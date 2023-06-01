簡單易用：加入食材，扭緊杯蓋，攪拌均勻後即可享用。
ProBlend 技術結合 3 大主要功能：自訂設計確保食材完美流動，炮製無顆粒的幼滑攪拌效果；ProBlend 摩打可帶來最高 350W 功率，驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材；ProBlend 刀片則採用特殊形狀設計，可大大提高力量和切割效能。ProBlend 攪拌杯更設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
所有可拆式零件易於沖洗且適用於洗碗碟機。
下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含關於如何使用全新攪拌機製作 200 多種至愛的飲品、餐點和小吃。健康的烹飪應該很簡單，讓家人想吃更多。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜式提供各種健康的烹調方法。從健康的朱古力甜品到營養豐富的主餐，我們創造健康的食譜，但不影響美味。
Tritan 再生攪拌杯讓您可以在外出時享用沙冰。攪拌杯 100% 不含雙酚 A 且防碎裂，更可以在洗碗碟機內承受數百次清洗循環。
採用可持續環保設計，機身使用生物基塑膠*製成，攪拌杯則以再生塑膠***製成，可在生產過程中減少多達 17% 二氧化碳排放量**。這一突破性物料定能在您廚房發揮重要作用，同時還能為環境帶來積極效果。
生物基塑膠*以生物和可再生資源（如葵花籽油）製成。烹飪中已使用過的剩油透過環保工藝收集並再生，使其適合接觸食物。攪拌杯採用 Tritan 再生物料設計，100% 不含雙酚 A，可安全接觸任何類型的食物。
以自然為靈感的設計，採用沉穩配色和天然材料。
可持續性設計從未如此時尚，絲白色啞光塗層在您的廚房中看起來非常驚艷。
原產地
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