安全接觸任何類型的食物。
現代簡約風格
可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。
純粹簡單設計
以自然為靈感的設計，採用沉穩配色和天然材料。
Tritan™ 再生攪拌杯，不含雙酚 A，乾淨耐用
Tritan 再生攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 功能
-
攪拌
- 產品類型
-
攪拌機
- 份數
-
2
- 防滑膠腳
-
是
- 介面
-
將攪拌杯扭入主機
- 電線長度
-
0.85
- 技術
-
ProBlend 技術
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
無
- 隔熱握把
-
無
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
無
- 容量顯示
-
是
- 攪拌杯物料
-
再生特里坦
- 刀片物料
-
不銹鋼
- 每分鐘轉速 (RPM)
-
25000
- 不含雙酚 A
-
是
- 暫停功能
-
是
- 可拆式刀片
-
是
- 碎冰能力
-
是
- 攪拌熱食材能力
-
無
- 食譜
-
無
- 噪音水平（標準）
-
Lc = 86 dB(A)
- 保用
-
2 年
-
技術規格
- 電源
-
350 瓦
- 電壓
-
230V
- 頻率
-
50
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
攪拌杯蓋
- 隨附配件 2
-
用戶手冊
- 隨附配件 3
-
保養卡
-
安全功能
- 安全認證
-
是
- 自動斷電功能
-
無
- 溫度指示器
-
無
- 自動刀片停止
-
無
- 兒童安全鎖
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
11.8
- 產品寬度
-
11.6
- 產品高度
-
36
- 產品重量
-
1.02
- 包裝長度
-
14
- 包裝寬度
-
24
- 包裝高度
-
25
- 包裝重量
-
1.42
-
耐用性
- 護套
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
> 98% 可回收環保紙
-
原產地
- 生產地
-
中國
- 機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 64%）。
- *基於分別使用生物基塑膠與和 Tritan™ 再生物料與 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）和 Tritan™ 再生物料生產相同產品計算。
- **Tritan™ 再生物料由 50% 來自經認證來源的可回收物料製成，以質量平衡為基礎。
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