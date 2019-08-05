自製健康美食，款式無窮無盡

如果您喜歡健康家常菜，那肯定也會喜歡我們的 Philips Viva 輕巧多功能食物處理器。我們專門為生活忙碌的人士設計了這個系列，從此您就可以快速炮製美味佳餚，即使含有最為堅韌的食材亦無影響。