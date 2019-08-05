Viva 系列 輕巧多功能食物處理器
自製健康美食，款式無窮無盡
如果您喜歡健康家常菜，那肯定也會喜歡我們的 Philips Viva 輕巧多功能食物處理器。我們專門為生活忙碌的人士設計了這個系列，從此您就可以快速炮製美味佳餚，即使含有最為堅韌的食材亦無影響。 查看各種好處
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自製健康美食，款式無窮無盡
即使食材難以處理，依然效果出眾
- 850 瓦
- 31 種功能
- 2 合 1 圓盤切刀
- 薯條圓盤切刀，存放盒
切碎效能一流的 PowerChop 技術
PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！
大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率
大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率。
所有配件均適用於洗碗機清洗
所有配件零件均適用於放在洗碗機上層清洗
透明強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用
1.5 公升的強化塑膠攪拌杯的攪拌容量可達 1 公升，可一次製作最多五人份量的沙冰。
強勁的 850 瓦摩打，輕鬆處理食材
強勁的摩打可輕鬆處理多種食材，例如麵團、硬質蔬菜、咖啡豆、芝士或朱古力等，亦可切片、切碎。
集於一體：搓粉機、打蛋器、切碎器、切片器、研磨機和榨汁機
擁有超過 31 種功能，您可以盡情發揮製作各種菜式：飯餸、麵包、醬汁、研磨咖啡豆、果汁等等。用高質素多功能配件來切開、磨蓉和剁碎食材（S-刀片），或用 2 合 1 切刀來切片和切碎。隨您的心情來挑選！
用具彩色編碼的速度和配件指南，方便配用
只需將相同配件顏色和速度顏色搭配，就可獲得最佳效果。用速度 1 打忌廉、打雞蛋、做糕點和麵團。用速度 2 切洋蔥、碎肉、做沙冰和其他更多食物。
所有配件可內置於處理杯中，佔用更小空間
Viva 輕巧多功能食物處理器雖佔用更小檯面空間，依然配備齊全，可將所有廚房必需品輕鬆收納在存放盒中。
2 合 1 雙面不銹鋼切刀：切碎及切片
符合人體工程學的雙面切刀，一面切片，另一面切碎，簡單便捷！
用 1.5 公升處理杯可一次製作最多五人份量
2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份凍湯料食材。
技術規格
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原產地
- 製造地：
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中國
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配件
- 隨附
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刀組 S 刀片
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榨橙汁機
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乳化工具
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薯條工具
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攪拌杯
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搓粉工具
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乾磨器
-
可反轉切刀
-
存放盒
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技術規格
- 電源
-
850
W
- 處理杯容量
-
2.1
l
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50-60
Hz
- 實際處理杯容量
-
500 克麵粉或 1.5
l
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設計
- 顏色
-
白色
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
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244x244x377
mm
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一般規格
- 產品功能
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電線儲藏格
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適用於洗碗碟機
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電線儲藏格
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防滑膠腳
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點動式設定
- 速度設定
-
2 + 點動設定
- 切片盤數量
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1（可反轉）
-
外表
- 機身物料
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ABS
- 物料配件
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金屬（2 合 1 圓盤切刀）和塑膠（搓粉工具及乳化盤）
- 刀片物料
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不鏽鋼
- 攪拌杯物料
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SAN
- 隔渣格/進料棒物料
-
SAN
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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