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  • 為更環保的地球而設計 為更環保的地球而設計 為更環保的地球而設計

    可持續系列 5000 系列 輕盈隨行攪拌機

    HR2500/00

    為更環保的地球而設計

    採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠製成，攪拌杯則以再生塑膠製成，可在生產過程中減少多達17%二氧化碳排放量。為更環保的未來貢獻！

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    可持續系列 5000 系列 輕盈隨行攪拌機

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    為更環保的地球而設計

    Philips 可持續系列 5000系列 輕盈隨行攪拌機

    • 600毫升 Tritan™ 再生攪拌杯
    • 生物基塑膠製成
    • 絲白色啞光塗層
    • 生物基塑膠
    使用 HomeID 發掘出色食譜及新鮮咖啡

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    下載和探索 NutriU 應用程式，其中包括多種至愛飲品、餐點和小食的食譜。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康食譜，但不影響美味。

    高效快速，簡單易用

    高效快速，簡單易用

    簡單易用：加入食材，扭緊杯蓋，攪拌均勻後即可享用。

    ProBlend 技術呈現幼滑無顆粒攪拌效果

    ProBlend 技術結合 3 大主要功能：ProBlend 摩打可帶來最高 350W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材；ProBlend 刀片採用特殊形狀設計，大大提高力量和切割效能。ProBlend 攪拌杯更設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。

    分離式刀片方便快速清洗

    所有可拆式零件易於沖洗且適用於洗碗碟機。

    可持續環保設計，為地球出一分力

    採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠*製成，攪拌杯則以再生塑膠***製成，可在生產過程中減少多達 17% 二氧化碳排放量**。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。

    以安全性和可持續性為理念的設計

    生物基塑膠*以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。攪拌杯採用 Tritan 再生物料設計，100% 不含雙酚 A，可安全接觸任何類型的食物。

    現代簡約風格

    可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。

    純粹簡單設計

    以自然為靈感的設計，採用沉穩配色和天然材料。

    Tritan™ 再生攪拌杯，不含雙酚 A，乾淨耐用

    Tritan 再生攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      功能
      攪拌
      產品類型
      攪拌機
      份數
      2
      防滑膠腳
      介面
      將攪拌杯扭入主機
      電線長度
      0.85
      技術
      ProBlend 技術
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      配件可於洗碗碟機清洗
      容量顯示
      攪拌杯物料
      再生特里坦
      刀片物料
      不銹鋼
      每分鐘轉速 (RPM)
      25000
      不含雙酚 A
      暫停功能
      可拆式刀片
      碎冰能力
      攪拌熱食材能力
      食譜
      噪音水平（標準）
      Lc = 86 dB(A)
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      350 瓦
      電壓
      230V
      頻率
      50
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 兼容度

      隨附配件 1
      攪拌杯蓋
      隨附配件 2
      用戶手冊
      隨附配件 3
      保養卡

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      自動刀片停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      11.8
      產品寬度
      11.6
      產品高度
      36
      產品重量
      1.02
      包裝長度
      14
      包裝寬度
      24
      包裝高度
      25
      包裝重量
      1.42

    • 耐用性

      護套
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      > 98% 可回收環保紙

    • 原產地

      生產地
      中國

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    • 機身由 100% 來自經認證生物基來源的 PP 塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 64%）。
    • *基於分別使用生物基塑膠與和 Tritan™ 再生物料與 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）和 Tritan™ 再生物料生產相同產品計算。
    • **Tritan™ 再生物料由 50% 來自經認證來源的可回收物料製成，以質量平衡為基礎。

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