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    Viva 系列 輕巧多功能食物處理器

    HR7530/01

    自製健康美食，款式無窮無盡

    如果您喜歡健康家常菜，那肯定也會喜歡我們的 Philips Viva 輕巧多功能食物處理器。我們專門為生活忙碌的人士設計了這個系列，從此您就可以快速炮製美味佳餚，即使含有最為堅韌的食材亦無影響。

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    Viva 系列 輕巧多功能食物處理器

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    自製健康美食，款式無窮無盡

    即使食材難以處理，依然效果出眾

    • 850 瓦
    • 31 種功能
    • 2 合 1 圓盤切刀
    • 薯條圓盤切刀，存放盒
    切碎效能一流的 PowerChop 技術

    切碎效能一流的 PowerChop 技術

    PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！

    大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率

    大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率

    大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率。

    快速簡易組裝所有配件

    快速簡易組裝所有配件

    快速簡易組裝所有配件。

    所有配件均適用於洗碗機清洗

    所有配件均適用於洗碗機清洗

    所有配件零件均適用於放在洗碗機上層清洗

    透明強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

    透明強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

    1.5 公升的強化塑膠攪拌杯的攪拌容量可達 1 公升，可一次製作最多五人份量的沙冰。

    強勁的 850 瓦摩打，輕鬆處理食材

    強勁的摩打可輕鬆處理多種食材，例如麵團、硬質蔬菜、咖啡豆、芝士或朱古力等，亦可切片、切碎。

    集於一體：搓粉機、打蛋器、切碎器、切片器、研磨機和榨汁機

    擁有超過 31 種功能，您可以盡情發揮製作各種菜式：飯餸、麵包、醬汁、研磨咖啡豆、果汁等等。用高質素多功能配件來切開、磨蓉和剁碎食材（S-刀片），或用 2 合 1 切刀來切片和切碎。隨您的心情來挑選！

    用具彩色編碼的速度和配件指南，方便配用

    只需將相同配件顏色和速度顏色搭配，就可獲得最佳效果。用速度 1 打忌廉、打雞蛋、做糕點和麵團。用速度 2 切洋蔥、碎肉、做沙冰和其他更多食物。

    所有配件可內置於處理杯中，佔用更小空間

    Viva 輕巧多功能食物處理器雖佔用更小檯面空間，依然配備齊全，可將所有廚房必需品輕鬆收納在存放盒中。

    2 合 1 雙面不銹鋼切刀：切碎及切片

    符合人體工程學的雙面切刀，一面切片，另一面切碎，簡單便捷！

    用 1.5 公升處理杯可一次製作最多五人份量

    2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份凍湯料食材。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      • 刀組 S 刀片
      • 榨橙汁機
      • 乳化工具
      • 薯條工具
      • 攪拌杯
      • 搓粉工具
      • 乾磨器
      • 可反轉切刀
      • 存放盒

    • 技術規格

      電源
      850  W
      處理杯容量
      2.1  l
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50-60  Hz
      實際處理杯容量
      500 克麵粉或 1.5  l

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      244x244x377  mm

    • 一般規格

      產品功能
      • 電線儲藏格
      • 適用於洗碗碟機
      • 電線儲藏格
      • 防滑膠腳
      • 點動式設定
      速度設定
      2 + 點動設定
      切片盤數量
      1（可反轉）

    • 外表

      機身物料
      ABS
      物料配件
      金屬（2 合 1 圓盤切刀）和塑膠（搓粉工具及乳化盤）
      刀片物料
      不鏽鋼
      攪拌杯物料
      SAN
      隔渣格/進料棒物料
      SAN

    • 服務

      全球 2 年保養

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