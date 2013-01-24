自製健康美食，款式無窮無盡
如果您喜歡健康家常菜，那肯定也會喜歡我們的 Philips Viva 輕巧多功能食物處理器。我們專門為生活忙碌的人士設計了這個系列，從此您就可以快速炮製美味佳餚，即使含有最為堅韌的食材亦無影響。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！
大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率。
快速簡易組裝所有配件。
所有配件零件均適用於放在洗碗機上層清洗
1.5 公升的強化塑膠攪拌杯的攪拌容量可達 1 公升，可一次製作最多五人份量的沙冰。
強勁的摩打可輕鬆處理多種食材，例如麵團、硬質蔬菜、咖啡豆、芝士或朱古力等，亦可切片、切碎。
擁有超過 31 種功能，您可以盡情發揮製作各種菜式：飯餸、麵包、醬汁、研磨咖啡豆、果汁等等。用高質素多功能配件來切開、磨蓉和剁碎食材（S-刀片），或用 2 合 1 切刀來切片和切碎。隨您的心情來挑選！
只需將相同配件顏色和速度顏色搭配，就可獲得最佳效果。用速度 1 打忌廉、打雞蛋、做糕點和麵團。用速度 2 切洋蔥、碎肉、做沙冰和其他更多食物。
Viva 輕巧多功能食物處理器雖佔用更小檯面空間，依然配備齊全，可將所有廚房必需品輕鬆收納在存放盒中。
符合人體工程學的雙面切刀，一面切片，另一面切碎，簡單便捷！
2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份凍湯料食材。
配件
一般規格
設計
塗裝
技術規格
重量與尺寸
原產地
服務